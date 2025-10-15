La Selección Argentina superó 1-0 a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20 y se enfrentará ante Marruecos por el título. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el combinado albiceleste superó al combinado cafetero con gol de Mateo Silvetti.
Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 tras 18 años
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Selección Argentina >
La Selección Argentina ganó un partido chivo ante Colombia. Se impuso por 1-0 con con de Silvetti y está en una final de Mundial Sub 20 después de mucho tiempo.
EN VIVO
-
21:54
Final del partido: Argentina venció 1 a 0 a Colombia
-
21:49
El árbitro del partido adiciona 5 minutos más
-
21:40
[VAR] El árbitro no ve una entrada de expulsión y conserva la amarilla a Gorosito
-
21:40
TARJETA VERDE EN COLOMBIA: El DT pide revisión del VAR de la entrada de Gorosito
-
21:37
TARJETA ROJA EN COLOMBIA: Rentería ve la segunda amarilla, se va expulsado y su equipo queda con 10
-
21:30
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Gran jugada de Prestianni y Silvetti definió con jerarquía para el 1-0
-
21:22
[VAR] El árbitro no ve foul antirreglamentario de Rentería sobre Villalba y descarta la posibilidad de expulsión
-
21:21
TARJETA VERDE EN ARGENTINA: Placente pide revisión del VAR ante una posible agresión
-
21:16
Argentina ataca más y mejor, pero Colombia no afloja y también lastima: es un partidazo
-
21:14
Es otra música: los cambios le sentaron bárbaro a la Albiceleste y ya tuvo varias chances claras de gol
-
21:05
Placente recalcula: ingresa el volante Andrada y el delantero Silvetti para darle volumen a los ataques
-
21:04
Comienza el 2T
-
20:47
Final del 1T
-
20:46
Colombia termina mejor el 1T: se siente con más confianza y se sabe más fuerte físicamente, y a nivel individual se impone en los duelos ante los argentinos
-
20:36
Los contragolpes argentinos se vuelcan demasiado por izquierda a través de Prestianni, y Subiabre entró poco en acción
-
20:25
El equipo de Placente se acomoda en el partido y empieza a amigarse con la pelota: su esencia
-
20:15
Colombia impone condiciones ante una Argentina más replegada
-
20:05
Por arriba no: la altura promedio de Colombia asusta y el plan de juego está por abajo
-
20:00
Comienza el partido
-
19:53
¡Marruecos finalista del Mundial Sub 20!
-
19:33
Absurdo: Colombia, el equipo que habla en la previa pero dice que Argentina es el que provoca (¿?)
-
19:26
Qué pasa si Argentina pierde en semifinales del Mundial Sub 20
-
19:18
Presencia Conmebol en el Mundial Sub 20: la décima en 11 ediciones
-
19:18
Equipos confirmados en Argentina y Colombia
-
19:18
TV: Dónde ver Argentina vs. Colombia
Luego de 18 años, la Selección Argentina vuelve a estar en la final del Mundial Sub 20. La última vez que lo había conseguido fue en Canadá 2007, con Hugo Tocalli como entrenador y el Kun Agüero como figura estelar.
El equipo de Diego Placente no solo alcanzó la final del certamen, sino que también volvió a dar otro paso importante hacia la conformación del equipo. Una prueba colectiva desafiante, que llevó a la Argentina a forzar su inteligencia para jugar el partido, su madurez para no correrse del foco, su carácter para jugar a la pelota, su temple para saber sufrir cuando tenía que sufrir. Y su pasión para dar ese plus con la actitud y el compromiso.
Si el encuentro ante México en cuartos de final ya había sido áspero, duro, cerrado, trabado, contra Colombia esa tónica se mantuvo. Un rival sudamericano, con más potencia física que Argentina.
Se lo hizo sentir. Y Argentina lo sufrió. Durante todo el primer tiempo, el conjunto cafetero impuso condiciones. Ganó los duelos individuales contra los jugadores albicelestes, asfixió contra el arco de Barbi y tuvo más la pelota. Del otro lado, Placente había planteado un partido para esa tónica: ceder y apostar a contragolpear y explotar espacios, parados en un 5-4-1.
Una tónica que no es precisamente la que más cómoda le sienta a la Selección, acostumbrada a dominar con pelota, tener la posesión y juntarse a través del pase y la asociación.
El DT tomó nota de ello y corrigió. Metió al delantero Silvetti para el 2T, también al volante Andrada. Le dio más volumen a la ofensiva y decidió correr más riesgos en el fondo. Funcionó. Argentina empezó a encontrarse con esa versión identitaria, con su esencia. Se adueñó de la pelota y comenzó a lastimar cada vez más a Colombia.
Al minuto 71´, Prestianni (la figura del cotejo) avanzó en conducción con la pelota pegada al pie y se la dio a Silvetti, que definió con mucha categoría. Es la tercera vez en el Mundial Sub 20 que el delantero de Inter Miami ingresa desde el banco y marca un gol.
Al mismo tiempo, una Argentina volcada en ataque dejaba más espacios atrás y el rival aprovechaba contragolpes que generaban sustos en la defensa nacional. El partido se abrió y se volvió de ida y vuelta.
La buena noticia para respirar un poco llegaría cuando Rentería se fuera expulsado en el conjunto colombiano. Ya con 10 jugadores, la selección cafetera hizo pie como pudo.
El combinado nacional finalmente se llevó el triunfo y accedió a la final del Mundial Sub 20 tras 18 años. El partido por el título lo jugará el domingo que viene ante Marruecos, que dejó en el camino a Francia por penales.
Deja tu comentario