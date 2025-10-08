Falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años luego de una larga lucha contra un cáncer de próstata, detectado en 2017. Boca y el mundo del fútbol, de luto. El entrenador Xeneize murió en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por sus seres queridos.
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años luego de lucha contra un cáncer de próstata. Boca y el mundo del fútbol, de luto.
Así lo confirmó la cuenta oficial de Boca: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".
Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Miguel Ángel Russo fue un símbolo de Estudiantes de La Plata, donde jugó toda su carrera profesional como mediocampista central. Disputó más de 430 partidos y ganó dos títulos locales: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Como entrenador, dirigió 16 clubes en 8 países y obtuvo 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2007 con Boca.
Además del Xeneize, Miguel Ángel Russo dirigió Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Colón, Unión y Los Andes. En Chile, dirigió a la U. En España, dirigió Salamanca. En Perú, Alianza Lima. En Paraguay, Cerro Porteño. En Arabia Saudita, Al Nassr. En México dirigió Morelia. En Colombia, Millonarios.
A pesar de su enfermedad, Russo nunca se alejó del fútbol. Fue justamente mientras dirigía a Millonarios, en 2017, cuando le detectaron el cáncer de próstata. A partir de entonces, enfrentó tratamientos de quimioterapia sin abandonar su rol como DT. Su última aparición pública fue el 23 de septiembre en Boca Predio, donde fue fotografiado sonriente junto a Juan Román Riquelme. Su pasión por el deporte y su calidez humana lo convirtieron en un referente dentro y fuera de la cancha.
