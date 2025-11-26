El gobierno de Francia decidió emprender acciones legales contra las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender "muñecas de pornografía infantil / pedofilia", informó este miércoles el ministro de Comercio francés, Serge Papin, luego de la contienda judicial por lo mismo con Shein.
DELITOS EN LÍNEA
Francia lleva a la Justicia a las plataformas AliExpress y Joom por muñecas de pedofilia (tras Shein)
Francia denuncia a las plataformas de comercio electrónico AliExpress y Joom por vender muñecas pedopornográficas, tras una denuncia similar contra Shein. Cuáles son las plataformas que están involucradas.
La Dirección General de Política de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude de Francia (DGCCRF) descubrió "que AliExpress y Joom también vendían muñecas con pornografía infantil", al igual que Shein, y que Wish, Temu, AliExpress y eBay "vendían armas de categoría A, como puños americanos y machetes", explicó el ministro, quien reveló que el gobierno de Macron llevará ante la Justicia a tales plataformas por la venta de productos ilegales y relacionados con la pedofilia.
En términos de este funcionario del Palacio de Elíseo, las plataformas Wish, Temu y Amazon "no cumplían con su obligación de filtrar imágenes pornográficas para menores".
"Denunciamos a la Fiscalía todas las plataformas que ofrecían contenido ilegal", continuó Serge Papin. "En cuanto a Shein, también solicitamos su suspensión judicial", reiteró, en alusión a la demanda similar presentada a principios de noviembre contra la plataforma asiática de comercio electrónico por vender en línea muñecas pedopornográficas y armas ilegales.
También a principios de noviembre, la fiscalía de París anunció que había encomendado cuatro investigaciones a la Oficina de Menores, centradas en cuatro plataformas (Shein, AliExpress, Temu y Wish) y suspendió las operaciones de Shein en el país. Los dirigentes de Shein, por su parte, serán citados el 2 de diciembre ante la comisión de desarrollo sostenible de la Asamblea Nacional.
Shein, Joom, AliExpress y otras que "venden" muñecas de pedofilia
El anuncio del ministro de Comercio galo Serge Papin contra las plataformas de comercio en línea AliExpress y Joom ocurre a unas semanas de que el gobierno francés antepusiera una demanda civil contra Shein por también vender muñecas sexuales con apariencia infantil, lo que se interpreta como una alegoría al abuso sexual infantil.
“Esta es una lucha para proteger a los consumidores, y también a los niños y adolescentes”, aseguró Serge Papin, quien ya había anunciado a mediados de noviembre que el gobierno denunciaría a las plataformas AliExpress (propiedad del gigante tecnológico chino Alibaba) y Joom (plataforma rusa fundada en 2016), junto con eBay, Temu y Wish, ante las autoridades por vender productos ilegales.
En este último tiempo, Francia aumentó la supervisión e intentó regular la venta en las plataformas de comercio en línea, una zona gris que aún no está legislada, hallando diversos delitos que abarcaban desde la venta de armas ilegales hasta la comercialización de pornografía infantil.
