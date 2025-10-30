Despegar vuelve a marcar tendencia en el turismo. En la antesala del Cyber Monday, la compañía anunció una decisión que cambia el panorama para quienes buscan viajar fuera del país. De esta manera anunció que vuelve la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito los vuelos internacionales, incluso en cuotas, algo que estaba prohibido desde hace casi cuatro años.
FESTEJAN LOS VIAJEROS
Despegar revoluciona los pagos: Vuelve la tarjeta de crédito para viajar al exterior
Con esta posibilidad de pagar con tarjeta de crédito en Despegar, los viajeros argentinos vuelven a tener una herramienta con acceso al turismo internacional.
¿Cómo será el nuevo sistema de pagos con tarjeta de crédito en Despegar?
Desde noviembre de 2021, una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) había vetado la compra de pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas con tarjeta de crédito, en un intento por reforzar el cepo cambiario. Sin embargo, la novedad ahora es que la financiación no la proveerá un banco, sino la propia agencia Despegar.
Esto significa que los usuarios podrán abonar en hasta tres pagos en dólares, sin depender de la banca tradicional. Según detallaron desde la empresa, el esquema funcionará de la siguiente manera:
- El primer pago se realizará con tarjeta de crédito.
- Los dos pagos siguientes se efectuarán a los 30 y 60 días, usando el mismo medio.
- El último pago deberá concretarse siete días antes del viaje.
Esta modalidad —denominada “Cuotas Despegar”— permitirá a los viajeros volver a fraccionar el costo de sus pasajes internacionales sin infringir las restricciones del BCRA, ya que la financiación es interna y en dólares, directamente gestionada por la agencia.
¿Qué dijo Despegar sobre el regreso de los pagos con tarjeta?
La gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, Paula Cristi, explicó que la decisión busca mejorar la experiencia del usuario y ofrecer más flexibilidad en un contexto económico complejo.
“Trabajamos constantemente para ayudar a nuestros clientes a organizar sus pagos de la manera más conveniente, sin resignar oportunidades de viaje. Desde hoy somos la única agencia del país que permite pagar en dólares, con tarjeta de crédito y en cuotas Despegar”, sostuvo la ejecutiva.
Cristi también destacó que la firma “sigue desarrollando soluciones que se adapten a las necesidades reales de los viajeros”, con el objetivo de que viajar sea “cada vez más fácil, accesible y personalizado”.
¿Qué otras formas de pago están disponibles en Despegar?
Además del regreso de los pagos con tarjeta de crédito, la agencia mantiene una amplia variedad de métodos para adaptarse a los diferentes perfiles de consumidores. Entre ellos se incluyen:
- Pago en efectivo.
- Puntos Pasaporte, que pueden canjearse por descuentos o por criptomonedas (Bitso).
- Pago con criptomonedas a través de Binance.
- Transferencias bancarias vía Debin, sin límite de compra.
- Mercado Pago, con fondos en cuenta y sin tope de monto.
- Pago directo en dólares.
La nueva opción con tarjeta complementa este ecosistema, posicionando a Despegar como la única agencia argentina que permite pagar viajes internacionales en dólares y en cuotas.
¿Por qué Despegar lanza esta medida antes del Cyber Monday?
El Cyber Monday, uno de los eventos de descuentos online más esperados del año, representa una oportunidad estratégica para captar viajeros que buscan financiar sus vacaciones 2026 antes de fin de año.
El lanzamiento de esta herramienta de pago busca reactivar la demanda y mejorar el acceso a viajes internacionales en un contexto donde el turismo emisivo había caído por las restricciones cambiarias.
Despegar lidera las búsquedas y ventas de viajes en Argentina
Durante un evento en Madero Tango, Despegar presentó además un informe con las últimas tendencias del sector. Según los datos de la compañía, Buenos Aires se mantiene como el destino número uno del país, con un crecimiento del 63% en pasajeros durante 2025.
El 65% de las ventas corresponde a viajes internacionales, mientras que el turismo local creció un 9% respecto a 2024.
Los principales puntos de origen de los viajeros son Córdoba, Mendoza y Neuquén, y el 50% de los visitantes extranjeros proviene de Brasil, seguido por Chile (30%).
En cuanto a las aerolíneas, Aerolíneas Argentinas concentra el 75% de los vuelos hacia la capital, mientras que las reservas de hotel muestran una tendencia combinada entre espontaneidad y planificación anticipada.
