Qué es el inédito Congreso Internacional Diego Armando Maradona de la UBA

1366-1748351813250527004 Maradona, figura popular FOTO NA

También se compartirán experiencias territoriales, que pondrán sobre la mesa proyectos sociales que se llevan adelante a lo largo del país. Habrá espacio, además, para proyecciones audiovisuales.

El Congreso Internacional Diego Armando Maradona no se limita a la evocación nostálgica: propone analizar cómo su figura atraviesa debates sobre identidad nacional, desigualdad social, género y memoria histórica.

+ de Golazo24