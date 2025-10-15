Claves del rompecabezas 2026 que arma Lionel Scaloni

El mundo River a nada de las elecciones
Faltan apenas 15 días para que se defina quién será el próximo presidente de River Plate. Las elecciones serán el sábado 1° de noviembre.
En la previa al suceso electoral, el presidente de la institución habló en ESPN F12 de Mariano Closs y dejó tela para cortar.
Todo hace indicar que el plan a de todos los candidatos, es Marcelo Gallardo.
¿QUÉ SE VOTA?
Comisión Directiva
1 Presidente.
3 Vicepresidentes.
21 Vocales Titulares.
16 Vocales Suplentes.
Comisión Revisora de Cuentas
10 Fiscalizadores Titulares.
6 Fiscalizadores Suplentes.
Representantes de Socias y Socios
150 Representantes Titulares.
60 Representantes Suplentes.
¿Quiénes son los candidatos?
LISTA 1 - FRENTE RIVER PRIMERO
La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.
LISTA 2 - FRENTE FILOSOFÍA RIVER
La fórmula tiene como candidatos a Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D'Onofrio.
LISTA 3 - FRENTE FICHA LIMPIA EN RIVER
La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.
LISTA 4 - FRENTE RIVER SOMOS TODOS
La fórmula tiene como candidatos a Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.
LISTA 5 - FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
La fórmula tiene como candidatos a Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primero vocal a Daniel Kiper.
Deja tu comentario