En San Lorenzo no pueden creer lo que dicen de Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza

Semanas atrás volvió a ser cuestionado cuando, mientras San Lorenzo disputaba un partido oficial, fue visto presenciando el clásico rosarino y subiendo fotos del evento a sus redes sociales.

Cuando todo indicaba que la acefalía del club era un hecho y que la Asamblea convocaría elecciones anticipadas con una conducción transitoria, la Justicia determinó irregularidades en la convocatoria a la reunión de Comisión Directiva del 16 de septiembre, donde se había declarado dicha acefalía.

Esa resolución judicial devolvió todo “a foja cero” y permitió el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del Ciclón. El propio dirigente confirmó al medio Mundo Azulgrana: “La Justicia me dio la razón. Vuelvo estos días con Ortigoza de vicepresidente. Tengo mi equipo de dirigentes para volver”. Sus palabras, lejos de calmar el clima, despertaron un nuevo repudio entre los socios y simpatizantes del club de Boedo.

Un poco de fútbol de San Lorenzo

Desde abril de este año —mes en que se difundió el video de Moretti—, fueron pocos los momentos en que San Lorenzo tuvo tranquilidad y en los que el foco principal estuvo en lo futbolístico.

Casi siempre, la atención se centró en lo dirigencial, aunque el Ciclón, de la mano de Damián Ayude y varios juveniles del club, intenta volver a competir en una copa internacional.

En la fecha pasada cayó ante Lanús en La Fortaleza y buscará recuperarse el próximo viernes, desde las 14:30, cuando enfrente a San Martín de San Juan, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli.

Será interesante observar el clima que se genere en el Nuevo Gasómetro tras los últimos acontecimientos institucionales.

