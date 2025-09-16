Diego Spagnuolo ¿ficción o realidad?; Karina Milei es la Chona; Javier se copia de Mauricio

Viviana mantiene una fuerte disputa con Javier y Karina Milei, pese a haber sido muy cercana a ellos.

Comparó a la secretaria general con la alumna de la condesa Eugenia de Chikoff quien intentaba, en vano, refinar a la poco instruida Chona.

Embed - ¿Karina se parece a la chona?

3-Llamativas coincidencias entre el discurso de Javier Milei y Mauricio Macri

El presidente escribió más de una decena de libros, pero en varias ocasiones fue acusado de plagio.

Ahora, desde el PRO lo señalan por copiar un discurso de Mauricio Macri de 2018, cuando iniciaba la segunda parte de su mandato.

La frase “lo peor ya pasó” fue usada como título por los medios tanto con Macri como con Milei.

Embed - "Señorita, el alumno Javier me copia"

4-Explosiva información de Doman y Rial

El conductor de Conclave sostuvo que los dueños de la droguería Suizo Argentina habrían aportado 2.5 millones de dólares para la campaña de Milei.

Sin embargo, en 2023 a Karina Milei, jefa de la movida, aparentemente solo le habría llegado un millón.

Según Jorge Rial, allí habrían comenzado las diferencias ideológicas entre el expresidente y la secretaria general.