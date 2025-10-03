Espert es una meme; Santillán vs Talerico, guerra de chicas; a Salas no lo perdonan

1-La campaña de Espert se reduce a las memes
El economista buscaba ser diputado nacional por 4 años más pero su movida en la provincia de Buenos Aires entró en una deriva total.
José Luis Espert converitdo en una caricatura; Juliana Santillán a los gritos con María Talerico; los hinchas de Racing no perdonan la "traición" de Salas.
El libertario se contradice cada 24 horas y arrastra “al fondo del mar” toda la estrategia de La Libertad Avanza.
El efecto resulta aún más devastador que el del caso Diego Spagnuolo, que terminó en una estrepitosa derrota el 7 de septiembre en el mayor distrito electoral de Argentina.
La diputada Juliana Santillán debatió en duros términos con la candidata de López Murphy en provincia de Buenos Aires, María Eugenia Talerico.
La ex vicejefa de la UIF intentó poner paños fríos pensando en el nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre.
Sin embargo, el final de campaña promete ser sin demasiados códigos y con un tono aún más elevado.
Miles de hinchas de Racing insultaron al delatero en la previa del partido contra River Plate en Rosario.
El ex delantero alviceleste marcó el único gol del clásico frente a su ex club, aunque decidió no festejar.
A pesar del gesto, los insultos contra su figura se repitieron de manera desesperada durante todo el partido.
Se anunció que buscará negociar los términos de un nuevo préstamo o swap con la Casa Blanca.
Crece la inquietud por los condicionamientos que podría imponer el gobierno norteamericano.