Martes de protestas en todo el país por parte organizaciones sociales que protestan por la baja de planes y ayudas sociales. Se trata de los programas Volver al Trabajo y Remediar. Habrá cortes y piquetes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
ORGANIZACIONES SOCIALES
Vuelven las marchas y piquetes en el peor momento del Gobierno por un plan que pagaba $78.000
Organizaciones sociales marchan por el recorte de los planes Volver al Trabajo y Remediar. Habrá piquetes en los accesos a la CABA.
Sin Trabajo ni Medicamentos
La movilización principal de este martes (7/4) la protagonizarán unas 85 organizaciones sociales entre las que se cuentan al Frente de Lucha Piquetero que integra el Polo Obrero; Unión de Trabajadores de la Economía Popular; Territorios en Lucha; Federacion Nacional Campesina; Frente Barrial de la CTA, etc.
Esas agrupaciones reclamarán por la eliminación del plan Volver al Trabajo por el cual 900.000 personas cobraban apenas $78.000.
Según el ministerio de Capital Humano, los beneficiarios del Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers.
La idea de la cartera que conduce Sandra Pettovello es eliminar la transferencia directa de fondos sin contraprestación específica.
Sin embargo, el sistema no convence a las organizaciones sociales que marcharán bajo consignas como "1 millón de despidos"; "No al cierre del Volver al Trabajo" y "Trabajo sin salario es esclavitud".
Cortes y piquetes
En ese marco, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata.
En todo el país habrá cortes similares como en la provincia de Buenos Aires donde se interrumpirá o reducirá el tránsito en la ciudad de Mar del Plata en la Ruta 2, en Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino.
En Santa Fe se realiza un corte en la autopista Buenos Aires-Rosario, mientras que en Córdoba hay una movilización hacia el Patio Olmos desde distintos puntos de la ciudad. En Mendoza, las organizaciones concentran en el nudo vial, y en Salta llevan adelante una olla popular frente al Cabildo.
Las agrupaciones también protestarán por el cierre del Plan Remediar, que cubría la asistencia para la adquisición de medicamentos a unas 20 millones de personas sin cobertura médica.
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