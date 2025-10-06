urgente24
Mientras Milei muestra de qué está hecho, el Tesoro ya se patinó casi todos los dólares

Mientras Luis Caputo mantiene reuniones en Washington buscando dólares, Javier Milei está de fiesta y el Tesoro ya no tiene resto.

06 de octubre de 2025 - 22:20
Javier Milei juega al rockstar mientras Luis Caputo busca dólares y el Tesoro se queda en rojo.

La primera semana de octubre comenzó con mucho ruido político para el gobierno argentino. Entre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires por vínculos narco y el show musical de “la banda” del presidente, la economía quedó a un costado, incluso cuando Luis Caputo está en Washington buscando dólares.

Aunque no hubo novedades de Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, con detalles sobre el negociado con Luis Caputo, se publicó una foto en redes sociales con un mensaje afable sobre el comienzo de las reuniones. Su posteo decía:

Me complace dar la bienvenida a Luis Caputo y a la delegación argentina a la Secretaría del Tesoro . Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina. Me complace dar la bienvenida a Luis Caputo y a la delegación argentina a la Secretaría del Tesoro . Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina.

Mas tarde, Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, hizo lo propio. Publicó una foto diplomática luego de su reunión con el ministro. En el posteo dijo:

Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, el Tesoro de Estados Unidos y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Tuve una excelente conversación con Luis Caputo sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, el Tesoro de Estados Unidos y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

Los gastos del Tesoro

Mientras tanto en la Ciudad de la Furia, el Tesoro argentino siguió deshaciéndose de los pocos dólares que le quedan para contener su precio.

Fuentes anónimas pero ligadas con las transacciones dijeron a Bloomberg Línea que hoy se vendieron entre US$ 450 millones y US$ 480 millones. Esto se suma a los US$850 millones que habría gastado el gobierno entre el martes y el viernes de la semana pasada. Esto es un total de al menos US$ 1.300 millones.

Según un cálculo realizado por la consultora Equilibra, el Tesoro cuenta con alrededor de US$ 2.100 millones disponibles. Por lo que ya gastó el 62% de sus tenencias para frenar la presión alcista sobre el precio de la divisa.

Esto deja muy poco espacio para movimientos que se podrían necesitar previo a las elecciones del 26 próximo, ya que de acuerdo con las últimas declaraciones de Scott Bessent, la asistencia de Estados Unidos llegaría luego de las elecciones, aunque podría adelantarse. Al mismo tiempo, la economía argentina se desliza por un camino turbulento en el que cada vez son más notorios la recesión, la caída del consumo y el aumento de la mora en el pago de tarjetas de crédito.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei pasa estas horas clave brindando un show musical, demostrando de qué está hecho.

