El escándalo Espert llegó al Financial Times: "Nueva tormenta política"

José Luis Espert, quien lidera la lista de candidatos del partido libertario de Milei en la provincia de Buenos Aires, dijo en un video publicado en X el jueves que había recibido la suma en 2020 en pago de servicios de consultoría a una empresa minera vinculada a Fred Machado.

Machado se encuentra bajo arresto domiciliario en la Patagonia desde 2021 luego de su detención bajo una orden de Interpol ordenada por Estados Unidos. Espert también ha admitido haber realizado viajes en aviones propiedad de Machado.

'No tengo nada que ocultar', dijo Espert. 'Nunca he recibido fondos que no estuvieran debidamente justificados. Nunca he recibido fondos que pudieran siquiera ser sospechosos de tener orígenes ilícitos'. No respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios sobre el tema.

Las acusaciones se suman a una creciente lista de problemas para Milei antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando espera aumentar el pequeño número de escaños de su partido en la cámara baja y el Senado.

Su gobierno cayó en crisis el mes pasado después de que una serie de derrotas políticas pusieran en duda el futuro de sus reformas de libre mercado, desencadenando una corrida perjudicial del peso y una venta masiva de bonos.

Una promesa de apoyo financiero por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, alivió la agitación la semana pasada, pero los activos argentinos han vuelto a caer en los últimos días debido a que los inversores se preocuparon por la falta de detalles en las declaraciones de Bessent.

Los encuestadores dijeron que la controversia en torno a Espert probablemente dañaría al partido de Milei en la provincia de Buenos Aires, hogar de casi el 40 por ciento de los argentinos, donde los libertarios perdieron por un margen de 13 puntos frente a los peronistas de izquierda en las elecciones locales el mes pasado.

'Los libertarios habían estado acortando distancias con los peronistas para las elecciones nacionales, pero este golpe a la imagen de Espert ha frenado ese proceso', declaró Cristian Buttié, director del grupo de opinión pública CB Consultora. 'Esto desalienta a los votantes moderados que se quedaron en casa en las elecciones provinciales, a quienes Milei necesita movilizar esta vez'.

Milei defendió a Espert esta semana mientras los medios locales publicaban una serie de detalles sobre sus vínculos con Machado, los legisladores de la oposición de izquierda presionaban para destituirlo como jefe del comité de presupuesto de la cámara baja y los propios ministros de Milei pedían explicaciones.

El presidente declaró a la radio local el miércoles por la noche que las acusaciones de corrupción contra Espert eran 'campañas de desprestigio' de la izquierda. El activista de izquierda Juan Grabois publicó una investigación sobre Espert la semana pasada, aunque legisladores libertarios habían presentado acusaciones similares contra él en años anteriores.

En una entrevista publicada en 2023 por medios locales de Texas, donde Machado fue acusado formalmente en 2021 por participar en una compleja conspiración internacional de narcotráfico, Machado negó haber cometido ningún delito. 'No soy un santo', dijo. 'Cometí errores, pero no soy un narcotraficante'.

La hermana de Milei y jefa de gabinete, Karina, también se vio envuelta en un presunto escándalo de corrupción en agosto, después de que un audio filtrado pareciera mostrar a funcionarios discutiendo sobre si ella aceptaba sobornos de un contratista del gobierno.

Milei calificó las acusaciones de 'todas mentiras' y defendió a su hermana, pero los analistas advierten que el escándalo ha complicado el mensaje anticorrupción que lo ayudó a derrotar a los peronistas de izquierda en las elecciones presidenciales de 2023.

En una nota a inversores, la firma de servicios financieros StoneX argumentó que Milei debería pedirle a Espert que renuncie 'para contener el daño' y 'mostrar un enfoque más pragmático' en la política. 'Pero dado el precedente establecido con su hermana Karina, las probabilidades parecen bajas'".

