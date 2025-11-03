urgente24
AGENDA

Champions League: Partidos, días, horarios y TV de una semana a puro fútbol

Se viene otra semana de Champions League y tendremos en total 18 partidos para disfurtar. Acá toda la info. Liverpool-Real Madrid el destacado.

03 de noviembre de 2025 - 19:41
La Champions League tendrá su 4º fecha de la fase de liga.

FOTO: Getty Images

A continuación, repasamos días, horarios y TV de todo lo que se juega.

Martes

  • 14:45hs – Slavia Praga vs Arsenal – TV: Fox Sports
  • 14:45hs – Nápoli vs Eintracht Frankfurt – TV: ESPN
  • 17hs – Atlético Madrid vs Unión ST. Gilloise – TV: ESPN
  • 17hs – Bodo Glimt vs Mónaco – TV: Disney + Premium
  • 17hs – Juventus vs Sporting Lisboa – TV: ESPN3
  • 17hs – Liverpool vs Real Madrid – TV: Fox Sports
  • 17hs – Olympiacos vs PSV – TV: ESPN4
  • 17hs – PSG vs Bayern Múnich – TV: ESPN2
  • 17hs – Tottenham vs Copenhague – TV: Fox Sports 2

Esa será la grilla de partidos del día martes (4/11) junto a su horario y canal de TV que lo transmite. A continuación, vamos con los del día miércoles (5/11).

Miércoles

  • 14:45hs – Pafos FC vs Villarreal –TV: Fox Sports
  • 14:45hs – Qarabag vs Chelsea – TV: ESPN
  • 17hs – Ajax vs Galatasaray – TV: ESPN3
  • 17hs – Brujas vs Barcelona – TV: ESPN
  • 17hs – Inter vs Kairat Almaty – TV: ESPN2
  • 17hs – Manchester City vs Borussia Dortmund – Fox Sports
  • 17hs – Newcastle vs Atlethic de Bilbao – TV: ESPN4
  • 17hs – Marsella vs Atalanta – TV: Disney + Premium
  • 17hs – Benfica vs Bayer Leverkusen – TV: Fox Sports 2

Estos serán los 18 partidos de Champions League que habrá esta semana con sus horarios y canales de TV por donde verlo, toda la guía que necesitas para disfrutar de una semana a puro fútbol.

