La primera semana de octubre comenzó con mucho ruido político para el gobierno argentino. Entre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires por vínculos narco y el show musical de “la banda” del presidente, la economía quedó a un costado, incluso cuando Luis Caputo está en Washington buscando dólares.
ECONOMÍA EN ROJO
Mientras Milei muestra de qué está hecho, el Tesoro ya se patinó casi todos los dólares
Mientras Luis Caputo mantiene reuniones en Washington buscando dólares, Javier Milei está de fiesta y el Tesoro ya no tiene resto.
Aunque no hubo novedades de Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, con detalles sobre el negociado con Luis Caputo, se publicó una foto en redes sociales con un mensaje afable sobre el comienzo de las reuniones. Su posteo decía:
Mas tarde, Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, hizo lo propio. Publicó una foto diplomática luego de su reunión con el ministro. En el posteo dijo:
Los gastos del Tesoro
Mientras tanto en la Ciudad de la Furia, el Tesoro argentino siguió deshaciéndose de los pocos dólares que le quedan para contener su precio.
Esto deja muy poco espacio para movimientos que se podrían necesitar previo a las elecciones del 26 próximo, ya que de acuerdo con las últimas declaraciones de Scott Bessent, la asistencia de Estados Unidos llegaría luego de las elecciones, aunque podría adelantarse. Al mismo tiempo, la economía argentina se desliza por un camino turbulento en el que cada vez son más notorios la recesión, la caída del consumo y el aumento de la mora en el pago de tarjetas de crédito.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei pasa estas horas clave brindando un show musical, demostrando de qué está hecho.
