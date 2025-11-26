Yanina Latorre es de las lenguas más filosas de la escena mediática actual y la misma no se calla nada. Hoy tiene varios frentes abiertos por peleas del pasado y las mismas se convirtieron en juicios millonarios que la conductora de América TV deberá enfrentar con Dady Brieva de por medio.
TODA LA VERDAD
Yanina Latorre estalló en furia por un juicio millonario en su contra: "Qué obsesión"
Yanina Latorre tiene varios frentes abiertos y ahora se habla mucho acerca de un juicio millonario en su contra que involucra a Dady Brieva.
Decir todo lo que uno piensa sin filtros tiene sus consecuencias y Yanina Latorre lo sabe muy bien. La conductora de Sálvese quien pueda, por América TV, enfrenta un juicio millonario con Dady Brieva y parece ser que también se sumaron otros famosos a la fila.
Yanina Latorre enfurecida por juicios en su contra
Fue la panelista Fernanda Iglesias quien habló acerca de los juicios a los cuales se enfrenta Yanina Latorre. La esposa de Diego Latorre tiene un frente abierto con Dady Brieva por hablar sobre deudas que este mantenía en su propiedad y la denunció por daños y perjuicios.
“Hace varios años hicieron la demanda, pero ya están en juicio. Es por daños y perjuicios, Dady tiene dos juicios contra ella y la Chipi también, son cuatro juicios en total”, indicó Iglesias. Luego de esta información, Yanina quiso contar su verdad mediante la red social X.
“El juicio es por 100 lucas. Lo que pasa es que los juicios de Yanina están reservados. El único juicio que está es uno con Redrado, pero sé que tiene otros juicios…uno con Esmeralda Mitre, otro con Evangelina Anderson… no es verdad que no tiene juicios, pasa que están reservados y no se conocen”, agregó Fernanda Iglesias.
Yanina Latorre contó su versión: “Todo es mentira, que obsesión, Dios, no tengo 2 juicios con Brieva, solo 1, jamás me llegó nada de Esmeralda Mitre, jamás me mandó nada Evangelina Anderson. Me gusta la obsesión que les genero. No tengo mil juicios y obvio nadie me reclama 100 mil dólares”. Fiel a su estilo, la rubia fue por más.
“Prueben con hablar de otros. Dejen de mentir, imaginate que si Viviana Canosa salió ilesa de acusar gente de pedofilia... ¿voy a perder 100 mil dólares por decir lo que pienso de la Chipi? (que no le llega agua al tanque, jajaja) Besos para todos", lanzó redoblando la apuesta.
Yanina Latorre contó cuánto gasta cuando va a Miami
A raíz del monto que le piden a Yanina por el juicio, la misma sacó chapa de su situación económica y nadie quedó indiferente: "Aparte no es por nada. Es un juicio millonario. Con cien mil dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor. Y gano bastante más que eso. Es que 100 mil dólares, yo cuando dije juicio millonario pensé, chau, me piden 10 palos, 4 propiedades. Amor, 100 mil dólares. Invito a Miami. Me gasto eso en un mes en Miami", reveló la famosa.
-------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
No tiene paz: El amor de Jesica Cirio choca con el historial judicial de su novio
Marcelo Tinelli sufrió otro duro revés que lo dejó arruinado: "Nadie quiere"
La confesión de Pamela David sobre su identidad que nadie esperaba en televisión
¿Nuevo reemplazo en Masterchef Celebrity? Yanina Latorre quiso arreglarla pero ya nadie le cree