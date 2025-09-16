Diego Spagnuolo ¿ficción o realidad?; Karina Milei es la Chona; Javier se copia de Mauricio

1-Serie de Netflix parece guionada sobre Diego Spagnuolo
La serie "Maldiciones" protagonizada por Leonardo Sbaraglia tiene escenas que parecen reflejar la Argentina de 2025.
¿Diego Spagnuolo inspiró la serie Maldiciones?; Canosa dice que Karina es la Chona; Milei y Macri, discursos calcados; Doman y Rial con bomba sobre Kovalivker.
Un alto funcionario del área de Salud se rebela contra un gobernador y empieza a difundir los ilícitos del propio gobierno que integraba.
Realidad y ficción se mezclan en esta nueva producción cinematográfica.
La periodista dijo que la secretaria general de la Presidencia se parece a un personaje creado por Haydée Padilla.
Viviana mantiene una fuerte disputa con Javier y Karina Milei, pese a haber sido muy cercana a ellos.
Comparó a la secretaria general con la alumna de la condesa Eugenia de Chikoff quien intentaba, en vano, refinar a la poco instruida Chona.
El presidente escribió más de una decena de libros, pero en varias ocasiones fue acusado de plagio.
Ahora, desde el PRO lo señalan por copiar un discurso de Mauricio Macri de 2018, cuando iniciaba la segunda parte de su mandato.
La frase “lo peor ya pasó” fue usada como título por los medios tanto con Macri como con Milei.
El conductor de Conclave sostuvo que los dueños de la droguería Suizo Argentina habrían aportado 2.5 millones de dólares para la campaña de Milei.
Sin embargo, en 2023 a Karina Milei, jefa de la movida, aparentemente solo le habría llegado un millón.
Según Jorge Rial, allí habrían comenzado las diferencias ideológicas entre el expresidente y la secretaria general.