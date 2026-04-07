Golpe a los planes sociales: El drástico cambio impuesto por Jorge Macri

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, defendió la iniciativa argumentando que se trata de "devolver dignidad" a personas que durante años "solo cobraban sin un horizonte de progreso". La lógica oficial apunta a romper con la dependencia estructural y promover trayectorias laborales reales.

Para garantizar la efectividad del programa, el Gobierno porteño firmó convenios con nueve cámaras empresariales, compañías privadas y universidades. Entre las empresas que ya se sumaron figuran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, que ofrecerán prácticas formativas en sectores como hotelería, servicios, salud y mantenimiento.

Adiós a los intermediarios: pagos directos y mayor control sobre los planes sociales

Sin embargo, uno de los cambios más significativos tiene que ver con la manera en que se canalizará la ayuda social. Hasta ahora, gran parte de los fondos pasaban por organizaciones intermediarias que administraban convenios con el Estado. Ese sistema quedará desactivado.

A partir de la implementación del decreto, los pagos llegarán de forma directa a cada beneficiario, sin mediación de terceros. El objetivo declarado es mejorar la trazabilidad del gasto público y reducir la posibilidad de desvíos o usos indebidos de los recursos.

Durante la auditoría previa al cambio de sistema, el Ejecutivo porteño detectó 1.274 casos irregulares entre los beneficiarios registrados. Estos hallazgos alimentaron la narrativa oficial sobre la necesidad de transparentar y profesionalizar la gestión social.

El modelo anterior demandaba un costo anual cercano a los $10.000 millones y se respaldaba en 85 convenios con diversas entidades. Todos esos acuerdos serán dados de baja como parte del proceso de reconversión.

¿Qué dicen los números y quiénes están involucrados?

Según datos oficiales, el programa alcanzará a unas 5.000 personas que actualmente reciben algún tipo de plan social administrado por el Gobierno porteño. El universo de beneficiarios incluye tanto a quienes están registrados en programas históricos como a aquellos que ingresaron más recientemente al sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2041123977825792333&partner=&hide_thread=false Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza.



Chau intermediarios.

Chau planes manejados por organizaciones.



En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar.



La única salida es el trabajo. — Jorge Macri (@jorgemacri) April 6, 2026 Publicación en X de @jorgemacri.

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