Aquí hay alimentos para potenciar la testosterona y mejorar tu vida sexual

De hecho, se ha comprobado que la deficiencia de zinc puede provocar niveles bajos de testosterona. En un estudio que aparece en PubMed, los investigadores concluyeron que “la deficiencia de zinc reduce los niveles de testosterona y que la suplementación con zinc los mejora”.

Nueces.jpg Las nueces son aliadas de la vida sexual.

Nueces

Tomando en cuenta que el zinc es clave para que el cuerpo produzca testosterona, otro alimento que se podría incluir en la dieta para aumentar esta hormona y mejorar la salud sexual son las nueces.

Se cree que las nueces de Brasil son particularmente buenas para aumentar la testosterona. En general, se recomienda comer un puñado de frutos secos al día.

Espinacas

Las espinacas también podrían ayudar a potenciar la testosterona debido a su contenido de magnesio.

Algunos estudios han encontrado que el magnesio ejerce una influencia positiva en el estado hormonal anabólico, incluida la testosterona, en los hombres, según una investigación publicada en International Journal of Endocrinology.

Huevo

Otro alimento que puede contribuir a tener niveles estables de testosterona en el cuerpo, y por lo tanto, mejorar el deseo y rendimiento sexual, es el huevo.

Este alimento es rico en zinc, pero también en vitamina D. Hay cierta evidencia de que la vitamina D ayuda a aumentar los niveles de testosterona. También puede obtener vitamina D mediante la exposición solar.

receta para congelar palta La palta tiene beneficios sexuales que no conocías.

Palta

¿Quién diría que la deliciosa palta o aguacate sería ideal para mejorar los niveles de testosterona y un aliado de la salud sexual masculina?

El sitio especializado Vinmec indica que, según investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), los hombres que consumen grasas monoinsaturadas presentes en aguacates tienen niveles más bajos de colesterol LDL y mejores niveles de testosterona.

