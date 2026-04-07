La administración de Jorge Macri firmó un decreto que marca un giro radical en la política social porteña. A partir de ahora, los planes sociales tradicionales quedarán atrás para dar paso a un esquema centrado en la formación profesional y la vinculación con el mercado laboral.
"LA ÚNICA SALIDA ES EL TRABAJO"
Golpe a los planes sociales: El drástico cambio impuesto por Jorge Macri
Jorge Macri avanza sobre los planes sociales con una reforma que modifica el esquema vigente y plantea un escenario distinto para quienes reciben asistencia.
La medida impactará directamente en aproximadamente 5.000 personas que actualmente reciben asistencia del Estado porteño. Según el jefe de Gobierno, se trata de terminar con "el negocio de los gerentes de la pobreza" y apuntar hacia la autonomía económica de los beneficiarios.
El anuncio llegó a través de la cuenta de X de Macri, quien no dudó en marcar una postura política clara: "Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar". La frase resume el espíritu de una reforma que busca desarticular las redes de gestión social que históricamente operaron como puente entre el Estado y los sectores vulnerables.
¿Cómo funcionará el nuevo programa de inserción laboral?
El nuevo esquema diseñado establece un plazo máximo de un año para que los actuales beneficiarios completen un proceso de capacitación y se inserten en el mundo del trabajo.
Durante esos 12 meses, quienes participen deberán cumplir con instancias de formación obligatoria, avanzar en su educación formal cuando sea necesario y alcanzar estándares de desempeño previamente definidos. El incumplimiento de estas condiciones implicará la pérdida automática del beneficio.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, defendió la iniciativa argumentando que se trata de "devolver dignidad" a personas que durante años "solo cobraban sin un horizonte de progreso". La lógica oficial apunta a romper con la dependencia estructural y promover trayectorias laborales reales.
Para garantizar la efectividad del programa, el Gobierno porteño firmó convenios con nueve cámaras empresariales, compañías privadas y universidades. Entre las empresas que ya se sumaron figuran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, que ofrecerán prácticas formativas en sectores como hotelería, servicios, salud y mantenimiento.
Adiós a los intermediarios: pagos directos y mayor control sobre los planes sociales
Sin embargo, uno de los cambios más significativos tiene que ver con la manera en que se canalizará la ayuda social. Hasta ahora, gran parte de los fondos pasaban por organizaciones intermediarias que administraban convenios con el Estado. Ese sistema quedará desactivado.
A partir de la implementación del decreto, los pagos llegarán de forma directa a cada beneficiario, sin mediación de terceros. El objetivo declarado es mejorar la trazabilidad del gasto público y reducir la posibilidad de desvíos o usos indebidos de los recursos.
Durante la auditoría previa al cambio de sistema, el Ejecutivo porteño detectó 1.274 casos irregulares entre los beneficiarios registrados. Estos hallazgos alimentaron la narrativa oficial sobre la necesidad de transparentar y profesionalizar la gestión social.
El modelo anterior demandaba un costo anual cercano a los $10.000 millones y se respaldaba en 85 convenios con diversas entidades. Todos esos acuerdos serán dados de baja como parte del proceso de reconversión.
¿Qué dicen los números y quiénes están involucrados?
Según datos oficiales, el programa alcanzará a unas 5.000 personas que actualmente reciben algún tipo de plan social administrado por el Gobierno porteño. El universo de beneficiarios incluye tanto a quienes están registrados en programas históricos como a aquellos que ingresaron más recientemente al sistema.
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