La testosterona es una hormona que influye mucho en el estado de ánimo, la libido y el sexo. Conocida como la hormona sexual masculina, hay algunas maneras naturales de mejorar los niveles de testosterona en el cuerpo, como incluir ciertos alimentos en la dieta.
DIETA PARA EL SEXO
Aquí hay alimentos para potenciar la testosterona y mejorar tu vida sexual
Come estos alimentos que ayudan al cuerpo a producir testosterona naturalmente y expertos recomiendan.
Pero, ¿Qué alimentos ayudan al cuerpo a producir testosterona? ¿Qué comer para tener más testosterona? ¿Cómo aumentar la testosterona?
Si bien ningún alimento tiene en sí mismo testosterona, hay alimentos que pueden ayudar a aumentar y mantener niveles óptimos de testosterona, lo que puede influir de manera positiva en la vida sexual.
Aquí hay algunos alimentos que pueden ayudar al cuerpo a producir testosterona, según expertos:
Ostras
Las ostras son conocidas como un alimento afrodisíaco y probablemente sea porque están repletos de zinc, un mineral que juega un papel importante en la regulación de la testosterona.
De hecho, se ha comprobado que la deficiencia de zinc puede provocar niveles bajos de testosterona. En un estudio que aparece en PubMed, los investigadores concluyeron que “la deficiencia de zinc reduce los niveles de testosterona y que la suplementación con zinc los mejora”.
Nueces
Tomando en cuenta que el zinc es clave para que el cuerpo produzca testosterona, otro alimento que se podría incluir en la dieta para aumentar esta hormona y mejorar la salud sexual son las nueces.
Se cree que las nueces de Brasil son particularmente buenas para aumentar la testosterona. En general, se recomienda comer un puñado de frutos secos al día.
Espinacas
Las espinacas también podrían ayudar a potenciar la testosterona debido a su contenido de magnesio.
Algunos estudios han encontrado que el magnesio ejerce una influencia positiva en el estado hormonal anabólico, incluida la testosterona, en los hombres, según una investigación publicada en International Journal of Endocrinology.
Huevo
Otro alimento que puede contribuir a tener niveles estables de testosterona en el cuerpo, y por lo tanto, mejorar el deseo y rendimiento sexual, es el huevo.
Este alimento es rico en zinc, pero también en vitamina D. Hay cierta evidencia de que la vitamina D ayuda a aumentar los niveles de testosterona. También puede obtener vitamina D mediante la exposición solar.
Palta
¿Quién diría que la deliciosa palta o aguacate sería ideal para mejorar los niveles de testosterona y un aliado de la salud sexual masculina?
El sitio especializado Vinmec indica que, según investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.), los hombres que consumen grasas monoinsaturadas presentes en aguacates tienen niveles más bajos de colesterol LDL y mejores niveles de testosterona.
