MetaHuman Creator explota: Epic Games elimina a los humanos virtuales

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Chau a los humanos virtuales: ¿Cómo será el cierre?

El cierre no será de golpe, sino una especie de apagón por etapas a lo largo de 2026. Epic Games definió un calendario preciso que irá dejando fuera de juego distintas versiones de la herramienta.

Las fechas clave son:

Abril de 2026: se eliminan versiones compatibles con Unreal Engine más antiguos;

Junio de 2026: se baja el acceso a versiones intermedias;

Noviembre de 2026: cierre total de la aplicación web.

Después de ese último corte, los usuarios tendrán 90 días para descargar sus creaciones antes de que desaparezcan definitivamente.

¿Qué pasa con los humanos virtuales creados en MetaHuman Creator?

Todos los personajes almacenados en la plataforma podrán descargarse durante ese período de gracia de 90 días. Una vez pasado este plazo, se borran para siempre.

Esto obliga a estudios, diseñadores y creadores independientes a organizarse rápido si no quieren perder meses o años de trabajo. La migración hacia Unreal Engine se vuelve prácticamente obligatoria.

MetaHuman Creator y humanos virtuales: ¿Por qué era tan importante?

MetaHuman Creator era una especie de atajo dentro del mundo del diseño digital. Permitía crear rostros humanos hiperrealistas en minutos, con detalles de piel, expresiones, iluminación y animación facial que antes requerían equipos completos de artistas.

Además, funcionaba en la nube. Eso abría la puerta a creadores sin máquinas potentes, democratizando el acceso a la producción de humanos virtuales.

Por eso su cierre genera tanto impacto, desaparece una forma de trabajar.

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¿Qué cambia con Unreal Engine tras el fin de MetaHuman Creator?

La apuesta de Epic Games es centralizar todo en Unreal Engine. Esto tiene ventajas y desventajas.

Por un lado, los desarrolladores ganan en integración. Ya no tienen que saltar entre herramientas, lo que agiliza flujos de trabajo y reduce errores.

Pero por otro lado, se pierde la simplicidad de una plataforma web accesible. Ahora, para crear humanos virtuales, será necesario trabajar directamente dentro del motor gráfico, que tiene una curva de aprendizaje más alta.

Epic Games y humanos virtuales: ¿Qué viene ahora?

Lejos de desaparecer, la tecnología sigue viva. MetaHuman como concepto, muta.

Epic Games apunta a potenciar su ecosistema, integrando personajes, escenarios, animaciones y físicas en un solo entorno. Esto se alinea con su visión del desarrollo en tiempo real, donde videojuegos, cine y realidad virtual empiezan a fusionarse.

De hecho, Unreal Engine ya se usa en producciones audiovisuales de alto nivel, publicidad y experiencias inmersivas.

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