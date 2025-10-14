El caos de San Lorenzo y la corrida de Moretti llegó a El Chiringuito: "Escándalo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/1978114320790945998&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO en ARGENTINA



El presidente de San Lorenzo tiene que salir corriendo del club y le acusan de corrupto.#JUGONES pic.twitter.com/6dDltGdlab — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2025

Ayer lunes fue el día en que el presidente volvió a su cargo, luego de que consiguiera que la Justicia frenara la acefalía de la gestión y, así, impidiera su destitución. Totalmente disociado de la realidad, como si no entendiera el repudio masivo hacia su figura y el nulo apoyo con el que cuenta para continuar su mandato, Moretti está decidido a seguir al frente del club azulgrana.

Al volver a su rutina en las oficinas de Av. La Plata, los hinchas de San Lorenzo vieron allí una oportunidad que no podían dejar pasar. De manera genuina, empezaron a llegar al lugar. Llegaron a ser alrededor de 300 personas.

Marcelo-Moretti Moretti, atornillado a la silla azulgrana

La Policía de la Ciudad también llegó al lugar, con patrulleros, camiones hidrantes y también gases lacrimógenos que les lanzaron a algunos socios. Incluso se llevaron a algunos de ellos detenidos.

