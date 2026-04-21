Supermercado en modo caos: Descuentos de hasta 80% en oferta explosiva

En el rubro hogar y entretenimiento, aparecen descuentos del 60% junto con cuotas sin interés en muebles de exterior, juegos infantiles, metegoles, mesas de ping pong y artículos deportivos recreativos.

Supermercado y descuentos: Qué pasa con electro y tecnología

El sector de electrodomésticos y tecnología también entra fuerte en la campaña. Hay hasta 20% de descuento o financiación en 12 cuotas sin interés en celulares, heladeras, lavarropas, freezers, cocinas y aires acondicionados.

Los Smart TV y notebooks se ofrecen directamente en hasta 12 cuotas sin interés, sin necesidad de descuentos adicionales.

Además, hay rebajas de hasta el 40% en ventilación y promociones en pequeños electrodomésticos como freidoras, hornos eléctricos y microondas seleccionados.

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Supermercado: Qué oportunidades hay en indumentaria y auto

Otro de los focos del evento está en la ropa y el calzado. La cadena anunció descuentos de hasta el 70% en indumentaria y calzado seleccionado para toda la familia.

En automotor, la propuesta también es agresiva con descuentos del 35% y hasta 6 cuotas sin interés en baterías, lubricantes, productos de limpieza, escobillas, fundas y accesorios de seguridad.

Incluso hay beneficios en portabicicletas y elementos vinculados al uso cotidiano del vehículo.

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