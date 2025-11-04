Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid

Liverpool venció al Real Madrid por 1 a 0 con gol del argentino Alexis Mac Allister por Champions League. El partido se jugó en Anfield y corresponde a la 4º fecha de la fase de liga, donde el conjunto inglés alcanzó al español en la tabla con estos 3 puntos que le dieron la victoria.
Final, Liverpool vuelve a vencer al Madrid
Al igual que en noviembre de 2024 por la misma fase de Champions League el Liverpool derrotó al Real Madrid, esta vez fue 1 a 0 con gol de Alexis Mac Allister.
Deja tu comentario