Swap condicional por US$20.000M pero la política no está resuelta (¿y China?)

El secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina que servirá para garantizar el pago de la deuda “El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de US$ 20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario. La modalidad de swap lleva a que el acuerdo no tenga que pasar por el Congreso Nacional, es la teoría del gobierno.
USA condiciona las elecciones del 26/10 ¿Ahora puede ganar Milei?
Scott Bessent en su posteo en X:
##"También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo."
##"Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas."
##"Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario."
USA ingresa -hasta ahora sin dinero actual sino promesa de dinero futuro- a la campaña electoral argentina, apoyando a La Libertad Avanza, que preside Karina Milei.
También comienza un combate frontal por quién gana la Guerra del Discurso. Por ejemplo:
