Claves del rompecabezas 2026 que arma Lionel Scaloni

Lionel Scaloni y la Selección Argentina

Selección Argentina en el foco. Entre la mayor de Lionel Scaloni y la sub 20 de Placente. Chiquito Romero finalmente dejó Boca, River palpita las elecciones.

15 de octubre de 2025 - 09:10

El mundo River también está movilizado por las declaraciones sobre Marcelo Gallardo.

Atentos, Lanús y Racing: cónclave en Conmebol con todos los semifinalistas

La Confederación Sudamericana se reunirá con los clubes que protagonizarán las semifinales de las competencias más relevantes del continente, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Racing y Lanús formarán parte del encuentro. La Academia chocará con Flamengo (definirá la serie en el Cilindro de Avellaneda), mientras que el Granate se medirá con la Universidad de Chile.

A continuación, los cuadros de una y otra competencia.

image
image
Hernán Crespo, multado por U$S 50.000 por la Conmebol

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió imponerle una sanción al São Paulo FC y a su director técnico, Hernán Crespo. Así se lee en el comunicado del ente que regula el fútbol en la región:

  • IMPONER a SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE una multa de USD 20.000 (VEINTE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 5.1.11.6 numeral 1) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2025. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.
  • IMPONER al oficial HERNÁN JORGE CRESPO una multa de USD 50.000 (CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 5.1.11.6 numeral 1) del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores 2025. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio.
image
El probable XI de la Selección Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20

Desde las 20 horas (horario local), la Selección Argentina se mide ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20. Diego Placente pondría el siguiente once incial:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1978445761076416587&partner=&hide_thread=false
¿Luis Advíncula a Alianza Lima?

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de una posible venta de Luis Advíncula a Alianza Lima de Perú por 1,5 millones de dólares.

De igual manera, Emiliano Raddi de ESPN aseguró: "Desde el club y el jugador niegan rotundamente las versiones que llegan desde Perú que haya habido un llamado de Alianza Lima. Advíncula tiene contrato hasta diciembre de 2026."

image

En cuanto a otras posibles salidas, el periodista Federico Cristofanelli tuiteó:

"Tras la salida de Chiquito Romero, los próximos futbolistas en decir adiós serán Cristian Lema (colgado), Frank Fabra e Ignacio Miramón. Ya saben que transitan sus últimas semanas en la institución. No está resuelto si renovará Javi García (también con contrato hasta diciembre 2025). Con vínculo vigente y en observación arrancarán el 2026: Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson."

Los posibles convocados de Lionel Scaloni, puesto por puesto

Si bien faltan 8 meses para el Mundial de Norteamérica 2026, todo indica que serían 26 los convocados (la cantidad podría ser aumentada a 30).

Entendiendo esto, así estaría el puesto por puesto de Lionel Scaloni para la Selección Argentina hoy.

Arqueros

Dibu Martínez y Gerónimo Rulli son el uno y el dos de manera indiscutible para el arco de la Selección. Luego, el tercer arquero, podría ser Walter Benítez. Facundo Cambeses fue convocado en la última doble fecha porque también es considerado.

Laterales derechos

Aquí no pareciera haber muchas dudas: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel fueron los laterales en Qatar y nada hace indicar que algo vaya a cambiar en este sentido en vistas a Norteamérica 2026. Quizá el puesto del jugador de River se pueda poner en duda (es seguido de cerca Agustín Giay).

Defensores centrales

A Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi, se les podría sumar otro marcador central. El único zurdo es Martínez, que constantemente tiene problemas con lesiones. ¿Será Lautaro Rivero el zurdo que convocará Scaloni?

Laterales izquierdos

Nicolás Tagliafico es el titular indiscutido. Marcos Acuña es el habitué pero de atrás esperan Julio Soler y Valentín Barco. Ojo con Nicolás González en esa posición, que ante un rival menor, podría ser utilizado como una carta de ataque.

Volantes

Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández tendrían su lugar ganado y habrá que ver qué otros jugadores podrían sumarse.

