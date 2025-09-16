urgente24
SOCIEDAD Diego Spagnuolo > Canosa > Milei

RESUMEN AUDIOVISUAL 16/9

Diego Spagnuolo ¿ficción o realidad?; Karina Milei es la Chona; Javier se copia de Mauricio

¿Diego Spagnuolo inspiró la serie Maldiciones?; Canosa dice que Karina es la Chona; Milei y Macri, discursos calcados; Doman y Rial con bomba sobre Kovalivker.

16 de septiembre de 2025 - 19:16
Diego Spagnuolo y Javier Milei según xAI / Grok.

Diego Spagnuolo y Javier Milei según xAI / Grok.

FOTO: xAI / Grok

1-Serie de Netflix parece guionada sobre Diego Spagnuolo

La serie "Maldiciones" protagonizada por Leonardo Sbaraglia tiene escenas que parecen reflejar la Argentina de 2025.

Un alto funcionario del área de Salud se rebela contra un gobernador y empieza a difundir los ilícitos del propio gobierno que integraba.

Realidad y ficción se mezclan en esta nueva producción cinematográfica.

Seguir leyendo

Embed - El peligro de los resentidos con información

2-Canosa y una dura comparación en Carnaval Streaming

La periodista dijo que la secretaria general de la Presidencia se parece a un personaje creado por Haydée Padilla.

Viviana mantiene una fuerte disputa con Javier y Karina Milei, pese a haber sido muy cercana a ellos.

Comparó a la secretaria general con la alumna de la condesa Eugenia de Chikoff quien intentaba, en vano, refinar a la poco instruida Chona.

Embed - ¿Karina se parece a la chona?

3-Llamativas coincidencias entre el discurso de Javier Milei y Mauricio Macri

El presidente escribió más de una decena de libros, pero en varias ocasiones fue acusado de plagio.

Ahora, desde el PRO lo señalan por copiar un discurso de Mauricio Macri de 2018, cuando iniciaba la segunda parte de su mandato.

La frase “lo peor ya pasó” fue usada como título por los medios tanto con Macri como con Milei.

Embed - "Señorita, el alumno Javier me copia"

4-Explosiva información de Doman y Rial

El conductor de Conclave sostuvo que los dueños de la droguería Suizo Argentina habrían aportado 2.5 millones de dólares para la campaña de Milei.

Sin embargo, en 2023 a Karina Milei, jefa de la movida, aparentemente solo le habría llegado un millón.

Según Jorge Rial, allí habrían comenzado las diferencias ideológicas entre el expresidente y la secretaria general.

Embed - Bomba de Doman y Rial sobre los Kovavliker

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES