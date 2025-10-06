El fin de los misiles: El mundo se encamina a las armas láser de alta energía

Por otro lado, Turquía se posiciona como líder en sistemas móviles. Su vehículo ALKA-KAPLAN es el ejemplo perfecto de cómo se integra el Láser con otras tecnologías como la Interferencia Electromagnética y la Inteligencia Artificial (IA).

La IA es el cerebro que permite a estos sistemas rastrear blancos a la velocidad de la luz y gestionar la energía con precisión milimétrica. La guerra ya se libra con pulsos de luz.

La muerte del error y la velocidad de la luz

Como ya se ha mencionado, el Láser está por cambiar todo el tablero táctico, y no solo por su precio. Un misil es lento, un proyectil guiado que tiene una trayectoria y una demora. Un misil impacta; el Láser, en cambio, quema.

Un disparo Láser viaja a la velocidad de la luz, es decir, ¡es instantáneo! No hay tiempo de reacción para la amenaza. El Láser no impacta con fuerza explosiva, sino que concentra una energía demoledora en un punto minúsculo del objetivo, derritiendo o desintegrando sensores, electrónica y estructuras. Esto significa que los vehículos y aeronaves deben diseñarse desde cero para resistir el calor.

El futuro de la defensa ya no se mide en blindaje, sino en la capacidad de generar y resistir la energía. Se termina el margen de error, y eso, para la guerra, es delirante.

