La miniserie de 7 capítulos que te hace desconfiar de todos

¿Qué dice la crítica especializada?

Las primeras reseñas internacionales destacan precisamente ese equilibrio entre entretenimiento y sustancia. Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, apunta: "Si te gusta una historia policíaca sólida con humor negro y mucho encanto en su trama basada en personajes, échale un vistazo".

Por su parte, Joel Keller desde Decider elogia el arranque: "Un divertido misterio cuyo primer episodio hace un buen trabajo estableciendo quién va a investigar un asesinato, y quién podría ser un sospechoso". Ese primer capítulo funciona como carta de presentación eficaz, enganchando al espectador sin revelar demasiado ni abrumar con pistas falsas.

Maratón asegurado

Con solo siete capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno, "Si es martes es asesinato" respeta el tiempo del espectador. Este formato compacto se ha convertido en tendencia entre las plataformas de streaming: historias completas que pueden consumirse en un fin de semana sin comprometer calidad ni profundidad.

La estructura permite que en cada episodio avance la investigación mientras revela capas adicionales de los personajes. No hay relleno innecesario ni subtramas forzadas para estirar temporadas, terminas la serie con la sensación de cierre, no de haber perdido el tiempo.

image "Si es martes es asesinato", disponible en Disney+.

En definitiva, si disfrutás de los misterios donde el proceso de investigación importa tanto como la revelación final, esta miniserie cumple. La propuesta apuesta por la inteligencia del espectador, invitándolo a jugar al detective junto con los protagonistas. En tiempos donde muchas series subestiman a su audiencia, ese respeto narrativo marca la diferencia.

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