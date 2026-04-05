EN DISNEY+
La miniserie de 7 capítulos que te hace desconfiar de todos
Un grupo de viajeros inicia sus vacaciones en Lisboa hasta que un asesinato lo cambia absolutamente todo. La miniserie en Disney+ que no te vas a querer perder.
La propuesta de Carlos Vila, quien firma como creador, plantea un escenario aparentemente simple: un grupo heterogéneo de turistas llega a Lisboa para disfrutar de un viaje organizado. Sin embargo, la muerte repentina de uno de los viajeros transforma las vacaciones en una investigación amateur dirigida por cuatro pasajeros fanáticos del género detectivesco.
Lo interesante radica en cómo la serie juega con los códigos del whodunit —ese subgénero donde todos son sospechosos— mientras desarrolla personajes complejos que van más allá del estereotipo.
Elenco de peso y dirección compartida
La producción reúne a nombres reconocidos del panorama actoral español. Álex García e Inma Cuesta encabezan el reparto, acompañados por grandes mujeres como Ana Wagener, Luisa Gavasa y Carmen Ruiz. Pedro Casablanc, Biel Montoro y Belén López completan el conjunto actoral.
Detrás de cámaras, Abigail Schaaff y Salvador Calvo se repartieron la dirección de los siete episodios. Esta decisión permite que la serie mantenga cohesión visual sin caer en la monotonía, algo fundamental cuando el formato miniserie exige ritmo constante y resolución satisfactoria.
¿Qué dice la crítica especializada?
Las primeras reseñas internacionales destacan precisamente ese equilibrio entre entretenimiento y sustancia. Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, apunta: "Si te gusta una historia policíaca sólida con humor negro y mucho encanto en su trama basada en personajes, échale un vistazo".
Por su parte, Joel Keller desde Decider elogia el arranque: "Un divertido misterio cuyo primer episodio hace un buen trabajo estableciendo quién va a investigar un asesinato, y quién podría ser un sospechoso". Ese primer capítulo funciona como carta de presentación eficaz, enganchando al espectador sin revelar demasiado ni abrumar con pistas falsas.
Maratón asegurado
Con solo siete capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno, "Si es martes es asesinato" respeta el tiempo del espectador. Este formato compacto se ha convertido en tendencia entre las plataformas de streaming: historias completas que pueden consumirse en un fin de semana sin comprometer calidad ni profundidad.
La estructura permite que en cada episodio avance la investigación mientras revela capas adicionales de los personajes. No hay relleno innecesario ni subtramas forzadas para estirar temporadas, terminas la serie con la sensación de cierre, no de haber perdido el tiempo.
En definitiva, si disfrutás de los misterios donde el proceso de investigación importa tanto como la revelación final, esta miniserie cumple. La propuesta apuesta por la inteligencia del espectador, invitándolo a jugar al detective junto con los protagonistas. En tiempos donde muchas series subestiman a su audiencia, ese respeto narrativo marca la diferencia.
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