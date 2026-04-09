La relación entre Roberto Pettinato y Fernanda Iglesias nunca fue fácil. Hace apenas unos meses, la panelista de "Puro Show" (El Trece) había hecho públicas situaciones que asegura haber vivido cuando coincidió laboralmente con el conductor. Sus palabras fueron contundentes y generaron un fuerte impacto en el ambiente del espectáculo.
Roberto Pettinato se quiso pasar de vivo y una panelista lo humilló: "Ya bastante tiene con..."
Roberto Pettinato habló en Puro Show y generó rechazo con una frase sumamente polémica, pero Fernanda Iglesias no se quedó callada. ¿Qué le respondió?
En aquella oportunidad, Iglesias detalló ante las cámaras lo que, según ella, era una conducta repetida y que debía soportar por miedo a las consecuencias en su trabajo: "Entraba a mi camarín a manosearme, a besarme, a hacerme de todo", expresó, en el reconocido ciclo de El Trece.
Ese testimonio quedó flotando en el aire. Pero ahora, Pettinato decidió responder. Y lo hizo a su manera.
La amenaza de demanda y el insulto disfrazado de chiste de Roberto Pettinato
En una nota que brindó para el mismo programa, el conductor fue consultado por una información que Iglesias habría dado relacionada con Charly García. Pettinato optó primero por la vaguedad: "No tengo nada para decir del tema ese, solo que hay una demanda en camino y ella sabe quién es".
Sin embargo, cuando el reportero le preguntó directamente si se refería a Fernanda Iglesias, la respuesta fue llamativa. En lugar de confirmar o negar con seriedad, Pettinato apeló a una chicana que muchos calificaron de inapropiada: "¿Fernanda Iglesias? Ese nombre me suena.... ah no, me equivoqué de hotel alojamiento".
La respuesta de Fernanda Iglesias
De vuelta en el piso, la periodista no necesitó más de unos segundos para tomar la palabra. Lejos de esquivar el tema, lo enfrentó con una calma que contrastaba con la tensión del momento.
"No sé qué más pretende, hasta cuándo piensa seguir haciéndome daño. De la causa no tengo noticias, no sé de qué habla pero es la conducta típica del que hace algo mal: se la agarra con la víctima", comenzó diciendo.
Visiblemente afectada aunque firme, Iglesias fue más lejos y ofreció su propia lectura de los verdaderos motivos detrás del enojo de Pettinato: "Creo que lo que más le molestó, es el affaire con Mecha, (Mercedes Iñigo) novia de Charly. No tiene registro del bien o del mal me parece... fíjense que al hablar de la causa de Felipe, donde hubo una muerte, hace chistes lo más campante", agregó.
Asimismo, Iglesias cerró su intervención con una frase que resonó en el estudio y en las redes. Más que un ataque, fue una declaración de distancia: "Él busca lastimarme pero yo no porque ya tiene bastante con su vida, con los hijos que tiene. La vida ya lo cacheteó bastante".
Una respuesta que pone el foco no en la pelea, sino en quién la está librando y por qué.
