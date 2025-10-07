Nobel de Física 2025 fue por un descubrimiento clave para la tecnología cuántica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acfimanve/status/1975512281573216543?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2025 a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico de la mecánica cuántica y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico". pic.twitter.com/jQYIuP1dnR — Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (@acfimanve) October 7, 2025

Los galardonados también han demostrado que el sistema físico estudiado responde exactamente a las previsiones de la mecánica cuántica: sólo absorbe o emite cantidades concretas de energía, una característica conocida como cuantización.

La mecánica cuántica permite que una partícula se mueva a través de una barrera mediante un proceso llamado efecto túnel

"Cuando lanzas una pelota contra una pared, puedes estar seguro de que rebotará hacia ti y te sorprendería mucho si la pelota apareciera, de repente, al otro lado de la pared", indicó la Real Academia para ilustrar el descubrimiento.

El sistema eléctrico superconductor utilizado por estos tres científicos podía pasar de un estado a otro, como si atravesara una pared.

Cuando están involucradas grandes cantidades de partículas, los efectos cuánticos generalmente se vuelven insignificantes. Los experimentos de los laureados demostraron además que las propiedades de la mecánica cuántica pueden hacerse concretas a escala macroscópica.

La sorpresa de Clarke

"Para decirlo suavemente, fue la sorpresa de mi vida", dijo Clarke a los periodistas durante el anuncio por teléfono después de ser informado de su victoria, y admitió:

Nunca pensé que esto fuera a ser la base para ganar un Nobel o que su impacto fuera a ser tan grande

El físico, que lideró los experimentos, rindió también homenaje a los otros dos premiados, diciendo que "sus contribuciones son simplemente abrumadoras". "Nuestro descubrimiento, de alguna manera, es la base de la computación cuántica. Exactamente en qué lugar encaja esto no me queda del todo claro".

Hablando desde su celular, Clarke dijo que: "una de las razones subyacentes por las que los teléfonos celulares funcionan es por todo este trabajo".

Los premios Nobel

alfred nobel.jpeg

El galardón es el segundo premio Nobel revelado esta semana, un día después de que Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el Dr. Shimon Sakaguchi ganaran el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico distingue entre gérmenes y células propias.

El año pasado, los pioneros de la inteligencia artificial John Hopfield y Geoffrey Hinton ganaron el premio de física por sus contribuciones al aprendizaje automático.

El Premio Nobel de Física ha sido otorgado 118 veces a 226 laureados entre 1901 y 2024. Los anuncios del Nobel continúan esta semana con el premio de química el miércoles, literatura el jueves y el Premio Nobel de la Paz el viernes. El Premio Nobel de Economía se anunciará el 13 de octubre.

