Usuarios enloquecen por las nuevas funciones que trae esta app

Dos cuentas en un solo iPhone

De igual manera, iOS finalmente recibe la posibilidad de gestionar dos cuentas de WhatsApp simultáneamente en un mismo dispositivo. Esta función, disponible en Android desde hace tiempo, permite separar contactos personales y profesionales sin cargar con dos teléfonos. La implementación resulta especialmente útil para freelancers, emprendedores y profesionales que necesitan mantener límites claros entre ambos lados. Cada cuenta opera de manera independiente, con notificaciones diferenciadas y acceso rápido mediante un selector interno.

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Despliegue progresivo y disponibilidad

Ahora bien, como mencionamos anteriormente, Meta confirmó que las actualizaciones comenzaron a distribuirse de forma escalonada, es decir, no todos los usuarios las recibirán al mismo tiempo. El proceso puede extenderse varias semanas dependiendo de la región y el modelo de dispositivo.

No obstante, para verificar si la gestión de archivos grandes está disponible, se recomienda:

Abrir cualquier chat y verificar si aparece la opción “ Administrar almacenamiento ”.

”. Ingresar a esa opción y explorar los elementos que se pueden eliminar.

Elegir entre eliminar todo o seleccionar solo lo que se desea borrar.

Confirmar la acción y el chat quedará completamente optimizado.

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