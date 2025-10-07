Boca informó en la madrugada de este martes (07/10) a través de su Departamento de Prensa que el técnico Miguel Ángel Russo quedó internado en su domicilio de Capital Federal con “pronóstico reservado” y un “cuadro de debilidad” que le impide estar al mando del plantel profesional.
COMUNICADO DE BOCA
Miguel Ángel Russo decidió no internarse más y pasar su enfermedad en su casa con su familia
Miguel Ángel Russo quedó internado en su domicilio con “pronóstico reservado” y un “cuadro de debilidad”, según informó Boca en un comunicado.
Desde Radio Mitre indicaron este martes (7/10) que Russo había decidido no internarse más y atravesar esta estapa de su enfermedad en su casa rodeado de su familia -que respetó su decisión- con una UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y conexión respiratoria además de sedantes por los dolores que estaría padeciendo.
En la noche de este último lunes 06/10 y la madrugada de este martes (07/10), la entidad Xeneize difundió un comunicado oficial en el que brindó detalles sobre el estado de salud de Russo, quien atraviesa un momento delicado. “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, señaló el texto publicado por la institución de La Ribera.
Miguel Ángel Russo con licencia, es reemplazado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez
Russo se encuentra de licencia y volvió a ser reemplazado por sus asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante la goleada del Xeneize a Newell's por 5-0, este último domingo 05/10 por el Torneo Clausura 2025. El plantel, en tanto, tuvo libre la jornada posterior.
Tras el triunfo, Leandro Paredes, el capitán de Boca, le transmitió públicamente el respaldo del plantel. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, afirmó.
El plantel de Boca gestionó una visita a Miguel Ángel Russo a su domicilio
En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra rosarina.
“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó.
Durante la jornada de este último lunes 06/10, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su domicilio. Incluso, los referentes de Boca intentaron gestionar una visita del plantel a Russo, pero el encuentro no pudo concretarse debido a que no obtuvieron la autorización médica.
El apoyo a Miguel Ángel Russo por su delicado momento de salud
Desde principios de septiembre, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. A raíz de esto, Russo fue operado dos veces, hizo quimioterapia y en las últimas semanas estuvo internado en el sanatorio Fleni. Su última aparición pública fue el 21 de septiembre en la Bombonera, recordó el diario Clarín.
Más allá de los mensajes que recibió de los jugadores de Boca y miembros del cuerpo técnico, quien expuso su apoyo hacia Russo fue Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”, escribió en su cuenta de X.
La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del campeonato
Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.
Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.
