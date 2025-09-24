Financial Times: Solución USA es temporal; Milei debe ganar para que la devaluación "inevitable" sea ordenada

Según FT, a Milei "se le están agotando las opciones fáciles", y marca el contraste entre la utilidad del "masivo" ajuste fiscal para bajar la inflación porque deja a la gente "con menos dinero para gastar" y la "paliza" electoral que recibió el 7-S, que "sugiere que los argentinos están perdiendo la paciencia con la austeridad".

"Si los votantes se retiran, también pueden hacerlo los inversores", advierte sobre el principal riesgo que hoy tiene el gobierno libertario: el político.

milei-trump-tuit Donald Trump recibió a Milei el martes en Nueva York.

De acuerdo a la nota, el apoyo del Tesoro estadounidense "por ahora ha roto la espiral negativa" en los mercados de los días previos al anuncio de Bessent, pero que "una devaluación del peso parece cada vez más inevitable".

Toma estimaciones de Capital Economics para asegurar que la moneda argentina se tiene que depreciar un 30% para "restaurar la competitividad de Argentina y reconstruir las reservas de divisas".

En esa línea, pinta un dilema acuciante para Milei: mostrar un "sólido desempeño" en octubre para que la devaluación sea "gradual"; o una "caída desordenada" en caso de un resultado adverso.

Más contenido de Urgente24

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'

Con Bessent/Trump, Javier Milei profundiza la 'campaña del miedo'

Golpe al campo: El salvataje de Trump a Milei bloquea eliminación de retenciones

La recomendación de la exN°2 del FMI a Milei: Dólar más flexible, reservas y apoyo político