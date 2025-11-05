Sin necesidad de mayor liquidez, la licitación del Tesoro terminó con un rollover de 111%

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javier_giordano/status/1986104130788577624&partner=&hide_thread=false Comprimen fuerte el tramo corto de la curva de tasa fija luego que el BCRA bajará la tasa a la que toma en simultaneas de 25% TNA a 22%. Los títulos con vencimiento este año ya se acercan a rendimientos de 26,8% TIR - 2% TEM pic.twitter.com/YmT9wmF8bt — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) November 5, 2025

El Tesoro busca contener la liquidez

Al restringir la liberación de pesos, el gobierno busca evitar que éstos circulen libremente, presionando el tipo de cambio y alimentando la inflación. Las tasas de colocación elevadas —especialmente en el tramo de instrumentos a largo plazo— reflejan que el mercado exige una prima mayor por ofrecer sus recursos en pesos en un escenario de riesgo elevado.

El sistema financiero podría sentir una tensión si la liquidez se mantiene ajustada por demasiado tiempo, lo que podría frenar el crédito y afectar la actividad económica. Además, si las tasas continúan elevadas, la “espiral” entre mayores costos de financiamiento y menor crecimiento podría alimentar la percepción de riesgo de deuda soberana en moneda local. Por eso, la medida de baja de tasa del BCRA podría ayudar a contrarrestar esta medida.

Según el economista Hernán Letcher:

Los $0,8B no refinanciados serán depositados en efectivo en la cuenta del Tesoro en el BCRA, en la cual quedarán alrededor de $6,1B. Recordemos que esta cuenta fue fondeada con: (i) emisión del BCRA, que le transfirió $11,9B en concepto de giro de utilidades luego del acuerdo con el FMI, (ii) con refinanciamientos de deuda mayores al 100%. Los $0,8B no refinanciados serán depositados en efectivo en la cuenta del Tesoro en el BCRA, en la cual quedarán alrededor de $6,1B. Recordemos que esta cuenta fue fondeada con: (i) emisión del BCRA, que le transfirió $11,9B en concepto de giro de utilidades luego del acuerdo con el FMI, (ii) con refinanciamientos de deuda mayores al 100%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hernanletcher/status/1986209284238045607&partner=&hide_thread=false EL TESORO COLOCÓ $8,5B Y CONVALIDÓ HASTA 35,92% TIREA EN TASA FIJA



En una licitación con vencimientos por $7,7 billones la Secretaría de Finanzas adjudicó $8,5B implicando un refinanciamiento del 111,7%. El plazo promedio ponderado fue de 268 días y se convalidó un 35,92% TIREA… pic.twitter.com/uFUkUO9OJJ — Hernán Letcher (@hernanletcher) November 5, 2025

La licitación de hoy, 05/11, representa un mensaje claro de intención de contener la disponibilidad monetaria. A corto plazo, esto le permite al Ejecutivo mantener cierto control del tipo de cambio y de la liquidez. Pero, a mediano plazo, el equilibrio será delicado.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")

Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey