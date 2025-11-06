¿Quieres tener un pene sano? Uróloga te da un consejo básico

“Es importante limpiar las áreas que sudan bastante que incluyen el área debajo del pene, y debajo de los testículos”, especificó la experta.

Respecto al jabón que se debe usar para lavar los genitales, en general, los expertos recomiendan no usar un jabón fuerte para, por ejemplo, evitar las irritaciones.

“A veces, las personas que tienen mucha picazón, malestar, o sequedad en el área podrían estar usando un jabón muy fuerte, un jabón muy perfumado o fragante que puede causar irritación en la piel”, indica Malik.

Y recomienda: “Por eso, es muy importante usar un jabón muy suave”.

Finalmente, los expertos aconsejan secar toda el área genital suavemente con una toalla limpia, o incluso al aire libre, para evitar la humedad que puede provocar crecimiento de hongos.

¿Cuándo consultar con un médico?

Si bien, los buenos hábitos de higiene del pene pueden disminuir el riesgo de que se presenten ciertos problemas, es importante saber reconocer cuándo pedir ayuda médica.

La Clínica Mayo indica que debes consultar con un médico lo antes posible si presentas alguno de los siguientes síntomas. No los ignores:

Cambios en la forma de eyacular

Cambios repentinos en el deseo sexual

Sangrado durante la micción o la eyaculación

Verrugas, protuberancias, irritación o sarpullido en el pene o en la zona genital

Pene muy doblado o con una curvatura que causa dolor o interfiere en la actividad sexual

Sensación de ardor al orinar

Secreción del pene

Dolor intenso después de un traumatismo en el pene

