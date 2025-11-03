Stéfano Di Carlo tuvo hoy su asunción como flamante presidente de River Plate. El joven de 36 años es el nuevo mandatario del club de Núñez, tras suceder a Jorge Brito y comenzar su gestión durante los próximos 4 años.
EN MEDIO DE LA CRISIS
El nuevo presidente de River quiso llevar calma pero el hincha ya sospecha de todo
En su discurso de asunción, Stéfano Di Carlo ofreció garantías al hincha de River en medio de la crisis del equipo de Marcelo Gallardo.
La renovación del mandato en la conducción riverplatense se da en un entorno poco propicio para cualquier comienzo de mandato. Di Carlo tendrá la dura tarea de tomar decisiones sobre el futuro de Marcelo Gallardo y, de ser necesario, animarse a quitarle las llaves del club.
El nuevo presidente asume, además, en un entorno crítico. Crítico en el sentido más pleno de la palabra. El barco de River está metido de lleno en el ojo de la tormenta. Lo grave está en que, además, es el líder histórico del Millonario quien sufre de las suspicacias más preocupantes de todo su recorrido al frente de un equipo de riverplatense.
Marcelo Gallardo es, ahora mismo, una de las dudas más grandes que existen en Núñez. Tanto, que su futuro es incierto. Está claro que no dará un portazo en la semana previa al Superclásico, pero los 100 millones de dólares gastados para reforzar un equipo que no juega bien hace un año y medio y que ha tachado casi todos los objetivos que se había propuesto, lo ponen al borde del abismo.
En ese marco asumió Stéfano Di Carlo, que por cierto ganó en los comicios del sábado 01/11 con una participación histórica del electorado y una cifra arrasadora: 61%. Su conducción es la continuidad de un modelo que comenzó Rodolfo D´onofrio y que brilló con aquella primera etapa de Gallardo en el club. La siguió Jorge Brito, con el auge y ocaso de Martín Demichelis y un derrotero inesperado de Gallardo en su segunda etapa.
Di Carlo, nuevo presidente de River: "Les pedimos confianza"
El nuevo presidente intentó llevar tranquilidad a los hinchas en su discurso de asunción. "El hincha de River no está acostumbrado a este momento deportivo, no nos representa. Pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan. De esos momentos se sale mientras tengamos claro el norte", dijo Di Carlo.
Luego agregó: "Y tenemos la tranquilidad de que estamos muy unidos. Y eso nos va a sacar adelante. Les pedimos confianza y que todo este proceso decante y madure. El horizonte es el mismo. Todos vemos lo mismo".
El mandatario entrante quiso trasladar calma. Llevar sosiego. Respaldado por una gestión que no se inaugura con él sino con aquella de D´Onofrio, por esos tiempos de bonanza.
Pero si la pelota no entra en el arco, esos tiempos de bonanza no importan tanto y los ánimos levantan temperatura. Y Di Carlo, a pesar de su experiencia como secretario general del Millonario, es mirado de reojo. No por su figura, pero sí por el presente que lo rodea.
Los resultados mandan. Al hincha, hoy, es difícil aplacarlo. Si sospecha de Gallardo, puede sospechar de todo y de todos.
+ de Golazo24