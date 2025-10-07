A Gastón Edul no le conviene lo que dijo Davoo Xeneize de Chiqui Tapia

Davoo Xeneize fue otro de los que se pronunció al respecto, aprovechando su lugar de streamer que no trabaja para ninguna empresa que pueda tener algún vínculo con el fútbol argentino.

“Si vos estás laburando en TNT Sports o ESPN y decís ‘No puede robar así Barracas’, a los dos días te echan, o tal vez no te echan pero te metés en un quilombo”, comenzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/paseclave__/status/1975040770093863354&partner=&hide_thread=false ”CHIQUI TAPIA PARECIERA NO TENER LÍMITES CON LOS ARBITRAJES A FAVOR DE BARRACAS CENTRAL”



Davoo Xeneize durísimo contra Claudio Tapiapic.twitter.com/mNmXIX8OJQ — PaseClave (@paseclave__) October 6, 2025

“El presidente de la AFA pareciera no tener límites con los arbitrajes a favor del fútbol argentino. Creo que es una mancha más”, expresó David Quint de manera contundente.

¿Y Gastón Edul?

Hace algunas semanas, Gastón Edul estuvo en el centro de la polémica por no haber estado en la transmisión de Ecuador vs Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.

Si bien el propio periodista de lo desmintió a Golazo 24, algunas versiones confirmaron que quien lo dio de baja para dicho encuentro fue la misma Conmebol, que no estaba de acuerdo con algunos de sus comentarios.

Él acusó un malestar estomacal y fue esa la versión que le confirmó a este medio.

Lo cierto es que entendiendo el revuelo que se generó alrededor de la ausencia mencionada, la opinión de Davoo Xeneize (que se viralizó) no le sirve tanto a Gastón Edul a sabiendas que suele stremear David Quint.

Embed

Habrá que ver cómo continúa esta historia, pero lo cierto es que la opinión del streamer fue sumamente contundente y Edul, está en la cobertura de la fecha FIFA en donde la Selección Argentina disputará dos partidos.

