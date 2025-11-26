Los gobernadores peronistas cambian de estrategia y complican a los K en el Congreso: Qué decidieron

La estrategia del oficialismo en el Congreso

Desde el Gobierno nacional, la jugada era esperada. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo encuentros regulares con los gobernadores del norte para avanzar en una agenda común, mientras que Martín Menem, al frente de la Cámara de Diputados, trabaja en expandir el armado libertario dentro del recinto.

Aunque los mandatarios provinciales reclamaron detalles finos sobre los próximos proyectos del Ejecutivo, todos garantizaron “gobernabilidad” y mostraron disposición a acompañar leyes clave. En la práctica, este nuevo interbloque se convertirá en un aliado estratégico para el oficialismo en votaciones cerradas.

Quiénes integran este nuevo espacio federal

En Diputados, la estructura incluirá:

Salta: Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella (del frente Primero los Salteños).

Misiones: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, todos del Frente Renovador de la Concordia.

Neuquén: Karina Maureira, del espacio La Neuquinidad.

Tucumán: Javier Noguera, Gladys Medina y Elia Mansilla, del bloque Independencia.

Catamarca: Fernanda Ávila, Sebastián Noblega, Fernando Monguillot y Claudia Palladino.

En el Senado, el armado también tendrá presencia relevante: Flavia Royón representará a Salta, mientras que Julieta Corroza (Neuquén) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut consolidarán la pata federal en la Cámara alta.

A ese esquema podría sumarse Convicción Federal, presidido por Fernando Salino e integrado por Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada, este último con vínculos directos con Jalil. Aunque hoy todavía integran el interbloque de UxP, hace semanas muestran señales de distanciamiento.

Una transición que podría redefinir mayorías

El anuncio podría ser el primero de una serie de realineamientos legislativos que afectarán las votaciones claves del Gobierno en los próximos meses. Con UxP al borde de perder la primera minoría, el mapa parlamentario se abre a negociaciones más amplias, donde los gobernadores del norte buscan posicionarse como árbitros del nuevo equilibrio de poder.

Las conversaciones continúan y no se descarta que otros bloques provinciales se sumen al armado federal en los próximos días. Para el kirchnerismo, la foto es clara: la unidad interna ya no está garantizada.

