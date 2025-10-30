Temor en Boca (Leandro Paredes) por lo que dicen de River y Paulo Dybala

De igual manera, el periodista Fernando Czyz de Dsports aseguró: "Dybala tuvo contactos con River para que se ponga la Banda. En principio, del otro lado no recibió un no. Primero elecciones el sábado y después profundizar conversaciones".

La información de @fczyz sobre el futuro del jugador de Roma, el cual podría estar vinculado al Millonario.

Si bien no hay ninguna certeza de ninguno de los dos clubes, todo hace indicar que el nombre de Paulo Dybala podría ser un sueño para los dos clubes más grandes de Argentina en el próximo mercado de pases.

Boca, River y la Copa Libertadores

Para incorporar una figura de elite como Paulo Dybala, es necesario tener una propuesta deportiva acorde, independientemente de lo económico.

Por eso mismo, tanto River como Boca, buscarán clasificarse a la siguiente edición de la Copa Libertadores, ya sea por Torneo Clausura o por la tabla anual.

En la segunda, el Xeneize está por encima del Millonario y no hay que perder de vista que el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas, ambos equipos se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico en la que se juegan mucho.

Lo que le queda a cada uno:

Los partidos de River:

River vs Gimnasia: domingo 2 de noviembre desde las 20:30 horas

Boca vs River: domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas

Vélez vs River: a confirmar

Los partidos de Boca:

Estudiantes vs Boca: domingo 2 de noviembre desde las 16 horas

Boca vs River: domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas

Boca vs Tigre: a confirmar

