A Gastón Edul no le conviene lo que dijo Davoo Xeneize de Chiqui Tapia

La fecha 11 del Torneo Clausura volvió a generar polémica por los arbitrajes, especialmente en el empate entre Estudiantes y Barracas Central. Las decisiones de Nazareno Arasa, el VAR y la falta de transparencia encendieron las críticas. Davoo Xeneize y Mariano Closs se expresaron al respecto, mientras Gastón Edul está con la cobertura de la Selección Argentina.
El partido entre el Pincha y el Guapo terminó 1-1 y no fue el único que dejó controversias en un fútbol argentino constantemente plagado de suspicacias.
El programa de Mariano Closs en ESPN, se caracteriza por hablar del arbitraje en el fútbol argentino y Leo Gabes, suele mostrar material de las diferentes categorías.
En este caso, fue el conductor quien tomó la palabra y dejó algunas citas interesantes. Por ejemplo, dijo: “habla más la prensa que los que tienen que hablar. De estos pésimos arbitrajes, de los muchachos que dirigen”.
Luego, aseguró que los protagonistas "tienen que tener un doble trabajo porque saben de antemano que los pueden dormir” e hizo clara referencia a Barracas Central y una posible clasificación a Copas internacionales.
Davoo Xeneize fue otro de los que se pronunció al respecto, aprovechando su lugar de streamer que no trabaja para ninguna empresa que pueda tener algún vínculo con el fútbol argentino.
“Si vos estás laburando en TNT Sports o ESPN y decís ‘No puede robar así Barracas’, a los dos días te echan, o tal vez no te echan pero te metés en un quilombo”, comenzó.
“El presidente de la AFA pareciera no tener límites con los arbitrajes a favor del fútbol argentino. Creo que es una mancha más”, expresó David Quint de manera contundente.
Hace algunas semanas, Gastón Edul estuvo en el centro de la polémica por no haber estado en la transmisión de Ecuador vs Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.
Si bien el propio periodista de lo desmintió a Golazo 24, algunas versiones confirmaron que quien lo dio de baja para dicho encuentro fue la misma Conmebol, que no estaba de acuerdo con algunos de sus comentarios.
Él acusó un malestar estomacal y fue esa la versión que le confirmó a este medio.
Lo cierto es que entendiendo el revuelo que se generó alrededor de la ausencia mencionada, la opinión de Davoo Xeneize (que se viralizó) no le sirve tanto a Gastón Edul a sabiendas que suele stremear David Quint.
Habrá que ver cómo continúa esta historia, pero lo cierto es que la opinión del streamer fue sumamente contundente y Edul, está en la cobertura de la fecha FIFA en donde la Selección Argentina disputará dos partidos.
