Franco Colapinto es hoy en día uno de los pilotos más comentados de la Fórmula 1. El argentino forma parte de Alpine y la escudería quiere seguir sumando en todas las carreras para tener un 2026 distinto al año anterior. El oriundo de Pilar continúa recibiendo todo tipo de críticas.
ALPINE
Franco Colapinto recibió la noticia que sacudió a todos en la Fórmula 1
Franco Colapinto, actual piloto de Alpine en la Fórmula 1, sigue generando comentarios de todo tipo por su última carrera.
Hoy en día Colapinto no mostró su máximo y lo sabe muy bien, así como también desde Alpine notan que el argentino podría dar muchísimo más. Un medio muy reconocido opinó acerca de la última actuación del argentino y surgieron muchas dudas acerca de su desempeñó.
Franco Colapinto y su presente en la Fórmula 1
El medio italiano Auto Racer se refirió a la última carrera de Colapinto en el GP de Japón. Estos dijeron que vieron "destellos" pero que "aún no tiene la consistencia necesaria para aprovechar el potencial del auto". Unas palabras que dejan al argentino y a todos sus fanáticos muy abatidos.
"Hoy tiene un monoplaza digno de puntos, pero para que ambos coches entren en el top 10, el argentino debe dar un paso hacia delante", aconsejaron desde el citado medio italiano. Sin duda Colapinto fue elegido por Alpine por su potencial, el crecimiento que puede dar y el talento que tiene. Sin embargo, debe continuar preparándose para rendir al máximo.
"El objetivo debe ser que se coloque en una mejor posición para competir con más intensidad en las próximas carreras", destacaron. Ahora hay un freno de un mes en la Fórmula 1 por dos carreras que fueron suspendidas por la guerra en Medio Oriente. El argentino tiene la posibilidad de prepararse y seguir adelante con el monoplaza completamente renovado.
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