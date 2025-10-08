urgente24
Falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años luego de lucha contra un cáncer de próstata. Boca y el mundo del fútbol, de luto.

08 de octubre de 2025 - 19:22
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años luego de una larga lucha contra un cáncer de próstata, detectado en 2017. Boca y el mundo del fútbol, de luto. El entrenador Xeneize murió en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por sus seres queridos.

Así lo confirmó la cuenta oficial de Boca: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".

Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Miguel Ángel Russo fue un símbolo de Estudiantes de La Plata, donde jugó toda su carrera profesional como mediocampista central. Disputó más de 430 partidos y ganó dos títulos locales: el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Como entrenador, dirigió 16 clubes en 8 países y obtuvo 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2007 con Boca.

Además del Xeneize, Miguel Ángel Russo dirigió Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Colón, Unión y Los Andes. En Chile, dirigió a la U. En España, dirigió Salamanca. En Perú, Alianza Lima. En Paraguay, Cerro Porteño. En Arabia Saudita, Al Nassr. En México dirigió Morelia. En Colombia, Millonarios.

A pesar de su enfermedad, Russo nunca se alejó del fútbol. Fue justamente mientras dirigía a Millonarios, en 2017, cuando le detectaron el cáncer de próstata. A partir de entonces, enfrentó tratamientos de quimioterapia sin abandonar su rol como DT. Su última aparición pública fue el 23 de septiembre en Boca Predio, donde fue fotografiado sonriente junto a Juan Román Riquelme. Su pasión por el deporte y su calidez humana lo convirtieron en un referente dentro y fuera de la cancha.

Noticia en desarrollo...

