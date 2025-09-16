Caso Fernando Baez Sosa: Error fatal del abogado defensor

En 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi,

Por otro lado Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas, pero modificó la calificación al descartar la alevosía. Ratifica premeditación con concurso de varias personas. Falta la decisión de la CSJ de la provincia de Buenos Aires.

doc1643367138

Más noticias en Urgente24

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa