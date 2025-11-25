Se cumplen 5 años del fallecimiento de Diego Maradona. Un 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia, el ídolo argentino partía a la edad de 60 años. En una nueva jornada conmemorativa, en medio de tantas anécdotas y legados que se hacen presentes en esta fecha tan especial, la incertidumbre por el Memorial del Diez sigue latente.
A PESAR DE LOS PERMISOS Y ANUNCIOS, NO HAY NOVEDADES
A un año de su lanzamiento, el mausoleo fantasma de Diego Maradona que nunca se construyó
El M10 Memorial iba a ser un espacio en Puerto Madero para honrar la memoria de Diego Maradona. Sin embargo, nunca más hubieron novedades.
Fue lanzado el 30 de octubre de 2024. En aquella oportunidad, la Fundación Maradona presentó oficialmente el M10 Memorial, un proyecto de mausoleo que funcionara como homenaje para Diego Maradona. Un espacio donde yacieran los restos del ex futbolista y que, abierto para todo el público y con entrada gratuita, reconstruyera un lugar que honrara la memoria del gran ídolo nacional.
Hoy, a un año de aquel lanzamiento oficial, el lugar no fue construido y tampoco hubieron planes en marcha para comenzar a materializarlo. Estaba previsto que abriera sus puertas en 2025, pero, por el momento, la Fundación Maradona (ONG fundada por Dalma, Gianinna, Diego Jr., Diego Fernando y Jana -los hijos de Diego Maradona-) no ha compartido noticias.
Diego Maradona y el mausoleo frenado: ícono de CABA, un Muro del Legado y 1 millón de visitantes
Lo curioso es que había muchas aristas definidas para darle vida al M10 Memorial: el lugar de edificación, cómo se financiaría, su estructura. Se hicieron incluso hasta renders. Todo, explicado en el sitio oficial del proyecto: www.m10memorial.com.
La idea inicial era construir el mausoleo entre la Casa de Gobierno y Puerto Madero, en la Explanada del Bajo, en un espacio que tuviese una superficie de 1.000 m². Se proyectaba una capacidad para recibir hasta 1 millón de visitantes al año. "Una ubicación privilegiada que se transformará en un nuevo ícono de la Ciudad de Buenos Aires", señala la web oficial.
La propuesta del memorial implicaba además la edificación del "Muro del Legado", una pared intervenida artísticamente que estaría compuesta por fotos de todas aquellas personas que donaran para la construcción del mausoleo.
"Una oportunidad histórica para estar presente en el espacio de trascendencia de Diego Armando Maradona. El Muro del Legado en el parque del M10 Memorial será un lugar de peregrinación, devoción y emoción para todos los que sentimos que el fuego sagrado de Diego es eterno".
Con actividad durante 2023 y 2024, este año no hubieron novedades del proyecto
El espacio de Diego Maradona parecía tener, entonces, todo en funcionamiento para avanzar en su concreción. Los canales oficiales del memorial, como el sitio web o la cuenta de Instagram, siguen activos. También el link para realizar la donación pertinente para colaborar con la construcción.
Los hijos del Diez ya le habían solicitado a la Justicia ("todos los herederos solicitan de común acuerdo") que se le permitiera trasladar el cuerpo del ídolo al nuevo lugar, dado que sus restos yacen en el Jardín de Bella Vista, un cementerio privado. El pedido aducía, además, que el mausoleo resultaría "mucho más seguro que el actual".
"Ya tenemos todo organizado. Desde hace mucho tiempo lo venimos trabajando", le decía el año pasado Verónica Ojeda, ex mujer de Diego Maradona, al diario La Nación.
La Fundación Maradona ya tenía todo acordado, también, con las autoridades. "Agradecemos al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Ciudad y a la Corporación Puerto Madero por su colaboración y compromiso", indicaban en un posteo en la cuenta de Instagram con fecha de octubre de 2023.
El lanzamiento oficial, un año después, a fines de octubre de 2024, contó con una gran y destacada presencia de figuras públicas. Empezando por los hijos de Diego Maradona, Verónica Ojeda y Claudia Villafañe, pasando por Oscar ´Cabezón´Ruggeri, Jorge Burruchaga y el ´Negro´ Enrique, hasta Guillermo Coppola y Tití Fernández, entre otros.
"Queremos que nuestro papá pueda estar cerca del amor del pueblo y cumplir con el deseo de todos aquellos que quieran ir a llevarle una flor", decía Dalma, su hija, en el evento de presentación.
Por ahora, el mausoleo sigue pendiente y no hay novedades en el horizonte.