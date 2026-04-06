Una miniserie de 8 capítulos está generando todo tipo de comentarios entre la audiencia y hoy en día es de las más vistas en Prime Video. La misma posee una trama que atrapa a todos en la plataforma desde el comienzo y es ideal para maratonear en una sola tarde. Nadie se la quiere perder.
RECOMENDADA
La miniserie de solo 8 episodios que todos maratonean en una tarde
Prime Video tiene la miniserie ideal para empezar y terminar en una misma tarde. Una historia que atrapa.
Prime Video sigue sumando series a su repertorio y esta vez estrenó una miniserie que nadie quiere perderse. Actualmente es top 1 en España y también lo fue en otros países desde su estreno en marzo de este año. Una historia que causa muchísima adicción.
La miniserie que nadie se quiere perder
Esta miniserie está basada en las novelas de Patricia Cornwell y causó todo tipo de reacciones entre la audiencia. La misma se llama Scarpetta y tiene una historia que mezcla thriller con elementos contemporáneos que nadie puede evitar. Es una de las series del momento.
Nicole Kidman es una de las protagonistas de esta historia. La trama se basa en distintas líneas temporales, las cuales le agregan un alto valor a la historia. Si bien tuvo algunas críticas por la complejidad de la misma, eso es también lo que supo cautivar a la audiencia.
La serie sigue a la doctora Kay Scarpetta, una patóloga que regresa a Virginia e investiga macabros asesinatos pero con tecnología de avanzada. La misma mezcla el thriller con drama y también muchísimos crímenes, resultando muy atractiva para la crítica.
Lo psicológico se mezcla con el thriller y también con algo de drama, generando un clima del cual nadie quiere salir. Una miniserie ideal para maratonear de principio a fin en una sola tarde. La misma está disponible en Prime Video.
—————————
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 7 capítulos que te hace desconfiar de todos
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
La miniserie de solo 8 capítulos ideal para maratonear este finde largo
Con solo 4 episodios, esta miniserie es tan intensa que la ves en una noche