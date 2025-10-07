El Premio Nobel de Física 2025 fue para el británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico", según informó la Real Academia de las Ciencias Sueca.
PREMIOS DE LA ACADEMIA
Nobel de Física 2025 fue por un descubrimiento clave para la tecnología cuántica
Uno de los ganadores de Nobel dijo que su descubrimiento es la base de la computación cuántica, y que el premio fue "la sorpresa de su vida".
Pero los tres científicos, que recibirán formalmente el premio en una ceremonia el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador del premio, Alfred Nobel, son afiliados a instituciones estadounidenses.
Ellos condujeron entre 1984 y 1985 una serie de experimentos con un circuito eléctrico en los que demostraron efectos de la mecánica cuántica en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerse en la mano. Clarke es profesor en la Universidad de California, Berkeley; Devoret trabaja en la Universidad de Yale y la Universidad de California, Santa Barbara; y el estadounidense Martinis está en UC Santa Barbara.
El Premio Nobel de Física de este año ha impulsado el desarrollo de nuevas formas de tecnología cuántica, como la criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos. Los transistores que integran los microchips en las computadoras representan aplicaciones consolidadas de la tecnología cuántica en nuestra vida cotidiana.
El presidente del Comité Nobel de Física, Olle Eriksson, afirmó que "es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital".
Los galardonados también han demostrado que el sistema físico estudiado responde exactamente a las previsiones de la mecánica cuántica: sólo absorbe o emite cantidades concretas de energía, una característica conocida como cuantización.
"Cuando lanzas una pelota contra una pared, puedes estar seguro de que rebotará hacia ti y te sorprendería mucho si la pelota apareciera, de repente, al otro lado de la pared", indicó la Real Academia para ilustrar el descubrimiento.
El sistema eléctrico superconductor utilizado por estos tres científicos podía pasar de un estado a otro, como si atravesara una pared.
Cuando están involucradas grandes cantidades de partículas, los efectos cuánticos generalmente se vuelven insignificantes. Los experimentos de los laureados demostraron además que las propiedades de la mecánica cuántica pueden hacerse concretas a escala macroscópica.
La sorpresa de Clarke
"Para decirlo suavemente, fue la sorpresa de mi vida", dijo Clarke a los periodistas durante el anuncio por teléfono después de ser informado de su victoria, y admitió:
El físico, que lideró los experimentos, rindió también homenaje a los otros dos premiados, diciendo que "sus contribuciones son simplemente abrumadoras". "Nuestro descubrimiento, de alguna manera, es la base de la computación cuántica. Exactamente en qué lugar encaja esto no me queda del todo claro".
Hablando desde su celular, Clarke dijo que: "una de las razones subyacentes por las que los teléfonos celulares funcionan es por todo este trabajo".
Los premios Nobel
El galardón es el segundo premio Nobel revelado esta semana, un día después de que Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el Dr. Shimon Sakaguchi ganaran el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico distingue entre gérmenes y células propias.
El año pasado, los pioneros de la inteligencia artificial John Hopfield y Geoffrey Hinton ganaron el premio de física por sus contribuciones al aprendizaje automático.
El Premio Nobel de Física ha sido otorgado 118 veces a 226 laureados entre 1901 y 2024. Los anuncios del Nobel continúan esta semana con el premio de química el miércoles, literatura el jueves y el Premio Nobel de la Paz el viernes. El Premio Nobel de Economía se anunciará el 13 de octubre.
Otras noticias de Urgente24
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note
Mientras Milei muestra de qué está hecho, el Tesoro ya se patinó casi todos los dólares
Un aeropuerto de Argentina puede volver a despegar con destino a Chile
Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor