En la noche del lunes (06/10) el presidente Javier Milei presentó su nuevo libro "La construcción del milagro" en el Movistar Arena, en plena campaña electoral, y quien no se perdió del evento fue su expareja Yuyito González que fue invitada especialmente.
"LINDO VÍNCULO"
Yuyito González saca chapa y juega al misterio: ¿Hay reconciliación con Milei?
El Presidente invitó a Yuyito González a la presentación de su libro en el Movistar Arena y la conductora habló al respecto de volver apostar al amor.
En diálogo con A la tarde, la conductora habló al respecto del acercamiento que está teniendo con el líder libertario y si bien se mostró contenta de haber sido convocada, reconoce que no volvieron aunque tampoco lo descartó para más adelante. "Fuimos arreglando a través de los días", confesó.
Sobre los rumores que rápidamente comenzaron a circular al respecto de una posible reconciliación confesó que no le molesta: "No me cae mal". Asimismo, destacó que ambos mantienen un "lindo vínculo" y reconoció que suelen mantender diálogo.
"¿Qué puede pasar a futuro? La verdad que no lo sé. Ni él, ni yo, lo sabemos", añadió posteriormente dejando en claro que no por su parte aún hay esperanzas de que puedan estar juntos nuevamente. "Es lindo también porque nosotros tuvimos un vínculo muy lindo, muy afectivo, muy enamorados", recordó.
Qué busca Yuyito González en una nueva pareja
Si bien actualmente Yuyito González con sus declaraciones dejó claro que existe la posibilidad de reconciliarse con el presidente Javier Milei, es preciso recordar que poco después de la ruptura había contado que buscaba en un hombre para inicar una relación sentimental.
"Lo importante es cuando vos te encontrás con una persona que ambos funcionen en la misma sintonía. Eso es lo único que importa", había comentado en su programa Empezar el día.
Y agregó: "Hay gente que tiene claro qué quiere para sí mismo. Sea hombre, sea mujer. Yo quiero conocer alguien con quien me pueda comprometer". "Si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuenten", señaló tajante.
Además, luego expresó con seguridad que apuesta a la monogamia y no dio lugar a relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez: "Me da asco. Me pasa algo que me da rechazo. O sea, no. No puedo, no quiero".