¿Será la revancha de Qatar de Giovani Lo Celso o el entrenador buscará un futbolista con mayor actualidad y proyección? ¿Lo llevará a Franco Mastantuono?

Delanteros

Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez son los fijos. José López hoy por hoy es el tercer nueve elegido por Scaloni.

¿Qué es la Messi Cup?

Este es un nuevo torneo en el que ocho conjuntos disputarán partidos entre el martes 9 de diciembre hasta el domingo 14 del mismo mes. Los participantes serán jugadores de la Sub 16 de cada uno de los clubes que fueron llamados.

El evento lo dio a conocer Lionel Messi y es un nuevo proyecto que se llevará a cabo durante seis días en Miami, Estados Unidos.

Los equipos que están confirmados para esta primera edición, son:

  • Inter Miami
  • Barcelona
  • Manchester City
  • River Plate
  • Inter Milan
  • Newell’s Old Boys
  • Atlético Madrid
  • Chelsea.
Resultados de equipos de Conmebol

El único ganador de la jornada del 14 de octubre de los equipos de Conmebol, fue el conjunto argentino de Lionel Scaloni.

Los otros resultados fueron:

  • Japón 3 vs Brasil 2
  • Corea del Sur 2 vs Paraguay 0
  • Rusia 3 vs Bolivia 0
  • Colombia 0 vs Canadá 0
  • México 1 vs Ecuador 1
España, Inglaterra e Italia

Inglaterra es la única selección de UEFA que está clasificada para el Mundial de Norteamérica 2026.

Ayer martes 14 de octubre, los ingleses le ganaron 5 a 0 a Letonia y meten miedo de cara la cita mundialista.

España e Italia también hicieron su parte.

4 a 0 a Bulgaria por parte de los campeones vigentes y 3 a 0 de los tanos.

Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes y Portugal...

En las últimas horas se viralizó el insólito tiro libre de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo jugando para la Selección de Portugal.

Ninguno de los dos lo pateó y desperdiciaron una chance clara como para convertir un gol.

Si bien fue igualdad ante Hungría, los portugueses están encaminados a clasificarse al Mundial de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1978183340889919888&partner=&hide_thread=false
Clasificados al Mundial hasta el momento

CONMEBOL

  • Argentina
  • Brasil
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay

CONCACAF

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá

UEFA

Inglaterra

ASIA

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Arabia Saudita
  • Qatar

ÁFRICA

  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Marruecos
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Senegal

OCEANÍA

Nueva Zelanda

Noviembre para la Scaloneta

Según confirmó Gastón Edul, Es muy posible que la Selección Argentina juegue dos partidos en África en noviembre. Se cayó el amistoso contra India y el único rival confirmado es Angola en Angola.

Será la última prueba del año y ya directamente el reencuentro es en el año del Mundial.

Hay que tener en cuenta que podrían haber varias bajas debido a que en la fecha estipulada (10-18 de noviembre), se van a estar definiendo algunas ligas.

Los jugadores de Boca, River o Racing, por ejemplo, podrían no ser convocados.

image
La Selección Argentina de Lionel Scaloni

La Selección Argentina de Lionel Scaloni sigue cosechando victorias. Esta vez fue un contundente 6 a 0 a Puerto Rico, en el segundo de los partidos del mes de octubre de la fecha FIFA.

La intención del entrenador fue probar algunos jugadores que habitualmente no tienen minutos (como José López, Lautaro Rivero o Anibal Moreno).

Según contó el periodista de ESPN, Diego Monroig, Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el armado de la lista de convocados para ir al Mundial. Ellas son:

  • El tercer arquero: hoy por hoy es Walter Benítez, del Crystal Palace, pero no está asegurado.
  • Lisandro Martínez y su recuperación: el zaguero central zurdo se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a principios de este 2025 jugando para Manchester United. Podría regresar a las canchas a finales de este mes. Habrá que monitorear su nivel y su estado físico de aquí a junio de 2026.
  • Un mediocampista central: Alan Varela (Porto) y Aníbal Moreno (Palmeiras) pelean por un lugar en la nómina. El ex Boca tiene una luz de ventaja en la consideración del CT.
El mundo River a nada de las elecciones

Faltan apenas 15 días para que se defina quién será el próximo presidente de River Plate. Las elecciones serán el sábado 1° de noviembre.

