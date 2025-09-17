Trump junto al rey Carlos: a la sombra del pederasta Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés

Starmer, un premier de tendencia izquierdista, probablemente no indagará al respecto de la amistad entre Trump y Jeffrey Epstein, el difunto convicto sexual que apareció muerto en el 2019 en Nueva York y que tenía vínculos con el príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos. Sin embargo, días antes de la visita de estado de Trump, despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a su amistad pasada Epstein.

Embed BREAKING: Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the U.S. President arrives for his second state visit of the UK. pic.twitter.com/lyjQQRGv7k — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 16, 2025

Trump en UK en medio de protestas por el nexo Washington-Windsor con Jeffrey Epstein

En la misma jornada en la que Donald Trump y Melania llegaron a los campos del Castillo de Windsor, la Policía del Valle del Támesis, a la que pertenece la localidad del castillo, confirmaron que cuatro personas habían sido arrestadas bajo sospecha de "comunicaciones maliciosas" tras la proyección de imágenes de Trump y Jeffrey Epstein en una de las torres del castillo durante el martes a la noche, un día antes de la ceremonia.

En 2008, el financista estadounidense Jeffrey Epstein, anfitrión de grandes fiestas en Hollywood, fue registrado en Estados Unidos por primera vez como delincuente sexual tras abusar de una niña en su casa de Palm Beach. Sin embargo, no fue a prisión porque llegó a un acuerdo económico con los padres de la menor, de 14 años.

En su mansión de Palm Beach, que fue allanada, se encontraron varias fotos de menores. El financista solo fue condenado por solicitar prostitución a una menor. Once años después, en el 2019, Epstein fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de niñas menores de edad, pero murió en su celda en prisión —por aparente “suicidio”— mientras esperaba el juicio, llevándose a la tumba todos secretos del establishment local y de la perversión del príncipe de Gales, Andrés.

Epstein, anfitrión de varias fiestas a las que concurría el magnate Donald Trump, estaba siendo investigado por múltiples delitos graves, relacionados principalmente con el abuso sexual de menores (niñas de entre 14 y 17 años, a quienes reclutó, traficó y abusó), el tráfico sexual y la conspiración para cometer dichos delitos. Entre las personas implicadas, estuvo el Príncipe Andrés (hermano menor del rey Carlos): fue acusado por Virginia Giuffre de contacto sexual con ella siendo menor; el caso se acordó fuera de corte en 2022.

image El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (en el centro, quien apareció "suicidada" este 2025), en 2001. Al fondo, Ghislaine Maxwell, la ‘madame’ de Epstein | GENTILEZA EL PAÍS

En ese sentido, según el relato de Virgina Giuffre, Andrés conoció a Epstein alrededor de 1999, presentado por Ghislaine Maxwell, y expuso fotografías de viajes, fiestas, reuniones sociales en común (por ejemplo, en Windsor , estancia en las casas de Epstein, visitas a su isla privada)

Virginia Giuffre, quien apareció muerta este 2025 bajo aparente "suicidio", alegó en las audiencias que cuando tenía 17 años fue forzada por Epstein a tener encuentros sexuales con el príncipe Andrés en varios lugares: en la casa de Maxwell en Londres, en la mansión de Epstein en Nueva York, y en la isla privada de Epstein. Como prueba, proporcionó una foto con Andrés, con Maxwell de fondo.

Definitivamente, la figura de Epstein está a la sombra de la actual reunión de Donald Trump con la corona británica, también manchada por la red de trata del financista pederasta, por lo que hubo varias manifestaciones organizadas por coaliciones como Stop Trump, cerca de Windsor, en las que se desplegaron pancartas y se proyectaron lasimágenes de Donald Trump con Epstein.

Otras noticias de Urgente24

Dato para Javier Milei: Gracias a Lula, Brasil procesará un 38% más soja que la Argentina

Milei ante otra batalla en el Congreso y Bullrich lista para "disturbios"

"Mañana (miércoles 17/9) será un día de quilombos en el Congreso Nacional"

Diego Spagnuolo ¿ficción o realidad?; Karina Milei es la Chona; Javier se copia de Mauricio