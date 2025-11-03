Champions League: Partidos, días, horarios y TV de una semana a puro fútbol

Embed

Esa será la grilla de partidos del día martes (4/11) junto a su horario y canal de TV que lo transmite. A continuación, vamos con los del día miércoles (5/11).

Miércoles

14:45hs – Pafos FC vs Villarreal –TV: Fox Sports

14:45hs – Qarabag vs Chelsea – TV: ESPN

17hs – Ajax vs Galatasaray – TV: ESPN3

17hs – Brujas vs Barcelona – TV: ESPN

– TV: ESPN 17hs – Inter vs Kairat Almaty – TV: ESPN2

17hs – Manchester City vs Borussia Dortmund – Fox Sports

– Fox Sports 17hs – Newcastle vs Atlethic de Bilbao – TV: ESPN4

17hs – Marsella vs Atalanta – TV: Disney + Premium

17hs – Benfica vs Bayer Leverkusen – TV: Fox Sports 2

Estos serán los 18 partidos de Champions League que habrá esta semana con sus horarios y canales de TV por donde verlo, toda la guía que necesitas para disfrutar de una semana a puro fútbol.