El BCRA le pone un alto a los bancos: Ya no podrán cobrar por tarjetas de crédito con deudas

Si en un plazo de 10 días hábiles el reclamo no recibe respuesta o la solución no es satisfactoria, el usuario puede elevar la queja directamente al Banco Central, a través del formulario de “Reclamos no resueltos” disponible en su sitio web oficial.

Para hacerlo, el cliente debe contar con:

El número de reclamo asignado por el banco.

por el banco. Copia del reclamo presentado y de la respuesta recibida (si la hubo).

DNI (frente y dorso) del titular.

del titular. Haber esperado al menos 10 días hábiles sin resolución satisfactoria.

En caso de que el conflicto persista, el BCRA puede derivar el caso a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, que tiene potestad para aplicar sanciones a las entidades financieras.

El BCRA refuerza la defensa del usuario ante cobros indebidos y fraudes

Además de intervenir por los reclamos relacionados con las tarjetas de crédito, el Banco Central recordó que también recibe denuncias por fraudes financieros, errores en préstamos, seguros, cuentas bancarias y problemas para corregir datos en la Central de Deudores.

El organismo subraya que su objetivo es garantizar que los usuarios puedan acceder a servicios financieros en condiciones justas y transparentes. En este sentido, busca evitar prácticas abusivas que generen nuevas deudas o mantengan “vivas” tarjetas que los clientes ya no utilizan.

Desde la entidad destacaron que el procedimiento de baja de una tarjeta debe ser simple, rápido y sin costos ocultos. Cualquier demora injustificada o cobro indebido es considerado una falta grave.

Los vencimientos de tarjetas de crédito están incluidos en la medida del BCRA.

Por qué el BCRA decidió intervenir frente a los bancos

El aumento de reclamos en los últimos meses encendió las alarmas en el Banco Central. Cada vez más usuarios denuncian que, pese a haber dado de baja su tarjeta, siguen recibiendo débitos automáticos por mantenimiento o seguros. En algunos casos, incluso se suman intereses, generando una deuda que nunca debió existir.

El caso que disparó la reacción oficial fue el de una usuaria que, tras cancelar su tarjeta, continuó recibiendo cargos mensuales. Este hecho motivó al BCRA a emitir un recordatorio público sobre las reglas que deben cumplir los bancos y las sanciones que podrían enfrentar si no las respetan.

Según el organismo, las entidades financieras deben respetar el derecho de los consumidores a cancelar productos sin trabas y brindar información clara sobre las condiciones de cierre. Además, el Banco Central advirtió que está monitoreando los reclamos y podría aplicar medidas correctivas a los bancos reincidentes.

