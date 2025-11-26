urgente24
ACTUALIDAD Argentina > agua > arsénico

Alerta por arsénico en el agua de Argentina: qué riesgo hay y cómo cuidarse

El nivel de arsénico en el agua de algunas provincias de Argentina está teniendo niveles peligrosos. La población ya está en alerta total.

26 de noviembre de 2025 - 11:17
Arsénico en el agua de Argentina: recaudos y complicaciones.

Argentina se enfrenta a un problema muy grave con el agua y se trata de los niveles de arsénico que se dieron a conocer en las últimas semanas. Varias provincias del país están teniendo esta problemática y ya hay alerta entre la población. ¿Qué es y qué riesgos trae para la salud?

El arsénico es un contaminante natural que viene de procesos geológicos que se vinculan a la formación de la Cordillera de los Andes. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) realizó un informe donde se habla de una alerta sanitaria y cuál es el mapa comprometido en todo el país.

image

Arsénico en el agua de Argentina: zonas afectadas

En varias provincias o localidades del país los niveles de arsénico sobrepasan los estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre ríos, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, entre otras, son las más afectadas.

Las localidades de Buenos Aires que superan los 50 ppb, es decir que ya están en un nivel alto de arsénico en el agua, son: Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Mar del Plata, Mar de Ajó, Cañuelas, Monte, Azul, Tandil, Necochea, La Plata, Zárate y muchos más.

image
Mapa de ars&eacute;nico por provincia. (Foto: COFA).

Agua con arsénico: cómo afecta a la salud

Los especialistas sostienen que la ingesta prolongada de agua con arsénico, ya sea para beber o cocinar, incrementa riesgo de cáncer de laringe, pulmón, afecciones respiratorias, fibrosis pulmonar, entre otras. Por eso mismo se recomienda utilizar agua embotellada tanto para cocinar como para hidratarse.

