Miguel Ángel Russo decidió no internarse más y pasar su enfermedad en su casa con su familia

MIGUELANGELRUSSODECIDIONOINTERNARSEMASYPASARSUENFERMEDADENSUCASACONSUFAMILIAFOTO2 Miguel Ángel Russo quedó internado en su domicilio con “pronóstico reservado” y un “cuadro de debilidad”, según informó Boca en un comunicado.

El plantel de Boca gestionó una visita a Miguel Ángel Russo a su domicilio

En sintonía, Úbeda también hizo mención a la situación. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre la Lepra rosarina.

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1975395680865898606&partner=&hide_thread=false ¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos pic.twitter.com/nNyMPO0SA1 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 7, 2025

Durante la jornada de este último lunes 06/10, el cuerpo técnico visitó al entrenador de 69 años en su domicilio. Incluso, los referentes de Boca intentaron gestionar una visita del plantel a Russo, pero el encuentro no pudo concretarse debido a que no obtuvieron la autorización médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

El apoyo a Miguel Ángel Russo por su delicado momento de salud

Desde principios de septiembre, Miguel Ángel Russo fue hospitalizado por breves períodos, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de vejiga y próstata que le detectaron en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Bogotá. A raíz de esto, Russo fue operado dos veces, hizo quimioterapia y en las últimas semanas estuvo internado en el sanatorio Fleni. Su última aparición pública fue el 21 de septiembre en la Bombonera, recordó el diario Clarín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1975368997144306150&partner=&hide_thread=false Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos. https://t.co/XH4rOFt3CP — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 7, 2025

Más allá de los mensajes que recibió de los jugadores de Boca y miembros del cuerpo técnico, quien expuso su apoyo hacia Russo fue Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”, escribió en su cuenta de X.

La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del campeonato

Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Tras esta contundente victoria, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el primer lugar de su zona, con 17 unidades.

Los 5 tantos fueron realizados por Milton Giménez (doblete), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.

