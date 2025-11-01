Stéfano Di Carlo nuevo presidente de River

Su trayectoria en la entidad incluye la presidencia del Departamento de Comunicación, Medios y Digital; la coordinación del Área Educativa y la participación en cuerpos directivos del Instituto River Plate a todos sus niveles.

4 años

El oficialismo de River tendrá otros cuatro años más al mando de la entidad tras el proceso que se inició con Rodolfo D’Onofrio en los comicios de 2013 en un contexto hostil del club tras la gestión de Daniel Passarella que tuvo al club en la Primera B Nacional por primera vez en su historia. D’Onofrio firmó su reelección en 2017 y luego fue Jorge Brito quien en el 2021 dio continuidad al ciclo.

Di Carlo conducirá los destinos de la institución de Núñez durante los próximos cuatro años y, tras la reforma del Estatuto en 2023, no está contemplada la posibilidad de una reelecció

Más noticias en Urgente24

Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas

AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final

Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei