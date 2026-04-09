Peligra pagar con tarjeta de crédito en supermercados: Qué pasará con tus compras

Las tarjetas de crédito ya no son para "darse un gusto"

Aquí está el dato más inquietante del diagnóstico. El endeudamiento con tarjeta en Argentina no responde ya a un patrón de consumo aspiracional: vacaciones, electrónica, ropa de marca. Responde a la necesidad de cubrir la canasta básica alimentaria.

Los argentinos están usando el crédito para comprar fideos, aceite y yerba. Y lo hacen, en muchos casos, porque los descuentos bancarios son la única manera de que esas compras sean financieramente viables. Si ese mecanismo desaparece, el impacto no será sobre el consumo de lujo, sino sobre la mesa familiar.

El final anunciado de las grandes promociones

Cassinerio no especuló, sino que directamente anticipó el fin del esquema tal como existe hoy. El argumento es financiero, con una inflación que ronda el 3% mensual, sostener descuentos del 30% implica absorber pérdidas reales que ningún comercio puede tolerar de manera indefinida.

"Pienso que esto va a tener que en algún momento dejar de existir y volver a ser como es en todo el mundo, de no ofrecer semejante descuento", cerró diciendo.

Qué desapareció de las góndolas y qué lo reemplazó

El cambio en los patrones de consumo ya es visible y se expresa en las góndolas con una crudeza que no necesita análisis elaborados. Cassinerio enumeró los rubros más golpeados:

Bebidas gaseosas

Alcohol

Snacks y golosinas

Quesos

En sentido opuesto, los productos que crecieron son los farináceos —harinas, pastas, pan— y el agua de red, que reemplazó directamente a las gaseosas en muchos hogares. En frutas y verduras, la demanda varía según la estacionalidad y las condiciones climáticas.

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¿Qué pasaría si se eliminan los descuentos con tarjeta?

Esta es la pregunta que más se están haciendo los consumidores. Y la respuesta honesta es que, para un sector importante de la población, implicaría una pérdida de poder de compra inmediata. No porque vayan a comprar menos televisores, sino porque pagarían más por el aceite y la leche.

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