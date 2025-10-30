Despegar revoluciona los pagos: Vuelve la tarjeta de crédito para viajar al exterior

“Trabajamos constantemente para ayudar a nuestros clientes a organizar sus pagos de la manera más conveniente, sin resignar oportunidades de viaje. Desde hoy somos la única agencia del país que permite pagar en dólares, con tarjeta de crédito y en cuotas Despegar”, sostuvo la ejecutiva.

Cristi también destacó que la firma “sigue desarrollando soluciones que se adapten a las necesidades reales de los viajeros”, con el objetivo de que viajar sea “cada vez más fácil, accesible y personalizado”.

¿Qué otras formas de pago están disponibles en Despegar?

Además del regreso de los pagos con tarjeta de crédito, la agencia mantiene una amplia variedad de métodos para adaptarse a los diferentes perfiles de consumidores. Entre ellos se incluyen:

Pago en efectivo.

Puntos Pasaporte , que pueden canjearse por descuentos o por criptomonedas (Bitso).

, que pueden canjearse por descuentos o por (Bitso). Pago con criptomonedas a través de Binance .

a través de . Transferencias bancarias vía Debin , sin límite de compra.

, sin límite de compra. Mercado Pago , con fondos en cuenta y sin tope de monto.

, con fondos en cuenta y sin tope de monto. Pago directo en dólares.

La nueva opción con tarjeta complementa este ecosistema, posicionando a Despegar como la única agencia argentina que permite pagar viajes internacionales en dólares y en cuotas.

¿Por qué Despegar lanza esta medida antes del Cyber Monday?

El Cyber Monday, uno de los eventos de descuentos online más esperados del año, representa una oportunidad estratégica para captar viajeros que buscan financiar sus vacaciones 2026 antes de fin de año.

El lanzamiento de esta herramienta de pago busca reactivar la demanda y mejorar el acceso a viajes internacionales en un contexto donde el turismo emisivo había caído por las restricciones cambiarias.

Despegar lidera las búsquedas y ventas de viajes en Argentina

Durante un evento en Madero Tango, Despegar presentó además un informe con las últimas tendencias del sector. Según los datos de la compañía, Buenos Aires se mantiene como el destino número uno del país, con un crecimiento del 63% en pasajeros durante 2025.

El 65% de las ventas corresponde a viajes internacionales, mientras que el turismo local creció un 9% respecto a 2024.

Los principales puntos de origen de los viajeros son Córdoba, Mendoza y Neuquén, y el 50% de los visitantes extranjeros proviene de Brasil, seguido por Chile (30%).

En cuanto a las aerolíneas, Aerolíneas Argentinas concentra el 75% de los vuelos hacia la capital, mientras que las reservas de hotel muestran una tendencia combinada entre espontaneidad y planificación anticipada.

