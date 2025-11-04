urgente24
Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid

Alexis Mac Allister abre el marcador para el Liverpool que vence 1 a 0 al Real Madrid por Champions League.

Al igual que la fase de liga del año pasado Liverpool vuelve a ganarle en Anfield (y con gol de Mac Allister) al Real Madrid.

4 de noviembre de 2025 - 15:36

El encuentro en general fue parejo, pero en los pequeños detalles fue más el Liverpool que el Real Madrid. El conjunto inglés logró plasmar los ataques en jugadas de peligro que terminaba salvando el arquero Courtois. De tanto crear esas jugadas llegó el merecido gol de Mac Allister en el complemento, que lamentablemente fue en solitario y no hubo otro grito del conjunto inglés, que lo mereció.

Tanto el primer como el segundo tiempo se dieron de forma similar, los dos equipos buscando el arco rival, y haciendo un partido de ida y vuelta, realmente entretenido más allá de no abrir el marcador, inclusive fue el último de los 7 encuentros del segundo turno en abrir el marcador.

Finalmente el Liverpool se llevó merecidamente la victoria y ahora alcanza en 9 puntos al Real Madrid que venía con puntaje perfecto.

Champions League: Los resultados del martes y los partidos del miércoles

Este martes además del triunfo del Liverpool sobre el Real Madrid se jugaron otros 8 encuentros, repasamos los resultados.

  • Atlético Madrid 3-1 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-1 PSV
  • PSG 1-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 4-0 Copenhague

El miércoles habrá nuevamente acción de Champions League con dos partidos en el primer turno y otros 7 en el segundo. Repasamos toda la grilla.

  • 14:45hs – Pafos FC vs Villarreal –TV: Fox Sports
  • 14:45hs – Qarabag vs Chelsea – TV: ESPN
  • 17hs – Ajax vs Galatasaray – TV: ESPN3
  • 17hs – Brujas vs Barcelona – TV: ESPN
  • 17hs – Inter vs Kairat Almaty – TV: ESPN2
  • 17hs – Manchester City vs Borussia Dortmund – Fox Sports
  • 17hs – Newcastle vs Atlethic de Bilbao – TV: ESPN4
  • 17hs – Marsella vs Atalanta – TV: Disney + Premium
  • 17hs – Benfica vs Bayer Leverkusen – TV: Fox Sports 2

Cabe aclarar que, por el cambio de horario en el continente europeo, los partidos desde esta fecha y hasta marzo de 2026 comenzarán una hora más tarde, entonces el primer turno será a las 14:45hs y el segundo a las 17hs.

Final, Liverpool vuelve a vencer al Madrid

Al igual que en noviembre de 2024 por la misma fase de Champions League el Liverpool derrotó al Real Madrid, esta vez fue 1 a 0 con gol de Alexis Mac Allister.

Liverpool se afirma en el resultado pero no liquida

El Liverpool sigue siendo más que el Real Madrid pero no liquida la faena y sigue ganando solo 1 a 0. Al igual que el año pasado le gana por la misma fase de Champions League al Real Madrid y merecidamente, aunque no saca la diferencia que merece en el resultado.

84 de juego resultados

  • Atlético Madrid 2-1 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 1-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 4-0 Copenhague
Gooooool del Liverpool Mac Allister (video)

Cuando parecía que iban a seguir 0 a 0 hasta la eternidad llega un gol de cabeza de Alexis Mac Allister para inclinar la balanza para el Liverpool que ya lo merecía. El argentino lo había tenido dos veces y el arquero del Real Madrid le ahogó el grito, pero la tercera fue la vencida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985820464770331119&partner=&hide_thread=false

Sobre 65 minutos los resultados son los siguientes

  • Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 4-0 Copenhague
Empieza el segundo tiempo, ambos buscan el gol

Empezó el segundo tiempo, ambos buscan anotar al igual que en el arranque del partido, veremos si esta vez tienen suerte.

48 minutos de juego, resultados:

  • Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Final del primer tiempo, no se sacan diferencias

Termina el primer tiempo, Liverpool y Real Madrid no se sacan diferencias y empatan 0 a 0. Es el partido más esperado pero contrariamente el único que tiene el marcador cerrado, en todos los otros ya hubo goles. El encuentro está parejo y las más claras fueron del local.

Entretiempo, resultados

  • Atlético Madrid 1-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Terrible penal que no le cobran al Liverpool (video)

Luego de un disparo del jugador del Liverpool y que la pelota de en la mano de Tchouaméni claramente, el árbitro decide no cobrar el "penalazo" luego de acudir al VAR. Ayudín al Madrid otra vez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985808891188215886&partner=&hide_thread=false

Sobre 36 minutos de juego los resultados son:

  • Atlético Madrid 0-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-0 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Partido parejo en un cuarto de hora (video)

Los dos salieron a buscar el triunfo y el partido se hace de ida y vuelta. La mas clara la tuvo de frente al arco Alexis Mac Allister pero el tiro se fue apenas desviado por arriba del travesaño. Ya se abrieron otros marcadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1985802728644219080&partner=&hide_thread=false
  • Atlético Madrid 0-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-0 Mónaco
  • Juventus 0-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-0 PSV
  • PSG 0-1 Bayern Múnich
  • Tottenham 1-0 Copenhague
Ya juegan Liverpool y Real Madrid

Comenzó el partido de la fecha entre ingleses y españoles. El resto de los partidos tambien comienzan.

  • Atlético Madrid 0-0 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-0 Mónaco
  • Juventus 0-0 Sporting Lisboa
  • Liverpool 0-0 Real Madrid
  • Olympiacos 0-0 PSV
  • PSG 0-1 Bayern Múnich
  • Tottenham 0-0 Copenhague
Finales, Nápoli empata, Arsenal gana

Son finales los partidos del primer turno. Nápoli no pudo con Frankfurt de local e igualó sin goles, y Arsenal goleó 3 a 0 a Slavia Praga a domicilio y es líder.

image
Comienzan los segundos tiempos

Arrancó el complemento en ambos partidos. Nápoli y Frankfurt 0-0, Arsenal vence 1 a 0 a Slavia Praga de visitante.

Final de los primeros tiempos, Arsenal líder

Finalizaron los primeros tiempos en los dos partidos del primer turno. Nápoli y Frankfurt empatan en la ciudad del sur italiano sin goles, mientras que Arsenal derrota 1 a 0 a Slavia Praga como visitante y queda momentaneamente líder en solitatio.

Arrancan los dos partidos del primer turno

Ya se juega en Italia el encuentro entre Nápoli y Frankfurt y en República Checa el partido entre Slavia Praga y Arsenal, los ingleses pueden ser líderes momentaneos si consiguen los 3 puntos.

