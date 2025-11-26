Francia lleva a la Justicia a las plataformas AliExpress y Joom por muñecas de pedofilia (tras Shein)

image Muñecas de pornografía infantil vendidas en Shein y AliExpress | GENTILEZA LE MONDE

"Denunciamos a la Fiscalía todas las plataformas que ofrecían contenido ilegal", continuó Serge Papin. "En cuanto a Shein, también solicitamos su suspensión judicial", reiteró, en alusión a la demanda similar presentada a principios de noviembre contra la plataforma asiática de comercio electrónico por vender en línea muñecas pedopornográficas y armas ilegales.

También a principios de noviembre, la fiscalía de París anunció que había encomendado cuatro investigaciones a la Oficina de Menores, centradas en cuatro plataformas (Shein, AliExpress, Temu y Wish) y suspendió las operaciones de Shein en el país. Los dirigentes de Shein, por su parte, serán citados el 2 de diciembre ante la comisión de desarrollo sostenible de la Asamblea Nacional.

image En 2020, se detectaron muñecas sexuales con pornografía infantil similares en Amazon. | GENTILEZA THE PARISIEN

Shein, Joom, AliExpress y otras que "venden" muñecas de pedofilia

El anuncio del ministro de Comercio galo Serge Papin contra las plataformas de comercio en línea AliExpress y Joom ocurre a unas semanas de que el gobierno francés antepusiera una demanda civil contra Shein por también vender muñecas sexuales con apariencia infantil, lo que se interpreta como una alegoría al abuso sexual infantil.

“Esta es una lucha para proteger a los consumidores, y también a los niños y adolescentes”, aseguró Serge Papin, quien ya había anunciado a mediados de noviembre que el gobierno denunciaría a las plataformas AliExpress (propiedad del gigante tecnológico chino Alibaba) y Joom (plataforma rusa fundada en 2016), junto con eBay, Temu y Wish, ante las autoridades por vender productos ilegales.

image

En este último tiempo, Francia aumentó la supervisión e intentó regular la venta en las plataformas de comercio en línea, una zona gris que aún no está legislada, hallando diversos delitos que abarcaban desde la venta de armas ilegales hasta la comercialización de pornografía infantil.

Más noticias en Urgente24:

Sin importarle las reservas del BCRA, Javier Milei apuesta la economía a las expectativas...

Racing Club le ganó a River Plate, que ahora depende de Boca Juniors para la Libertadores

Mensaje: Un B-52 y escolta de F-18 sobrevolaron la costa de Venezuela, cerca de Caracas...

$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro