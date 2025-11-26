Imágenes impactantes: Voraz incendio en cadena en Hong Kong y pánico general

La emisora pública RTHK, citando a la policía, informa que varias personas permanecen atrapadas dentro de las torres en llamas, mientras que dos personas se encuentran en estado crítico tras sufrir quemaduras graves, añade.

Embed Incêndio em Hong Kong ainda em combate; torres com andaimes de bambu facilitam propagação das chamas



O fogo segue destruindo o complexo residencial em Tai Po, onde vários prédios estão cercados por andaimes de bambu, material amplamente utilizado nas construções de Hong Kong. https://t.co/aNdm1BaiHq pic.twitter.com/wIG2pMM4kz — RT Brasil (@rtnoticias_br) November 26, 2025

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación, lo que, según medios locales, habría provocado un foco de incendio en uno de los andamiajes de bambú que se estaba utilizando para actividades de albañilería y refacción.

Wang Fuk Court, el complejo que está ardiendo en llamas este miércoles, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros). El complejo de rascacielos cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.

Embed #Internacional l Al menos cuatro personas murieron y ocho han resultado heridas tras un incendio de gran magnitud en una urbanización en Hong Kong. pic.twitter.com/NBM4P7lrdD — Notitarde (@webnotitarde) November 26, 2025

El humo de este voraz incendio en cadena, que aún no logra ser controlado por las dotaciones de bomberos, ha impactado también en la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, por lo que las autoridades han aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.

El gobierno reporta que tres personas se encuentran en estado crítico, tras sufrir quemaduras, y una está en estado grave. Algunos bomberos también resultaron heridos mientras intentaban apagar las llamas que arrasaron las torres de 31 pisos.

image Un violento incendio se desató este miércoles por la tarde (hora local) en un complejo de cinco edificios en Hong Kong.

El jefe del servicio de bomberos de Hong Kong comunica de la muerte de al menos dos oficiales y habla del deceso del oficial H.

Andy Yeung expone que Ho fue encontrado en el espacio abierto afuera del ascensor en Hung Cheong Court, uno de los edificios que componen el complejo residencial que arde en llamas.

Los paramédicos comenzaron inmediatamente a brindarle los primeros auxilios, incluida RCP, pero Ho fue declarado muerto 44 minutos después. Yeung ha expresado sus condolencias a la familia del oficial y dice que recibirán asistencia social y apoyo psicológico.

Más noticias en Urgente24:

Sin importarle las reservas del BCRA, Javier Milei apuesta la economía a las expectativas...

Racing Club le ganó a River Plate, que ahora depende de Boca Juniors para la Libertadores

Mensaje: Un B-52 y escolta de F-18 sobrevolaron la costa de Venezuela, cerca de Caracas...

$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro