Virginia Gallardo a lo Poncio Pilato: Se quiso lavar las manos y quedó más expuesta

"Es un dato que he mencionado públicamente en numerosas oportunidades a lo largo de los años", añadió, adjuntando un video con sus dichos.

"Gracias a este gobierno y a su estabilidad, al menos puedo calcular cuánto pagaré al siguiente mes", señaló, reinvindicando una vez más la gestión económica de Javier Milei. "Gracias a este gobierno y a su estabilidad, al menos puedo calcular cuánto pagaré al siguiente mes", señaló, reinvindicando una vez más la gestión económica de Javier Milei.

La legisladora también destacó que siempre ha actuado con "transparencia" y que "no hay nada que ocultar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/2040536823257059565&partner=&hide_thread=false MI HOGAR DE SOLTERA , DE CASADA y HOY CON MI HIJA



No obtuve ningún crédito durante mi gestión como diputada nacional.

La información surge de mi DDJJ, que AHORA es pública.



El crédito UVA fue tomado en 2018, mucho antes de asumir mi función actual.

Es un dato que he… pic.twitter.com/glJ8yIS0nu — virginia gallardo (@virchugallardo) April 4, 2026 Publicación en X de @virchugallardo.

Virginia Gallardo y las cuchas de cartón con su cara

Sin embargo, es importante aclarar que esta no es la primera polémica en que la modelo se ve involucrada. En febrero, Gallardo fue noticia en Corrientes por una movida inesperada: decidió reciclar sus viejos carteles de campaña para fabricar cuchas de cartón para perros callejeros. La idea buscaba ser solidaria pero lo único que hizo fuen generar críticas, burlas y comentarios sarcásticos en las redes sociales.

Gallardo compartió este 04/02 en su Instagram fotos y videos mostrando cómo ella y un grupo de voluntarios cortaban y armaban las cajas con los afiches de su propia campaña para fabricar refugios para animales callejeros. La inspiración viene de la senadora libertaria salteña María Emilia Orozco, que ya había probado algo similar.

La diputada por Corrientes explicó en la publicación: "Inspirados en la iniciativa de la senadora y su equipo de juventud de Salta, reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida. De este modo, no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor a los animalitos en situación de calle. Sabemos que no es una solución definitiva, pero cada pequeño gesto suma y transforma lo que ya no se utiliza en bienestar".

El posteo de Instagram que muestra la acción rápidamente se llenó de respuestas, en su mayoría claramente críticos. La queja más repetida es la practicidad: el cartón no resiste ni un chaparrón, ni la humedad, ni el viento. "Le agarra una lluvia y a la mierda la cucha", "Cuchas para perros de cartón!? Y con la cara de Virginia Gallardo?", "Una tormenta Correntina de viento y lluvia y solo genero contaminación de playa y río", fueron algunos de los que mostraron desdén por esta solución temporal.

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