MIEDO
Alerta por arsénico en el agua de Argentina: qué riesgo hay y cómo cuidarse
El nivel de arsénico en el agua de algunas provincias de Argentina está teniendo niveles peligrosos. La población ya está en alerta total.
El arsénico es un contaminante natural que viene de procesos geológicos que se vinculan a la formación de la Cordillera de los Andes. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) realizó un informe donde se habla de una alerta sanitaria y cuál es el mapa comprometido en todo el país.
Arsénico en el agua de Argentina: zonas afectadas
En varias provincias o localidades del país los niveles de arsénico sobrepasan los estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre ríos, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, entre otras, son las más afectadas.
Las localidades de Buenos Aires que superan los 50 ppb, es decir que ya están en un nivel alto de arsénico en el agua, son: Tres Arroyos, Balcarce, Junín, Mar del Plata, Mar de Ajó, Cañuelas, Monte, Azul, Tandil, Necochea, La Plata, Zárate y muchos más.
Agua con arsénico: cómo afecta a la salud
Los especialistas sostienen que la ingesta prolongada de agua con arsénico, ya sea para beber o cocinar, incrementa riesgo de cáncer de laringe, pulmón, afecciones respiratorias, fibrosis pulmonar, entre otras. Por eso mismo se recomienda utilizar agua embotellada tanto para cocinar como para hidratarse.
