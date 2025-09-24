Swap condicional por US$20.000M pero la política no está resuelta (¿y China?)

Live Blog Post

Trump blablablá pero US$ nada, confirma Bloomberg

Bloomberg: "Argentina consigue que los prestamistas se comprometan a ayudar, pero USA aún no tiene potencia de fuego".

Eric Martin y Daniel Flatley:

"Estados Unidos se ha comprometido públicamente a ayudar a Argentina, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que su país haría todo lo que fuera necesario para ayudar a su aliado sudamericano.

El apoyo prometido por los prestamistas y el compromiso de USA pueden ayudar a estabilizar el peso, pero no está claro si será suficiente para apaciguar al mercado y respaldar las reformas económicas del presidente Javier Milei. (…)

Argentina espera algún tipo de ayuda en forma de financiación acelerada de los prestamistas internacionales, pero está muy lejos del impulso más sustancial insinuado por USA para revertir la importante caída del peso. Argentina espera algún tipo de ayuda en forma de financiación acelerada de los prestamistas internacionales, pero está muy lejos del impulso más sustancial insinuado por USA para revertir la importante caída del peso.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron el martes que liberarán dinero que ya habían prometido a Argentina, o lo enviarán más rápidamente, para que el presidente Javier Milei pueda ponerlo a trabajar más rápidamente.

El apoyo prometido por ambos prestamistas siguió a la declaración del lunes 22/09 del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que USA haría todo lo que fuera necesario para ayudar a su aliado sudamericano, incluidos préstamos.

Estados Unidos podría estar apostando a que su compromiso público con Argentina es lo que su aliado más necesita para estabilizar el peso. Si funciona, Milei no tendrá que gastar sus valiosas reservas para intervenir en la moneda.

Robin Brooks, investigador principal del Brookings Institute, con sede en Washington, en una publicación en X:

“En esencia, las mejores intervenciones son las que nunca se materializan, sino que se quedan en el terreno verbal. (...) Si Estados Unidos da señales de una salvaguarda para Argentina, es posible que nunca tenga que actuar al respecto. Esa podría ser la estrategia, que podría funcionar a corto plazo”.

Pero el corto plazo podría no ser suficiente. Milei se enfrenta a unas cruciales elecciones intermedias el 26 de octubre. Necesitará un buen desempeño para que su partido mejore la posición de su coalición en el Congreso y pueda seguir implementando sus reformas económicas.

(...) Ni Trump ni Bessent han detallado si habrá más ayuda en camino, lo que deja abierta la pregunta de si las medidas del Banco Mundial y el BID serán suficientes para apaciguar al mercado. (…)".