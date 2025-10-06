Mientras Milei muestra de qué está hecho, el Tesoro ya se patinó casi todos los dólares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1975346600177553482&partner=&hide_thread=false I had an excellent discussion with @LuisCaputoAR on Argentina’s outlook and reform efforts. We work hand-in-hand with , the @USTreasury and other partners in support of macroeconomic stability and growth. pic.twitter.com/MKz1MSmxp6 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 6, 2025

Los gastos del Tesoro

Mientras tanto en la Ciudad de la Furia, el Tesoro argentino siguió deshaciéndose de los pocos dólares que le quedan para contener su precio.

Fuentes anónimas pero ligadas con las transacciones dijeron a Bloomberg Línea que hoy se vendieron entre US$ 450 millones y US$ 480 millones. Esto se suma a los US$850 millones que habría gastado el gobierno entre el martes y el viernes de la semana pasada. Esto es un total de al menos US$ 1.300 millones.

Según un cálculo realizado por la consultora Equilibra, el Tesoro cuenta con alrededor de US$ 2.100 millones disponibles. Por lo que ya gastó el 62% de sus tenencias para frenar la presión alcista sobre el precio de la divisa.

Esto deja muy poco espacio para movimientos que se podrían necesitar previo a las elecciones del 26 próximo, ya que de acuerdo con las últimas declaraciones de Scott Bessent, la asistencia de Estados Unidos llegaría luego de las elecciones, aunque podría adelantarse. Al mismo tiempo, la economía argentina se desliza por un camino turbulento en el que cada vez son más notorios la recesión, la caída del consumo y el aumento de la mora en el pago de tarjetas de crédito.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei pasa estas horas clave brindando un show musical, demostrando de qué está hecho.

