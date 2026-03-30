Santiago del Moro no aprende: A qué colega de Telefe terminó perjudicando

Los cambios de programación que enfurecieron a Robertito

"Movieron 'La Noche de los Ex' a los viernes y después a los sábados, manoseo, y por eso Robertito se habría enojado", explicó Sposato sobre las repercusiones de esta decisión en la audiencia del programa dedicado a los ex participantes de Gran Hermano.

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La batalla por el rating en Telefe

El conflicto evidencia una lucha de poder dentro del canal. Santiago del Moro se ha consolidado como una de las figuras centrales de Telefe gracias al éxito sostenido de "Gran Hermano", formato que ha dominado la grilla de programación durante varios años consecutivos.

Sin embargo, el éxito de "La Noche de los Ex" demostró que el universo de Gran Hermano puede funcionar sin necesariamente tener a Del Moro al frente. Esta situación habría generado tensiones que ahora se traducen en decisiones de programación que favorecen al conductor principal.

Los datos de rating son fundamentales en la televisión argentina, donde cada punto puede significar millones de pesos en publicidad. La competencia interna entre figuras del mismo canal no es inusual, pero últimamente se incrementa cada vez más.

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