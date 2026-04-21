Una de las grandes cadenas de supermercados del país vuelve a mover el tablero con una estrategia agresiva. La novedad viene de la mano de ChangoMâs, que lanzó una nueva edición de su evento “Super Chango Fest”, una campaña que promete precios recortados y una catarata de promociones que buscan atraer clientes en masa.
"SUPER CHANGO FEST"
Supermercado en modo caos: Descuentos de hasta 80% en oferta explosiva
El “Super Chango Fest” se desarrollará del 21 al 27 de abril en todas las sucursales del país y en la plataforma online de la cadena.
Supermercado con descuentos: Qué es el “Super Chango Fest”
El “Super Chango Fest” es una acción comercial que se desarrollará del 21 al 27 de abril en todas las sucursales del país y en la plataforma online de la cadena. Durante esa semana, el supermercado ofrecerá más de 20.000 productos con descuentos que llegan hasta el 80%, además de planes de financiación en hasta 12 cuotas sin interés.
La propuesta incluye categorías clave como electrodomésticos, tecnología, hogar, indumentaria, automotor, alimentos y productos de cuidado personal.
Supermercado y descuentos: Qué productos tienen rebajas más agresivas
Dentro del universo de ofertas, el sector de hogar y decoración aparece como uno de los más golpeados en precios, pero también más atractivos en descuentos.
Se destacan rebajas del 80% en artículos de decoración de mesa y cortinas roller, una de las promociones más agresivas del evento. También hay descuentos del 60% en artículos de cocción seleccionados, con beneficios adicionales para clientes del programa MâsClub.
En el rubro hogar y entretenimiento, aparecen descuentos del 60% junto con cuotas sin interés en muebles de exterior, juegos infantiles, metegoles, mesas de ping pong y artículos deportivos recreativos.
Supermercado y descuentos: Qué pasa con electro y tecnología
El sector de electrodomésticos y tecnología también entra fuerte en la campaña. Hay hasta 20% de descuento o financiación en 12 cuotas sin interés en celulares, heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y aires acondicionados.
Los Smart TV y notebooks se ofrecen directamente en hasta 12 cuotas sin interés, sin necesidad de descuentos adicionales.
Además, hay rebajas de hasta el 40% en ventilación y promociones en pequeños electrodomésticos como freidoras, hornos eléctricos y microondas seleccionados.
Supermercado: Qué oportunidades hay en indumentaria y auto
Otro de los focos del evento está en la ropa y el calzado. La cadena anunció descuentos de hasta el 70% en indumentaria y calzado seleccionado para toda la familia.
En automotor, la propuesta también es agresiva con descuentos del 35% y hasta 6 cuotas sin interés en baterías, lubricantes, productos de limpieza, escobillas, fundas y accesorios de seguridad.
Incluso hay beneficios en portabicicletas y elementos vinculados al uso cotidiano del vehículo.
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