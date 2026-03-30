La interna en Telefe está cada vez más expuesta. Hace apenas días se conoció que Santiago del Moro había solicitado cambiar el horario de Gran Hermano para competir directamente con Guido Kaczka en El Trece, pedido que el canal rechazó de manera rotunda. Sin embargo, una nueva exigencia del conductor sí fue aceptada por la emisora, desatando un conflicto que tiene como principal damnificado a Roberto Funes Ugarte.
"ENVIDIOSO"
Santiago del Moro no aprende: A qué colega de Telefe terminó perjudicando
Santiago del Moro se impuso en Telefe y otro conductor terminó pagando el costo. De quién se trata.
Durante el programa "Ya fue Todo" por Jotax Digital, el periodista Santiago Sposato reveló detalles exclusivos sobre los movimientos internos que estarían generando fricciones entre las principales figuras del canal.
El malestar de Santiago del Moro con el éxito de Roberto Funes Ugarte
Según Sposato, el problema comenzó cuando Telefe anunció que "La Noche de los Ex" iría post partido de la Selección Argentina. Esta decisión estratégica garantizaba una audiencia masiva para el programa conducido por Robertito, aprovechando el efecto que generan los encuentros del equipo nacional.
"Alguien me cuenta que esto no le habría gustado mucho a Santiago Del Moro", reveló el conductor. El motivo del disgusto sería que el programa de Robertito midiera más puntos de rating que el resto de los ciclos de Gran Hermano emitidos durante la semana por Del Moro.
La situación habría escalado rápidamente. "Sonó el teléfono y otra persona que tiene que ver con la programación habría escuchado al conductor de 'Gran Hermano' y le dijo 'bueno, está bien, vamos a programar la serie de Coppola'", explicó Sposato sobre cómo se concretó el cambio.
Los cambios de programación que enfurecieron a Robertito
"Movieron 'La Noche de los Ex' a los viernes y después a los sábados, manoseo, y por eso Robertito se habría enojado", explicó Sposato sobre las repercusiones de esta decisión en la audiencia del programa dedicado a los ex participantes de Gran Hermano.
La batalla por el rating en Telefe
El conflicto evidencia una lucha de poder dentro del canal. Santiago del Moro se ha consolidado como una de las figuras centrales de Telefe gracias al éxito sostenido de "Gran Hermano", formato que ha dominado la grilla de programación durante varios años consecutivos.
Sin embargo, el éxito de "La Noche de los Ex" demostró que el universo de Gran Hermano puede funcionar sin necesariamente tener a Del Moro al frente. Esta situación habría generado tensiones que ahora se traducen en decisiones de programación que favorecen al conductor principal.
Los datos de rating son fundamentales en la televisión argentina, donde cada punto puede significar millones de pesos en publicidad. La competencia interna entre figuras del mismo canal no es inusual, pero últimamente se incrementa cada vez más.
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