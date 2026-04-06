Cuando se destapa la olla en la política argentina, nunca es solo una cuestión aislada. Lo que comenzó como una investigación sobre préstamos presuntamente irregulares del Banco Nación a funcionarios y referentes de La Libertad Avanza terminó salpicando a Virginia Gallardo, diputada nacional.
"GRACIAS A ESTE GOBIERNO Y A SU..."
Virginia Gallardo a lo Poncio Pilato: Se quiso lavar las manos y quedó más expuesta
Tras quedar en el centro de la polémica por los préstamos del Banco Nación, Virginia Gallardo explicó su situación y dejó un mensaje de apoyo al Gobierno.
La viralización de datos financieros vinculó a la legisladora con un crédito de 170 millones de pesos, cifra que encendió las alarmas en redes sociales y medios opositores. Pero lejos de quedarse callada, Gallardo salió a desmentir categóricamente cualquier irregularidad en su situación patrimonial.
La defensa de Virginia Gallardo
A través de sus redes sociales, más específicamente mediante X, la diputada correntina fue contundente: "El crédito UVA fue tomado en 2018, mucho antes de asumir mi función actual", explicó Gallardo, quien antes de dedicarse a la política tuvo una extensa carrera mediática.
Asimismo, la legisladora subrayó que toda la información sobre sus finanzas personales ahora es pública debido a su cargo en el Poder Legislativo. Esto incluye detalles sobre sus ingresos, propiedades y compromisos financieros como el mencionado crédito hipotecario.
"Gracias a este Gobierno"
Sin embargo, Virginia Gallardo fue tajante al separar su patrimonio personal de su función política actual. "No obtuve ningún crédito durante mi gestión como diputada nacional", afirmó con vehemencia, marcando una clara línea temporal entre el préstamo de 2018 y su asunción en el Congreso en el año 2025.
"Es un dato que he mencionado públicamente en numerosas oportunidades a lo largo de los años", añadió, adjuntando un video con sus dichos.
La legisladora también destacó que siempre ha actuado con "transparencia" y que "no hay nada que ocultar".
Virginia Gallardo y las cuchas de cartón con su cara
Sin embargo, es importante aclarar que esta no es la primera polémica en que la modelo se ve involucrada. En febrero, Gallardo fue noticia en Corrientes por una movida inesperada: decidió reciclar sus viejos carteles de campaña para fabricar cuchas de cartón para perros callejeros. La idea buscaba ser solidaria pero lo único que hizo fuen generar críticas, burlas y comentarios sarcásticos en las redes sociales.
Gallardo compartió este 04/02 en su Instagram fotos y videos mostrando cómo ella y un grupo de voluntarios cortaban y armaban las cajas con los afiches de su propia campaña para fabricar refugios para animales callejeros. La inspiración viene de la senadora libertaria salteña María Emilia Orozco, que ya había probado algo similar.
La diputada por Corrientes explicó en la publicación: "Inspirados en la iniciativa de la senadora y su equipo de juventud de Salta, reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida. De este modo, no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor a los animalitos en situación de calle. Sabemos que no es una solución definitiva, pero cada pequeño gesto suma y transforma lo que ya no se utiliza en bienestar".
El posteo de Instagram que muestra la acción rápidamente se llenó de respuestas, en su mayoría claramente críticos. La queja más repetida es la practicidad: el cartón no resiste ni un chaparrón, ni la humedad, ni el viento. "Le agarra una lluvia y a la mierda la cucha", "Cuchas para perros de cartón!? Y con la cara de Virginia Gallardo?", "Una tormenta Correntina de viento y lluvia y solo genero contaminación de playa y río", fueron algunos de los que mostraron desdén por esta solución temporal.
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