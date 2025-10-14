La imagen de Marcelo Moretti saliendo a las corridas de su oficina para zambullirse en un patrullero de la Policía de la Ciudad quedará inmortalizada para siempre. La secuencia del presidente de San Lorenzo, quizás uno de los presidentes con menor aceptación en la historia del fútbol argentino, es una irrefutable prueba del límite al que ha llegado el club.
ESTO DICEN DE ÉL
El caos de San Lorenzo y la corrida de Moretti llegó a El Chiringuito: "Escándalo"
La corrida de Marcelo Moretti quedó inmortalizada en la historia de San Lorenzo y el fútbol argentino, aunque no solo.
Tan burdo ha sido lo que ocurrió ayer con Marcelo Moretti que quien se hizo eco fue nada menos que El Chiringuito, uno de los programas de fútbol más vistos de la televisión española. Bajo la conducción de Josep Pedrerol, El Chiringuito se ha colado hace ya un tiempo en la conversación futbolera argentino a partir de clips, recortes y fragmentos virales de redes sociales.
Ahora, lo que se volvió a viralizar fue un segmento del programa en el que se informa sobre el escándalo de Moretti vivido ayer lunes en la sede de Av. La Plata.
San Lorenzo y Marcelo Moretti, una crisis que ya excedió las fronteras argentinas
"Escándalo en Argentina. El presidente de San Lorenzo tiene que salir corriendo de las oficinas del club", informa Pedrerol en el segmento de El Chiringuito.
Luego, se muestran videos de lo sucedido en la sede del Ciclón, con una multitudinaria masa de hinchas y socios que, de manera autoconvocada, fueron a manifestarse allí contra Moretti.
Ayer lunes fue el día en que el presidente volvió a su cargo, luego de que consiguiera que la Justicia frenara la acefalía de la gestión y, así, impidiera su destitución. Totalmente disociado de la realidad, como si no entendiera el repudio masivo hacia su figura y el nulo apoyo con el que cuenta para continuar su mandato, Moretti está decidido a seguir al frente del club azulgrana.
Quizás también te interese leer: Oscar Ruggeri expone a River con Demichelis: "Si no es porque es Gallardo es para que se vaya"
Al volver a su rutina en las oficinas de Av. La Plata, los hinchas de San Lorenzo vieron allí una oportunidad que no podían dejar pasar. De manera genuina, empezaron a llegar al lugar. Llegaron a ser alrededor de 300 personas.
La Policía de la Ciudad también llegó al lugar, con patrulleros, camiones hidrantes y también gases lacrimógenos que les lanzaron a algunos socios. Incluso se llevaron a algunos de ellos detenidos.