Sabrina Rojas aprovechó su crítica a un titular machista para disparar contra Luciano Castro

El "palito" de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli

Es preciso recordar que luego de que Marcelo Tinelli hubiera confirmado su separación de Milett Figueroa, Sabrina Rojas hizo un comentario en la ceremonia de los Martín Fierro 2025 que generó repercusión y no pasó desapercibido.

En medio de las versiones que la señalaban como la nueva pareja del empresario oriundo de Bolivar, Momi Giardina le preguntó directamente: "¿Ya estás de novia con Marcelo?".

Inesperadamente, la artista le contestó: "Todavía no". No obstante, a su vez, sumó para cambiar el rumbo de la nota: "Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett".

Si bien en ese momento parecía que trató de desviar el foco de atención, lo cierto es que finalmente posteriormente el conductor anunció la reconcilación con la modelo peruana.

