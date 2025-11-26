Durante dos décadas, Quentin Tarantino hizo gala de ser el director que no se vendía, el purista del cine, el tipo que abominaba de las plataformas de streaming y defendía a muerte la experiencia cinematográfica en salas. Pero sí que posó sonriente frente a un banner gigante de Fortnite junto a Uma Thurman.
¿QUENTIN SE VENDIÓ?
Quentin Tarantino es un vendehumo: Material inédito de Kill Bill en Fortnite después de 20 años
Quentin Tarantino apareció junto a Uma Thurman en un evento de promoción de Fornite, anunciando que una secuencia jamás filmada de Kill Bill.
Ver a Tarantino en modo vendedor tan descarado resulta particularmente extraño, especialmente cuando lo que vende es contenido de uno de sus filmes más celebradas convertido en producto para un videojuego dirigido a adolescentes. La escena es surrealista: el cineasta que alguna vez defendió el cine como arte puro ahora posa delante de una réplica del Pussy Wagon con el logo de Fortnite estampado.
El capítulo perdido que nadie pidió, pero Quentin Tarantino revivió
Lo curioso es que esta historia estuvo disponible en internet durante años. Cualquier fanático pudo leer el guion descartado. Pero ahora, mágicamente, cobra relevancia justo cuando Tarantino tiene que promocionar el reestreno teatral de Kill Bill: The Whole Bloody Affair el 5 de diciembre, una versión extendida de cuatro horas y 40 minutos que unifica ambas cintas.
Epic Games construyó a Yuki desde cero usando solo las notas del guion de Tarantino, ya que el personaje jamás apareció en las últimas. La secuencia se estrenará en Fortnite el 30 de noviembre, un día después del lanzamiento del Capítulo 7 del juego.
Para rematar, los que compren entradas del reestreno cinematográfico entre el 20 y 29 de noviembre recibirán un código para desbloquear el skin de Gogo Yubari en el videojuego. Porque aparentemente ya no alcanza con hacer cine: ahora hay que cerrar el círculo con merchandising digital.
Del purismo al pitcheo descarado
La colaboración parece absurda cuando marcas clasificadas R se comprimen y meten en el modelo enfocado en adolescentes de Fortnite. Alguien fabricó una réplica del Pussy Wagon pero reemplazando la primera palabra con uno de los gatos sonrientes del videojuego. Arte puro, sin dudas.
Las reacciones en redes sociales oscilan entre la fascinación y el asco. En Fortnite ahora podés hacer que La Novia pelee contra personajes de Los Simpson, Star Wars, WWE, King of the Hill y hasta los Power Rangers. Todo mezclado, todo licuado, todo convertido en contenido sin contexto ni sentido.
El director que alguna vez buscó consejo en Steven Spielberg ahora encuentra consuelo en Epic Games. Disney invirtió más de mil millones de dólares en Fortnite durante 2024, lo que explica la avalancha reciente de colaboraciones cinematográficas. Pero ver a Tarantino prestándose al juego deja un sabor amargo.
Veinte años esperando algo nuevo de Kill Bill y lo que conseguimos es DLC para un battle royale. Increíble.
