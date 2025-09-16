La Corte Suprema rechazó un recurso de Matías Benicelli, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, por un error de su abogado. No se revisará su condena. El máximo tribunal desestimó un recurso presentado por la defensa debido a un error procesal clave .
Caso Fernando Baez Sosa: Error fatal del abogado defensor
La Corte Suprema rechazó un recurso de Matías Benicelli, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, por un error de su abogado. No revisarán su condena.
El defensor Carlos Alberto Manuel Attías trataba de anular la condena de su asistido argumentando que no había tenido una representación adecuada durante el juicio, ya que el letrado anterior, Hugo Tomei, defendió a los ocho acusados pese a existir supuestos intereses contrapuestos.
El recurso fue presentado directamente ante la Corte nacional y no previamente ante la Suprema Corte bonaerense, lo que llevó al rechazo inmediato firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Cronología que reflejaron los medios desde el comienzo
Recordemos que Fernando Báez Sosa fue asesinado en enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique” en Villa Gesell.
En 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi,
Por otro lado Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años como partícipes secundarios.
En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas, pero modificó la calificación al descartar la alevosía. Ratifica premeditación con concurso de varias personas. Falta la decisión de la CSJ de la provincia de Buenos Aires.
