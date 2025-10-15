Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 tras 18 años

La Selección Argentina superó 1-0 a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20 y se enfrentará ante Marruecos por el título. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el combinado albiceleste superó al combinado cafetero con gol de Mateo Silvetti.

Luego de 18 años , la Selección Argentina vuelve a estar en la final del Mundial Sub 20. La última vez que lo había conseguido fue en Canadá 2007, con Hugo Tocalli como entrenador y el Kun Agüero como figura estelar.

El equipo de Diego Placente no solo alcanzó la final del certamen, sino que también volvió a dar otro paso importante hacia la conformación del equipo. Una prueba colectiva desafiante, que llevó a la Argentina a forzar su inteligencia para jugar el partido, su madurez para no correrse del foco, su carácter para jugar a la pelota, su temple para saber sufrir cuando tenía que sufrir. Y su pasión para dar ese plus con la actitud y el compromiso.

Si el encuentro ante México en cuartos de final ya había sido áspero, duro, cerrado, trabado, contra Colombia esa tónica se mantuvo. Un rival sudamericano, con más potencia física que Argentina.

Se lo hizo sentir. Y Argentina lo sufrió. Durante todo el primer tiempo, el conjunto cafetero impuso condiciones. Ganó los duelos individuales contra los jugadores albicelestes, asfixió contra el arco de Barbi y tuvo más la pelota. Del otro lado, Placente había planteado un partido para esa tónica: ceder y apostar a contragolpear y explotar espacios, parados en un 5-4-1.

Una tónica que no es precisamente la que más cómoda le sienta a la Selección, acostumbrada a dominar con pelota, tener la posesión y juntarse a través del pase y la asociación.

El DT tomó nota de ello y corrigió. Metió al delantero Silvetti para el 2T, también al volante Andrada. Le dio más volumen a la ofensiva y decidió correr más riesgos en el fondo. Funcionó. Argentina empezó a encontrarse con esa versión identitaria, con su esencia. Se adueñó de la pelota y comenzó a lastimar cada vez más a Colombia.

Argentina vence a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 tras 18 años La Selección Argentina es finalista del Mundial Sub 20 FOTO: (X/REDES@Argentina)/NA

Al minuto 71´, Prestianni (la figura del cotejo) avanzó en conducción con la pelota pegada al pie y se la dio a Silvetti, que definió con mucha categoría. Es la tercera vez en el Mundial Sub 20 que el delantero de Inter Miami ingresa desde el banco y marca un gol.

Al mismo tiempo, una Argentina volcada en ataque dejaba más espacios atrás y el rival aprovechaba contragolpes que generaban sustos en la defensa nacional. El partido se abrió y se volvió de ida y vuelta.

La buena noticia para respirar un poco llegaría cuando Rentería se fuera expulsado en el conjunto colombiano. Ya con 10 jugadores, la selección cafetera hizo pie como pudo.

2025_10_251015738-scaled Marruecos venció a Francia en la otra semifinal y jugará por el título ante Argentina FOTO: (X/REDES@FIFAWorldCup)/NA.

El combinado nacional finalmente se llevó el triunfo y accedió a la final del Mundial Sub 20 tras 18 años. El partido por el título lo jugará el domingo que viene ante Marruecos, que dejó en el camino a Francia por penales.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Argentina venció 1 a 0 a Colombia

Live Blog Post El árbitro del partido adiciona 5 minutos más

Live Blog Post [VAR] El árbitro no ve una entrada de expulsión y conserva la amarilla a Gorosito

Live Blog Post TARJETA VERDE EN COLOMBIA: El DT pide revisión del VAR de la entrada de Gorosito

Live Blog Post TARJETA ROJA EN COLOMBIA: Rentería ve la segunda amarilla, se va expulsado y su equipo queda con 10

Live Blog Post ¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Gran jugada de Prestianni y Silvetti definió con jerarquía para el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1978620101281681839&partner=&hide_thread=false 71' ¡GOOOOL! Gran definición de SilvettiARGENTINA 0-0 COLOMBIA #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky #Sub20XTelefe #U20WC pic.twitter.com/Y7ioxtMGN5 — telefe (@telefe) October 16, 2025

Live Blog Post [VAR] El árbitro no ve foul antirreglamentario de Rentería sobre Villalba y descarta la posibilidad de expulsión

Live Blog Post TARJETA VERDE EN ARGENTINA: Placente pide revisión del VAR ante una posible agresión

Live Blog Post Argentina ataca más y mejor, pero Colombia no afloja y también lastima: es un partidazo

Live Blog Post Es otra música: los cambios le sentaron bárbaro a la Albiceleste y ya tuvo varias chances claras de gol

Live Blog Post Placente recalcula: ingresa el volante Andrada y el delantero Silvetti para darle volumen a los ataques Salieron Subiabre y Acuña.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Colombia termina mejor el 1T: se siente con más confianza y se sabe más fuerte físicamente, y a nivel individual se impone en los duelos ante los argentinos

Live Blog Post Los contragolpes argentinos se vuelcan demasiado por izquierda a través de Prestianni, y Subiabre entró poco en acción

Live Blog Post El equipo de Placente se acomoda en el partido y empieza a amigarse con la pelota: su esencia Argentina empieza a abandonar su postura más reactiva y adopta una activa, que busca la pelota para controlar el juego a través de la posesión. Comienza a juntar pases, a presionar al rival en salida y crece en el partido.

Live Blog Post Colombia impone condiciones ante una Argentina más replegada El elenco rival comenzó más intenso y dominante. Marca el timing del partido, mientras que la Albiceleste aguarda más agazapada y cede la posesión, apostando a explotar los espacios que aparezcan.

Live Blog Post Por arriba no: la altura promedio de Colombia asusta y el plan de juego está por abajo La altura promedio del combinado cafetero es de 1,81cm. Está claro que el poderío físico y la disputa en las alturas son una desventaja para la Albiceleste.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post ¡Marruecos finalista del Mundial Sub 20! El conjunto africano venció por penales a Francia en la otra semifinal y se clasificó al partido definitorio de la Copa del Mundo.

Live Blog Post Absurdo: Colombia, el equipo que habla en la previa pero dice que Argentina es el que provoca (¿?) Varios integrantes del conjunto cafetero hablaron sobre la Albiceleste y su presunto estilo "provocativo". Lo llamativo es que los únicos que hablaron antes del cotejo fueron ellos, mientras que desde la Argentina no salió ninguna declaración con ánimos de subir la temperatura. El entrenador de Colombia, César Torres, dijo hace unos días: "Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones". Luis Landázuri, futbolista cafetero, señaló: "La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos". Pero no fue lo único, ya que también dijo: "Es un equipo al que ya conocimos en el Sudamericano, siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias".

Live Blog Post Qué pasa si Argentina pierde en semifinales del Mundial Sub 20 La Copa del Mundo juvenil tiene tercer y cuarto puesto. En caso de perder, el combinado nacional tendrá la chance de jugar un séptimo partido para aspirar al podio.

Live Blog Post Presencia Conmebol en el Mundial Sub 20: la décima en 11 ediciones Conmebol tendrá un representante en la final del Mundial Sub 20 por décima vez en las últimas 11 ediciones del torneo. Argentina fue campeón tres veces, en 2001, 2005 y 2007, Brasil en dos, 2003 y 2011, y Uruguay en una, en 2023.

Live Blog Post Equipos confirmados en Argentina y Colombia Argentina: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Acuña, Delgado, Subiabre, Prestianni; Sarco Colombia: García; Bazán, García, Mosquera, Arizala; Rivero, Romero, González; Canchimbo, Aristazábal, Perea