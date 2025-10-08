Falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

A pesar de su enfermedad, Russo nunca se alejó del fútbol. Fue justamente mientras dirigía a Millonarios, en 2017, cuando le detectaron el cáncer de próstata. A partir de entonces, enfrentó tratamientos de quimioterapia sin abandonar su rol como DT. Su última aparición pública fue el 23 de septiembre en Boca Predio, donde fue fotografiado sonriente junto a Juan Román Riquelme. Su pasión por el deporte y su calidez humana lo convirtieron en un referente dentro y fuera de la cancha.