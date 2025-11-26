Yanina Latorre estalló en furia por un juicio millonario en su contra: "Qué obsesión"

Yanina Latorre contó su versión: “Todo es mentira, que obsesión, Dios, no tengo 2 juicios con Brieva, solo 1, jamás me llegó nada de Esmeralda Mitre, jamás me mandó nada Evangelina Anderson. Me gusta la obsesión que les genero. No tengo mil juicios y obvio nadie me reclama 100 mil dólares”. Fiel a su estilo, la rubia fue por más.

“Prueben con hablar de otros. Dejen de mentir, imaginate que si Viviana Canosa salió ilesa de acusar gente de pedofilia... ¿voy a perder 100 mil dólares por decir lo que pienso de la Chipi? (que no le llega agua al tanque, jajaja) Besos para todos", lanzó redoblando la apuesta.

Yanina Latorre contó cuánto gasta cuando va a Miami

A raíz del monto que le piden a Yanina por el juicio, la misma sacó chapa de su situación económica y nadie quedó indiferente: "Aparte no es por nada. Es un juicio millonario. Con cien mil dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor. Y gano bastante más que eso. Es que 100 mil dólares, yo cuando dije juicio millonario pensé, chau, me piden 10 palos, 4 propiedades. Amor, 100 mil dólares. Invito a Miami. Me gasto eso en un mes en Miami", reveló la famosa.

