Espert es una meme; Santillán vs Talerico, guerra de chicas; a Salas no lo perdonan

La ex vicejefa de la UIF intentó poner paños fríos pensando en el nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre.

Sin embargo, el final de campaña promete ser sin demasiados códigos y con un tono aún más elevado.

3-A Maxi Salas los académicos no lo perdonan

Miles de hinchas de Racing insultaron al delatero en la previa del partido contra River Plate en Rosario.

El ex delantero alviceleste marcó el único gol del clásico frente a su ex club, aunque decidió no festejar.

A pesar del gesto, los insultos contra su figura se repitieron de manera desesperada durante todo el partido.

4-Luis Caputo pasando la gorra en Washington

Se anunció que buscará negociar los términos de un nuevo préstamo o swap con la Casa Blanca.

Crece la inquietud por los condicionamientos que podría imponer el gobierno norteamericano.