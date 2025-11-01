Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate. Hasta hoy era secretario general de la directiva que lideró Jorge Brito durante los últimos cuatro años.
GANÓ EL OFICIALISMO
Stéfano Di Carlo nuevo presidente de River
Los dirigentes de River calcularon unos 25.000 votantes. Hablaron de "jornada histórica". Stéfano Di Carlo tiene antecedentes familiares en el club.
El próximo lunes por la tarde asumirá el cargo de manera formal como titular de la institución delmás joven en la historia del club desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933.
El flamante presidente estará acompañado por otros dirigentes que, al igual que él, también siguen una línea que comenzó hace más de 10 años con el desembarco de Rodolfo D’Onofrio como presidente de River. Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty serán sus vices.
Di Carlo, apellido histórico en River
Stefano es nieto de Osvaldo (Titi) Di Carlo, histórico presidente, y bisnieto de un ex secretario general, Stefano se formó en las entrañas de la institución.
En las últimas gestiones, Di Carlo fue vocal titular tras las elecciones de 2017 y, al año siguiente, se convirtió en vicepresidente segundo luego del fallecimiento de Guillermo Cascio.
Su trayectoria en la entidad incluye la presidencia del Departamento de Comunicación, Medios y Digital; la coordinación del Área Educativa y la participación en cuerpos directivos del Instituto River Plate a todos sus niveles.
4 años
El oficialismo de River tendrá otros cuatro años más al mando de la entidad tras el proceso que se inició con Rodolfo D’Onofrio en los comicios de 2013 en un contexto hostil del club tras la gestión de Daniel Passarella que tuvo al club en la Primera B Nacional por primera vez en su historia. D’Onofrio firmó su reelección en 2017 y luego fue Jorge Brito quien en el 2021 dio continuidad al ciclo.
Di Carlo conducirá los destinos de la institución de Núñez durante los próximos cuatro años y, tras la reforma del Estatuto en 2023, no está contemplada la posibilidad de una reelecció
Más noticias en Urgente24
Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas
AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final
Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei