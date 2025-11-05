En un contexto marcado por vencimientos por casi $10,2 billones, el Secretaría de Finanzas decidió no liberar pesos al mercado en la licitación de deuda realizada hoy, 05/11, una decisión estratégica del Tesoro que apunta a contener la masa monetaria, pero que también podría implicar un impacto en las tasas de interés de los instrumentos en pesos.
LICITACIÓN
Sin necesidad de mayor liquidez, la licitación del Tesoro terminó con un rollover de 111%
El Tesoro decidió no liberar pesos en la última licitación de deuda y tuvo un rollover de 111,17%. Absorbió $8,5 billones.
Según el comunicado oficial, se adjudicaron $8,50 billones en ofertas por $9,38 billones, lo que implica un rollover de 111,17% sobre los vencimientos del día.
En ese marco se colocaron instrumentos como Lecap con vencimientos en febrero y agosto de 2026 a tasas de 2,59% TEM y 35,92% TIREA, además de bonos ajustados por CER con vencimiento en 2026 a tasas del orden del 9,5 % TIREA.
El equipo económico entiende que mantener los pesos fuera del mercado es una herramienta esencial para evitar presiones cambiarias y de inflación. En palabras de un analista de EcoGo a Infobae, “el Gobierno ya casi no tiene depósitos en pesos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y por ello “no tiene margen para un roll-over menor al 100 %”.
El BCRA contrarrestó al Tesoro
Por su parte, el BCRA bajó la tasa de política de la rueda de simultáneas del 25 % al 22 %, lo que sugiere que la liquidez bancaria quizá está algo contenida. Según especialistas, esta decisión debería ayudar a que caigan los rendimientos de los títulos en pesos y luego se pueda bajar más la tasa de Repo interbancario y de las cauciones bursátiles. También se prevé que caigan los rendimientos de plazos fijos de los bancos.
El Tesoro busca contener la liquidez
Al restringir la liberación de pesos, el gobierno busca evitar que éstos circulen libremente, presionando el tipo de cambio y alimentando la inflación. Las tasas de colocación elevadas —especialmente en el tramo de instrumentos a largo plazo— reflejan que el mercado exige una prima mayor por ofrecer sus recursos en pesos en un escenario de riesgo elevado.
El sistema financiero podría sentir una tensión si la liquidez se mantiene ajustada por demasiado tiempo, lo que podría frenar el crédito y afectar la actividad económica. Además, si las tasas continúan elevadas, la “espiral” entre mayores costos de financiamiento y menor crecimiento podría alimentar la percepción de riesgo de deuda soberana en moneda local. Por eso, la medida de baja de tasa del BCRA podría ayudar a contrarrestar esta medida.
Según el economista Hernán Letcher:
La licitación de hoy, 05/11, representa un mensaje claro de intención de contener la disponibilidad monetaria. A corto plazo, esto le permite al Ejecutivo mantener cierto control del tipo de cambio y de la liquidez. Pero, a mediano plazo, el equilibrio será delicado.
