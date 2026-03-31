WhatsApp, la app de mensajería más utilizada, continúa su estrategia de mejora constante con un paquete de actualizaciones diseñado para resolver uno de los problemas más recurrentes de sus usuarios: el espacio de almacenamiento saturado. La compañía confirmó que estas funciones ya están en fase de implementación y llegarán a todos los dispositivos en las próximas semanas.
¡ACTUALIZACIONES CLAVE!
Usuarios enloquecen por las nuevas funciones que trae esta app
WhatsApp, la app de mensajería más usada, suma funciones enfocadas en resolver los problemas frecuentes de los usuarios con el espacio de almacenamiento.
La medida responde a una necesidad evidente. Según datos de uso, cada conversación acumula con el tiempo decenas de fotografías, videos, audios y documentos que rara vez vuelven a utilizarse. Este archivo histórico termina consumiendo gigas de memoria sin que el usuario lo perciba hasta que el sistema avisa que no hay espacio disponible.
Cómo funciona la eliminación selectiva de archivos en WhatsApp
La función de gestión de archivos grandes permite identificar y borrar contenido pesado sin necesidad de eliminar conversaciones completas. El sistema detecta automáticamente cuáles son los elementos que más espacio ocupan y ofrece la opción de descartarlos de forma individual.
Esta herramienta se suma al histórico "Buscar", que revolucionó la manera de encontrar ciertas conversaciones entre cientos de chats perdidos. Ahora, el foco está puesto en la limpieza inteligente y la preservación de lo verdaderamente relevante.
Transferencia de chats entre iOS y Android
Asimismo, otra novedad destacada es la función de "Transferencia de chat", que posibilita migrar todo el historial de conversaciones al cambiar de sistema operativo. Hasta ahora, pasar de iPhone a Android (o viceversa) implicaba perder fotos, videos y mensajes antiguos. Esta actualización elimina esa barrera.
Dos cuentas en un solo iPhone
De igual manera, iOS finalmente recibe la posibilidad de gestionar dos cuentas de WhatsApp simultáneamente en un mismo dispositivo. Esta función, disponible en Android desde hace tiempo, permite separar contactos personales y profesionales sin cargar con dos teléfonos. La implementación resulta especialmente útil para freelancers, emprendedores y profesionales que necesitan mantener límites claros entre ambos lados. Cada cuenta opera de manera independiente, con notificaciones diferenciadas y acceso rápido mediante un selector interno.
Despliegue progresivo y disponibilidad
Ahora bien, como mencionamos anteriormente, Meta confirmó que las actualizaciones comenzaron a distribuirse de forma escalonada, es decir, no todos los usuarios las recibirán al mismo tiempo. El proceso puede extenderse varias semanas dependiendo de la región y el modelo de dispositivo.
No obstante, para verificar si la gestión de archivos grandes está disponible, se recomienda:
- Abrir cualquier chat y verificar si aparece la opción “Administrar almacenamiento”.
- Ingresar a esa opción y explorar los elementos que se pueden eliminar.
- Elegir entre eliminar todo o seleccionar solo lo que se desea borrar.
- Confirmar la acción y el chat quedará completamente optimizado.
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