Tanto Boca Juniors como River Plate tienen el objetivo de salir campeones del Torneo Clausura de la Liga Profesional o en su defecto, clasificar a la Copa Libertadores del 2026 de manera directa. Uno de los sueños del Xeneize sería Paulo Dybala aunque dicen que también se prende River Plate.
¿POR QUÉ?
Temor en Boca (Leandro Paredes) por lo que dicen de River y Paulo Dybala
En Boca Juniors hay expectativa con Paulo Dybala por Leandro Paredes. Ojo con lo que dicen en River Plate.
El Xeneize tiene la venaja de contar con Leandro Paredes (que es amigo del ex Instituto de Córdoba). En el Millonario también algunos se lo adjudican y pareciera ser que será un nombre importante en el próximo mercado de pases.
El sueño por Paulo Dybala
En el programa de América TV Lape Club Social Informativo, el periodista Damián Iribarren sorprendió a todos al asegurar que Paulo Dybala y Nahitan Nández le dieron el si a Juan Román Riquelme en caso de que Boca juegue la próxima Copa Libertadores.
Rápidamente varios periodistas partidarios salieron a desmentir esta confirmación, sobre todo haciendo alusión a que Román no suele manejarse de esa forma y el Xeneize aún debe clasificarse a la competencia continental.
En una entrevista con los hermanos Edul, la "Joya" había asegurado: "Paredes me presiona todos los días, mi viejo era fanático de Boca". El vínculo con Paredes y su cercanía al club de la Ribera, es lo que hace ilusionar a los fanáticos de la Azul y Oro.
De igual manera, el periodista Fernando Czyz de Dsports aseguró: "Dybala tuvo contactos con River para que se ponga la Banda. En principio, del otro lado no recibió un no. Primero elecciones el sábado y después profundizar conversaciones".
Si bien no hay ninguna certeza de ninguno de los dos clubes, todo hace indicar que el nombre de Paulo Dybala podría ser un sueño para los dos clubes más grandes de Argentina en el próximo mercado de pases.
Boca, River y la Copa Libertadores
Para incorporar una figura de elite como Paulo Dybala, es necesario tener una propuesta deportiva acorde, independientemente de lo económico.
Por eso mismo, tanto River como Boca, buscarán clasificarse a la siguiente edición de la Copa Libertadores, ya sea por Torneo Clausura o por la tabla anual.
En la segunda, el Xeneize está por encima del Millonario y no hay que perder de vista que el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas, ambos equipos se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico en la que se juegan mucho.
Lo que le queda a cada uno:
Los partidos de River:
- River vs Gimnasia: domingo 2 de noviembre desde las 20:30 horas
- Boca vs River: domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas
- Vélez vs River: a confirmar
Los partidos de Boca:
- Estudiantes vs Boca: domingo 2 de noviembre desde las 16 horas
- Boca vs River: domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas
- Boca vs Tigre: a confirmar
