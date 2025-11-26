Alerta por arsénico en el agua de Argentina: qué riesgo hay y cómo cuidarse

Embed - Urgente24 on Instagram: " Más de 20 municipios de Buenos Aires y el AMBA están en alerta por altos niveles de arsénico en el agua, superando el límite permitido por ley. El relevamiento del ITBA reveló que ciudades como Chivilcoy, Escobar, Vicente López y Ezeiza están en “semáforo rojo”, con niveles peligrosos para la salud. Otras zonas como Mar del Plata, Villa Gesell y La Plata se encuentran en “alerta amarilla”, con valores preocupantes pero más moderados. Investigadores del CONICET desarrollaron un método con carbón vegetal tratado que elimina hasta el 50% del arsénico y nitratos, ofreciendo una solución accesible para comunidades vulnerables. Además, se propuso crear un mapa interactivo para monitorear en tiempo real la calidad del agua en toda la provincia y alertar a la población. #Arsénico #BuenosAires #AguaContaminada #SaludPública #CONICET"

View this post on Instagram