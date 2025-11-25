Por el shutdown, Estados Unidos recién normalizará sus estadísticas en 2026

Esta falta de datos añade ruido a la interpretación del desempeño económico en un momento de elevada sensibilidad para los mercados.

Cambios en las estadísticas disponibles en Estados Unidos

En este contexto, la Oficina de Análisis Económico (BEA) decidió modificar su tradicional secuencia de tres estimaciones consecutivas del PIB trimestral. En esta ocasión, publicará solo dos versiones: la primera, prevista para el 23 de diciembre, y una revisión final cuya fecha aún no ha sido definida. El informe abarcará la actividad económica entre julio y septiembre, un período que concluyó justo antes del inicio del cierre.

Los analistas estarán atentos al dato, especialmente después de un primer semestre marcado por la volatilidad. Tras la contracción registrada en los primeros tres meses del año, el PIB repuntó a una tasa anualizada del 3,8% en el segundo trimestre, según cifras oficiales.

Este comportamiento oscilante estuvo influenciado por los cambios en los patrones comerciales derivados de los anuncios arancelarios del presidente Donald Trump, que reconfiguraron los flujos de importación y exportación.

Pese a la incertidumbre, la mayoría de los economistas anticipa que el tercer trimestre habría mostrado un crecimiento más sólido, apuntalado por la fortaleza del gasto de los consumidores y por un aumento significativo en la inversión vinculada a la inteligencia artificial y a nueva infraestructura tecnológica.

Ambas áreas se han convertido en motores relevantes del dinamismo económico en la etapa pospandemia, atrayendo capital privado y estimulando la actividad en sectores complementarios.

Además del anuncio sobre el PIB, el Gobierno también fijó nueva fecha para la publicación del informe de ingresos y gastos personales de septiembre, que debía ser difundido el 31 de octubre pero quedó pendiente por la prolongación del cierre.

El documento, que incluye además el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) —indicador de inflación preferido por la Reserva Federal—, será publicado el 5 de diciembre. Su divulgación será crucial para entender la trayectoria reciente de la inflación y orientar las decisiones de política monetaria de los próximos meses.

