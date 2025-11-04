Liverpool venció al Real Madrid por 1 a 0 con gol del argentino Alexis Mac Allister por Champions League. El partido se jugó en Anfield y corresponde a la 4º fecha de la fase de liga, donde el conjunto inglés alcanzó al español en la tabla con estos 3 puntos que le dieron la victoria.

Liverpool se llevó de más, Barcelona revivió y Bayern Munich fue una topadora Liverpool venció 1 a 0 al Real Madrid por Champions League. Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid El 27 de noviembre de 2024, hace casi un año, el Liverpool le ganó 2 a 0 en Anfield y con un gol de Mac Allister al Real Madrid, también por la fase de liga de Champions League. Hoy 4 de noviembre de 2025 solo faltó el gol de Gakpo para que el partido sea un calco al de hace casi un año.

Embed El encuentro en general fue parejo, pero en los pequeños detalles fue más el Liverpool que el Real Madrid. El conjunto inglés logró plasmar los ataques en jugadas de peligro que terminaba salvando el arquero Courtois. De tanto crear esas jugadas llegó el merecido gol de Mac Allister en el complemento, que lamentablemente fue en solitario y no hubo otro grito del conjunto inglés, que lo mereció.

Tanto el primer como el segundo tiempo se dieron de forma similar, los dos equipos buscando el arco rival, y haciendo un partido de ida y vuelta, realmente entretenido más allá de no abrir el marcador, inclusive fue el último de los 7 encuentros del segundo turno en abrir el marcador.

