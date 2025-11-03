Champions League: Partidos, días, horarios y TV de una semana a puro fútbol

Este martes (4/11) y miércoles (5/11) se jugará la 4º fecha de la Champions League y llegaremos al Ecuador de la fase de liga, este es un punto de inflexión para saber para qué está cada equipo. La novedad de esta semana es el cambio de horario de los partidos debido al cambio de hora de Europa. Al haber atrasado los relojes en el viejo continente acá los partidos empiezan una hora más tarde. Los del primer turno irán a las 14:45hs, y los del segundo a las 17hs.
AGENDA
A continuación, repasamos días, horarios y TV de todo lo que se juega.
Martes
- 14:45hs – Slavia Praga vs Arsenal – TV: Fox Sports
- 14:45hs – Nápoli vs Eintracht Frankfurt – TV: ESPN
- 17hs – Atlético Madrid vs Unión ST. Gilloise – TV: ESPN
- 17hs – Bodo Glimt vs Mónaco – TV: Disney + Premium
- 17hs – Juventus vs Sporting Lisboa – TV: ESPN3
- 17hs – Liverpool vs Real Madrid – TV: Fox Sports
- 17hs – Olympiacos vs PSV – TV: ESPN4
- 17hs – PSG vs Bayern Múnich – TV: ESPN2
- 17hs – Tottenham vs Copenhague – TV: Fox Sports 2
Esa será la grilla de partidos del día martes (4/11) junto a su horario y canal de TV que lo transmite. A continuación, vamos con los del día miércoles (5/11).
Miércoles
- 14:45hs – Pafos FC vs Villarreal –TV: Fox Sports
- 14:45hs – Qarabag vs Chelsea – TV: ESPN
- 17hs – Ajax vs Galatasaray – TV: ESPN3
- 17hs – Brujas vs Barcelona – TV: ESPN
- 17hs – Inter vs Kairat Almaty – TV: ESPN2
- 17hs – Manchester City vs Borussia Dortmund – Fox Sports
- 17hs – Newcastle vs Atlethic de Bilbao – TV: ESPN4
- 17hs – Marsella vs Atalanta – TV: Disney + Premium
- 17hs – Benfica vs Bayer Leverkusen – TV: Fox Sports 2
Estos serán los 18 partidos de Champions League que habrá esta semana con sus horarios y canales de TV por donde verlo, toda la guía que necesitas para disfrutar de una semana a puro fútbol.