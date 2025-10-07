Yuyito González saca chapa y juega al misterio: ¿Hay reconciliación con Milei?

Qué busca Yuyito González en una nueva pareja

Si bien actualmente Yuyito González con sus declaraciones dejó claro que existe la posibilidad de reconciliarse con el presidente Javier Milei, es preciso recordar que poco después de la ruptura había contado que buscaba en un hombre para inicar una relación sentimental.

"Lo importante es cuando vos te encontrás con una persona que ambos funcionen en la misma sintonía. Eso es lo único que importa", había comentado en su programa Empezar el día.

Y agregó: "Hay gente que tiene claro qué quiere para sí mismo. Sea hombre, sea mujer. Yo quiero conocer alguien con quien me pueda comprometer". "Si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuenten", señaló tajante.

Además, luego expresó con seguridad que apuesta a la monogamia y no dio lugar a relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez: "Me da asco. Me pasa algo que me da rechazo. O sea, no. No puedo, no quiero".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Tras denuncia penal, Javier Milei tuvo que salir a aclarar

Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco