Diego. Figura popular, símbolo cultural. Mucho más que un futbolista. El tendal de representaciones que ha dejado el Diez a lo largo de su vida es tan grande que por eso la UBA está llevando adelante un espacio inédito: el Congreso Internacional Diego Armando Maradona.
6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE
Qué es el inédito Congreso Internacional Diego Armando Maradona de la UBA
En la UBA se lleva adelante, por primera vez, el Congreso Internacional Diego Armando Maradona. Es organizado por la Revista META y la Cátedra "Diegologías".
Organizado por la Revista META y la Cátedra "Diegologías" (un espacio académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que se inauguró hace unos meses), el congreso reúne a investigadores, docentes, artistas y referentes del deporte y la cultura para debatir sobre el impacto de Diego Maradona en la sociedad contemporánea.
Congreso Internacional Diego Armando Maradona: así es el programa
A lo largo de tres jornadas durante el 6, 7 y 8 de noviembre se llevarán a cabo mesas de ponencias, conferencias magistrales, presentaciones de publicaciones, una feria del libro maradoniano y actividades abiertas al público, todas con acceso libre y gratuito.
"A lo largo de los últimos años, el fútbol, la política, la comunicación, la historia, el arte, la literatura y los estudios culturales han abordado su figura desde perspectivas diversas, y esta será la primera vez que ese universo de producción académica y simbólica se encuentre en un mismo evento", explicaron desde la UBA sobre el Congreso Internacional Diego Armando Maradona.
En el evento habrá mesas de debate, como Maradona, géneros y feminismos, Diego y otros deportistas o Diego, obrerismo y sindicalismo. También exposiciones de trabajos de investigación en torno a la figura del nacido en Villa Fiorito, como Maradona como héroe y poeta moderno. Susfrases como arte verbal y de pensamiento crítico, A 20 años de La Noche del 10: la resurrección, o El último populista: ensayos, apropiaciones y afectos de la lógica maradoniana de Diego Maradona en televisión.
También se compartirán experiencias territoriales, que pondrán sobre la mesa proyectos sociales que se llevan adelante a lo largo del país. Habrá espacio, además, para proyecciones audiovisuales.
Quizás también te interese leer: Un fanático de Racing nominado para los premios The Best de la FIFA a "Mejor hincha"
El Congreso Internacional Diego Armando Maradona no se limita a la evocación nostálgica: propone analizar cómo su figura atraviesa debates sobre identidad nacional, desigualdad social, género y memoria histórica.
+ de Golazo24