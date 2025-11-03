El nuevo presidente de River quiso llevar calma pero el hincha ya sospecha de todo

En ese marco asumió Stéfano Di Carlo, que por cierto ganó en los comicios del sábado 01/11 con una participación histórica del electorado y una cifra arrasadora: 61%. Su conducción es la continuidad de un modelo que comenzó Rodolfo D´onofrio y que brilló con aquella primera etapa de Gallardo en el club. La siguió Jorge Brito, con el auge y ocaso de Martín Demichelis y un derrotero inesperado de Gallardo en su segunda etapa.

Di Carlo, nuevo presidente de River: "Les pedimos confianza"

El nuevo presidente intentó llevar tranquilidad a los hinchas en su discurso de asunción. "El hincha de River no está acostumbrado a este momento deportivo, no nos representa. Pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan. De esos momentos se sale mientras tengamos claro el norte", dijo Di Carlo.

River vs. Gimnasia River perdió ante Gimnasia y profundizó su crisis a una semana del Superclásico FOTO NA/DAMIAN DOPACIO

Luego agregó: "Y tenemos la tranquilidad de que estamos muy unidos. Y eso nos va a sacar adelante. Les pedimos confianza y que todo este proceso decante y madure. El horizonte es el mismo. Todos vemos lo mismo".

El mandatario entrante quiso trasladar calma. Llevar sosiego. Respaldado por una gestión que no se inaugura con él sino con aquella de D´Onofrio, por esos tiempos de bonanza.

image Rodolfo D´Onofrio, en los comicios del sábado pasado @RiverPlate

Pero si la pelota no entra en el arco, esos tiempos de bonanza no importan tanto y los ánimos levantan temperatura. Y Di Carlo, a pesar de su experiencia como secretario general del Millonario, es mirado de reojo. No por su figura, pero sí por el presente que lo rodea.

Los resultados mandan. Al hincha, hoy, es difícil aplacarlo. Si sospecha de Gallardo, puede sospechar de todo y de todos.

