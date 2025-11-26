Quentin Tarantino es un vendehumo: Material inédito de Kill Bill en Fortnite después de 20 años

Del purismo al pitcheo descarado

La colaboración parece absurda cuando marcas clasificadas R se comprimen y meten en el modelo enfocado en adolescentes de Fortnite. Alguien fabricó una réplica del Pussy Wagon pero reemplazando la primera palabra con uno de los gatos sonrientes del videojuego. Arte puro, sin dudas.

Las reacciones en redes sociales oscilan entre la fascinación y el asco. En Fortnite ahora podés hacer que La Novia pelee contra personajes de Los Simpson, Star Wars, WWE, King of the Hill y hasta los Power Rangers. Todo mezclado, todo licuado, todo convertido en contenido sin contexto ni sentido.

image

El director que alguna vez buscó consejo en Steven Spielberg ahora encuentra consuelo en Epic Games. Disney invirtió más de mil millones de dólares en Fortnite durante 2024, lo que explica la avalancha reciente de colaboraciones cinematográficas. Pero ver a Tarantino prestándose al juego deja un sabor amargo.

Veinte años esperando algo nuevo de Kill Bill y lo que conseguimos es DLC para un battle royale. Increíble.

