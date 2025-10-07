Hace algunos días Sabrina Rojas usó las redes para cargar contra un titular que la señalaron que tenía "un moño en la cabeza" por una nota que le había dado junto a su compañero Martín Salwe al influencer Lizard. Tras criticar el machismo instalado en los medios y en las plataformas digitales, disparó otra vez contra su exmarido Luciano Castro.
NO LO SUELTA
Sabrina Rojas aprovechó su crítica a un titular machista para disparar contra Luciano Castro
Luego de manifestarse molesta por un recorte que se hizo viral, Sabrina Rojas no dejó pasar la oportunidad para subir al ring nuevamente a su exmarido.
En la noche del lunes (06/10), la conductora de Pasó en América aprovechó un informe protagonizado por Fede Bal y sus numerosos vínculos sexoafectivos para hacer un rotonudo descargo y señaló que a los hombres "se les festeja" cuando hablan de sus amoríos mientras que a las mujeres les pasa lo contrario: "Si una mujer estuviese hablando así estarían diciendo: 'Qué regalada, qué atorranta'".
"Lo mismo cuando hay diferencia de edad. Si yo llego a salir con un chico más joven: 'La cuarentona que sale con el colágeno'", expresó para darse el pie para recordar que su expareja que estuvo de novio con la artista Flor Vigna. "Mi exmarido se puso de novio con una chica 20 años menos y nadie reparó en que se llevaban 20 años, como debe ser", señaló mediante la pantalla de América TV.
Asimismo, posteriormente opinó sobre la nota que generó repercusión en la reconocida entrega de premios y señaló que fue de "mala leche", como así también señaló que tuvieron "muy mala interpretación" porque ni siquiera "escucharon la nota". "Me tienen las pelotas bastante llenas con eso, la verdad", confesó.
El "palito" de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli
Es preciso recordar que luego de que Marcelo Tinelli hubiera confirmado su separación de Milett Figueroa, Sabrina Rojas hizo un comentario en la ceremonia de los Martín Fierro 2025 que generó repercusión y no pasó desapercibido.
En medio de las versiones que la señalaban como la nueva pareja del empresario oriundo de Bolivar, Momi Giardina le preguntó directamente: "¿Ya estás de novia con Marcelo?".
Inesperadamente, la artista le contestó: "Todavía no". No obstante, a su vez, sumó para cambiar el rumbo de la nota: "Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett".
Si bien en ese momento parecía que trató de desviar el foco de atención, lo cierto es que finalmente posteriormente el conductor anunció la reconcilación con la modelo peruana.