En la previa al suceso electoral, el presidente de la institución habló en ESPN F12 de Mariano Closs y dejó tela para cortar.

Todo hace indicar que el plan a de todos los candidatos, es Marcelo Gallardo.

¿QUÉ SE VOTA?

Comisión Directiva

1 Presidente.

3 Vicepresidentes.

21 Vocales Titulares.

16 Vocales Suplentes.

Comisión Revisora de Cuentas

10 Fiscalizadores Titulares.

6 Fiscalizadores Suplentes.

Representantes de Socias y Socios

150 Representantes Titulares.

60 Representantes Suplentes.

¿Quiénes son los candidatos?

LISTA 1 - FRENTE RIVER PRIMERO

La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

LISTA 2 - FRENTE FILOSOFÍA RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D'Onofrio.

LISTA 3 - FRENTE FICHA LIMPIA EN RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.

LISTA 4 - FRENTE RIVER SOMOS TODOS

La fórmula tiene como candidatos a Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

LISTA 5 - FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

La fórmula tiene como candidatos a Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primero vocal a Daniel Kiper.

Chiquito Romero de Boca a Argentinos Juniors

Finalmente Chiquito Romero rescindió con Boca Juniors y atajará en Argentinos, que tiene aspiraciones de ganar la Copa Argentina.

El mismo Boca Juniors comunicó: "El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”.

Luego de rescindir, Romero declaró:

“El mensaje al hincha de Boca es de agradecimiento. Al día de hoy cuando me cruzan por la calle me siguen tratando excelente. Me hicieron sentir como si estuviese en mi casa, en cada partido han apoyado. Por una desgracia de que un día se me fue la cabeza por un plateísta prácticamente fue como la sentencia en este club. Pero soy un agradecido al hincha de Boca y al presidente, al Consejo y toda la gente dentro de este predio, a mis compañeros que siempre se han comportado excelente conmigo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1978400465332080742&partner=&hide_thread=false
Marcelo Moretti y "50 boludos"

Luego de tener que salir corriendo de la sede de Avenida La Plata, Marcelo Moretti fue consultado si va a seguir siendo el presidente de San Lorenzo de Almagro.

El mandatario del Ciclón aseguró que no va a dejar su cargo "por 50 boludos".

Ante la pregunta a alguien cercano a Moretti si iba a renunciar, contestó: 'Sí, a la suscripción de Clarín 365'".

Por otro lado, el secretario general, Martín Cigna, presentó la licencia.

"Sr. Marcelo Moretti

En virtud del fallo que lo ubica nuevamente en el ejercicio de la presidencia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y siendo que el día 2 de septiembre de 2025 presenté mi renuncia al cargo de Secretario General y a la vocalía, y manteniendo mis convicciones y mis manifestaciones públicas de que no volvería acompañarlo jamás en la gestión de nuestra sagrada institución, solicito que desde este momento se me otorgue licencia para el ejercicio de las responsabilidades que confiere el estatuto.

Por otro lado, le pido que cumpla con la resolución judicial y convoque, inmediatamente, a Reunión de Comisión directiva para el tratamiento de mi renuncia y las renuncias de otros miembros de este órgano."

image

La Selección Argentina sub 20 y las semifinales

Este miércoles 15 de octubre, la Selección Argentina sub 20 de Diego Placente jugará las semifinales ante su par de Colombia.

El encuentro comenzará a las 20 de Argentina y del otro lado del cuadro, Francia y Marruecos buscarán su cupo para jugar la gran final.

La televisación estará a cargo de Telefe con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky.

Luego de su gira por Estados Unidos con la mayor, surge la duda de si Chiqui Tapia estará presente en Chile bancando a los juveniles.

Ya se generó polémica luego de los cuartos, porque el mismo día del partido ante México, Tapia estaba en Miami mirando al Inter de Lionel Messi.

