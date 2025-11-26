Imágenes impactantes: Voraz incendio en cadena en Hong Kong y pánico general

Un monumental incendio en cadena de tres rascacielos en el norte de Hong Kong deja a varias personas atrapadas entre las densas llamas y a gran parte de la ciudad envuelta en un espeso humo oscuro. Varias dotaciones de bomberos trabajan a contrarreloj para apagar el fuego, cuyo nivel de letalidad es 5 (en la escala del 1 al 5) debido a que continúa propagándose y su intensidad no merma.
Según informa South China Morning Post, al menos doce personas han muerto, dieciseis resultaron heridas y se han contabilizado algunos desaparecidos en este gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagan rápidamente debido al andamiaje de bambú instalado en el bloque.
No es la primera vez que un rascacielos en Hong Kong arde en llamas producto de un foco de incendio en los andamiajes de bambú, los cuales son inflamables —pero ligeros y de bajo costo—. Usualmente se utilizan en la construcción o actividades de albañilería, aunque se consideran una fuente de ignición que puede provocar incendios en un contexto de densidad urbana y condiciones climáticas secas y calurosas como la de este miércoles.
Un residente, de apellido Wong, ha roto en llanto y se ha desplomado en el suelo al observar los rascacielos en llamas, diciendo que su esposa se encuentra atrapada dentro de una de las torres. En tanto, la densa columna de humo, la llamarada y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en las recientes imágenes difundidas por los medios de comunicación y en las redes sociales, mientras numerosas personas del área cubren sus caracas con ropa y pañuelos para evitar inhalar el humo espeso.
Imágenes del colosal incendio de tres rascacielos en Hong Kong
El Departamento de Bomberos le comentó a Reuters que aún no tiene una cifra del número de personas que aún podrían estar dentro, atrapados entre las llamas y aún con vida tras no ser alcanzados por el fuego. La agencia de noticias revela que recibió informes a las 2:51 pm (0651 GMT) de que se había producido un incendio en el Tribunal Wang Fuk en Tai Po.
La emisora pública RTHK, citando a la policía, informa que varias personas permanecen atrapadas dentro de las torres en llamas, mientras que dos personas se encuentran en estado crítico tras sufrir quemaduras graves, añade.
El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación, lo que, según medios locales, habría provocado un foco de incendio en uno de los andamiajes de bambú que se estaba utilizando para actividades de albañilería y refacción.
Wang Fuk Court, el complejo que está ardiendo en llamas este miércoles, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros). El complejo de rascacielos cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.
El humo de este voraz incendio en cadena, que aún no logra ser controlado por las dotaciones de bomberos, ha impactado también en la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, por lo que las autoridades han aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.
El gobierno reporta que tres personas se encuentran en estado crítico, tras sufrir quemaduras, y una está en estado grave. Algunos bomberos también resultaron heridos mientras intentaban apagar las llamas que arrasaron las torres de 31 pisos.
El jefe del servicio de bomberos de Hong Kong comunica de la muerte de al menos dos oficiales y habla del deceso del oficial H.
Andy Yeung expone que Ho fue encontrado en el espacio abierto afuera del ascensor en Hung Cheong Court, uno de los edificios que componen el complejo residencial que arde en llamas.
Los paramédicos comenzaron inmediatamente a brindarle los primeros auxilios, incluida RCP, pero Ho fue declarado muerto 44 minutos después. Yeung ha expresado sus condolencias a la familia del oficial y dice que recibirán asistencia social y apoyo psicológico.
