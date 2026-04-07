Vuelven las marchas y piquetes en el peor momento del Gobierno por un plan que pagaba $78.000

Sin embargo, el sistema no convence a las organizaciones sociales que marcharán bajo consignas como "1 millón de despidos"; "No al cierre del Volver al Trabajo" y "Trabajo sin salario es esclavitud".

Cortes y piquetes

En ese marco, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata.

image

En todo el país habrá cortes similares como en la provincia de Buenos Aires donde se interrumpirá o reducirá el tránsito en la ciudad de Mar del Plata en la Ruta 2, en Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino.

En Santa Fe se realiza un corte en la autopista Buenos Aires-Rosario, mientras que en Córdoba hay una movilización hacia el Patio Olmos desde distintos puntos de la ciudad. En Mendoza, las organizaciones concentran en el nudo vial, y en Salta llevan adelante una olla popular frente al Cabildo.

Las agrupaciones también protestarán por el cierre del Plan Remediar, que cubría la asistencia para la adquisición de medicamentos a unas 20 millones de personas sin cobertura médica.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Axel Kicillof bloquea el paso a Dante Gebel: Reunión con evangélicos

Crisis en Medio Oriente: ataque de Irán a países del Golfo mueve al petróleo

Artemis II hasta las lágrimas por nombre que le pusieron a cráter lunar

Despido y escándalo en PAMI: "Cuando uno sale a denunciar la corrupción, la respuesta es esta"